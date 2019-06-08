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تصريح أحمد آدم الذي أغضب أسرة محمد نجم (فيديو)

تحرير:التحرير ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
أحمد آدم
أحمد آدم
حل الفنان أحمد آدم، الثلاثاء 7 من مايو الماضي، ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة، عبر قناة "القاهرة والناس" من خلال برنامجها المثير للجدل "شيخ الحارة" الذي تم وقفه من قبَل المجلس الأعلى للإعلام. وأدلى أحمد آدم خلال الحلقة بالعديد من التصريحات التي تناقلتها المواقع الإخبارية آنذاك، ومن بينها هجومه على الفنان الكبير محمد نجم، وهي التصريحات التي قالت زوجة الراحل، خلال تلقيها عزاءه في مسجد عمر مكرم بالتحرير، إنها تسببت في سوء حالته الصحية، ومن ثم دخوله المستشفى ورحيله عن دنيانا يوم الأربعاء الماضي، عن عمر يناهز 75 عامًا.
وخلال حلقة "شيخ الحارة"، كان أحمد آدم قد رد على اتهام النجم الكوميدي محمد نجم له بتقليده وعدم خلق شخصية مختلفة عنه، متسائلا عن سبب عدم إدلاء الأخير بهذا التصريح عند عملهما معًا في مسرحية "البلدوزر". وتابع: "أنا مش عايز أغلط عشان هو راجل كبير، بس هو واخد مني موقف من زمان لأني سيبتله مسرحية ومشيت من غير
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حجاج-عبد-العظيم-عزاء-الراحل-سعيد-عبد-الغني‎ (1)

وفاة والدة حجاج عبد العظيم.. والعزاء الثلاثاء

توفيت صباح اليوم، والدة الفنان الكوميدي حجاج عبد العظيم، داخل أحد مستشفيات الإسكندرية، وشيع عدد من أهالي منطقة الدخيلة مع "عبد العظيم" جثمان والدته، وخرجت الجنازة من مسجد ناجي، أحد أشهر مساجد المنطقة والقريب من منزل العائلة بالقرب من كورنيش الدخيلة، وتم دفنها بمقابر الأسرة هناك حيث مسقط رأس الفنان. ويتلقى "عبد العظيم" ونجله المخرج الشاب خالد حجاج، العزاء في فقيدتهما مساء اليوم بالإسكندرية، بينما يتلقيان العزاء في القاهرة يوم الثلاثاء المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.
عزاء-الفنان-محمد-نجم (17)

رد «شيخ الحارة» على أرملة محمد نجم: اسألوا أحمد آدم

حالة جدل كبيرة أثارتها أرملة الفنان الكبير محمد نجم، خلال العزاء الذي أُقيم للراحل مساء أمس الجمعة في مسجد عمر مكرم بالتحرير، حيث تعهدت في أثناء تلقيها العزاء من الإعلامي وائل الإبراشي، أنها ستأخذ حقه ولن تتركه قائلة: "أنا مش هاسيب حقه، والله العظيم ما هاسيب حقه، إنت قولت لشريف ابنه لما بابا يقوم قوللي، لكن بابا ماقامش ومات، عشان اللي حصل ده، وأنا والله ما هاسيب حقه". وقد أثارت كلمات أرملة نجم الكثير من اللغط حول تفسيرها، وربطها الكثيرون بحلقة الفنان أحمد آدم في برنامج "شيخ الحارة"، التي انتقد فيها "آدم" الراحل بشدة.
جورج-سيدهم

ردا على الشائعات.. جورج سيدهم يحتفل بعيد ميلاده(صور)

احتفل الفنان الكبير جورج سيدهم، مساء أمس الجمعة، بعيد ميلاده الـ81، حيث إنه من مواليد جرجا بسوهاج في 28 مايو عام 1938، وذلك في فندق سونسيتا شارع الطيران بمدينة نصر، وذلك مع زوجته الدكتورة ليندا، ووسط كوكبة من الأصدقاء من الوسط الفني والأدبي والإعلامي، ومنهم، الكاتب الصحفي مفيد فوزي، والفنان لطفي لبيب، والمستشار أمير رمزي، والإعلامي أسامة منير، والكاتبة فاطمة ناعوت، والدكتور إيهاب رمزي، ورجل الأعمال هاني قسيس، وأحيا الحفل الفنانة فينوس والفنان توني.
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عزاء-الفنان-محمد-نجم (17)

رد «شيخ الحارة» على أرملة محمد نجم: اسألوا أحمد آدم

حالة جدل كبيرة أثارتها أرملة الفنان الكبير محمد نجم، خلال العزاء الذي أُقيم للراحل مساء أمس الجمعة في مسجد عمر مكرم بالتحرير، حيث تعهدت في أثناء تلقيها العزاء من الإعلامي وائل الإبراشي، أنها ستأخذ حقه ولن تتركه قائلة: "أنا مش هاسيب حقه، والله العظيم ما هاسيب حقه، إنت قولت لشريف ابنه لما بابا يقوم قوللي، لكن بابا ماقامش ومات، عشان اللي حصل ده، وأنا والله ما هاسيب حقه". وقد أثارت كلمات أرملة نجم الكثير من اللغط حول تفسيرها، وربطها الكثيرون بحلقة الفنان أحمد آدم في برنامج "شيخ الحارة"، التي انتقد فيها "آدم" الراحل بشدة.
محمد-نجم

فنانون ينعون محمد نجم: «وداعا يا صاحب القلب الطيب»

رحل عن عالمنا، صباح اليوم الأربعاء، وفي أول أيام عيد الفطر المبارك، الفنان الكبير محمد نجم عن عمر يناهز 75 عاما، بعد صراع مع المرض، حيث شيع جثمانه بعد صلاة العصر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط حضور بسيط من الفنانين، إضافة إلى أسرة الفقيد.. كان نجم قد تعرض الفترة الماضية لجلطة دماغية أدخلته فى غيبوبة، ونقل على أثرها لأحد المستشفيات فى الدقي، وطلب ابنه «شريف» من محبيه الدعاء له. ورغم غياب أغلب الفنانين عن حضور الجنازة فإن بعضهم نعى الفقيد وذلك عبر مواقع التواصل.
بسمة-وهبة

«الإعلاميين» تتخذ الإجراءات الجنائية ضد بسمة وهبة

صرح الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن النقابة حررت محضرا بقسم شرطة 6 أكتوبر ثالث، ضد قناة "القاهرة والناس"، لامتناعها عن استلام قرار النقابة الخاص بوقف الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "شيخ الحارة" على شاشة القناة، بعد مخالفة ميثاق الشرف الإعلامي، وعدم تقنين أوضاعها مع النقابة طبقا لنص المادتين "2– 19" من القانون 93 لسنة 2016 الذي يحظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد في جداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة. كما قررت النقابة اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد كل من بسمة وهبة، وإدارة القناة، تطبيقا لنص المادتين "88– 89" من القانون.
بسمة-وهبة

رغم قرار الوقف.. «القاهرة والناس» تعرض «شيخ الحارة»

بالرغم من صدور قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوقف برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة لمدة شهر، إلا أن قناة "القاهرة والناس" أذاعت حلقة اليوم في موعدها، وحل ضيفا الدكتور مصطفى الفقي. وقال المجلس إنه أصدر قراره بعد الاطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والأعلى للإعلام، والاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بإنشاء الأعلى للإعلام، وقرار الأعلى للإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والأعلى للإعلام.
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