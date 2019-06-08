تصريح أحمد آدم الذي أغضب أسرة محمد نجم (فيديو)

تحرير:التحرير ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

أحمد آدم

حل الفنان أحمد آدم، الثلاثاء 7 من مايو الماضي، ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة، عبر قناة "القاهرة والناس" من خلال برنامجها المثير للجدل "شيخ الحارة" الذي تم وقفه من قبَل المجلس الأعلى للإعلام. وأدلى أحمد آدم خلال الحلقة بالعديد من التصريحات التي تناقلتها المواقع الإخبارية آنذاك، ومن بينها هجومه على الفنان الكبير محمد نجم، وهي التصريحات التي قالت زوجة الراحل، خلال تلقيها عزاءه في مسجد عمر مكرم بالتحرير، إنها تسببت في سوء حالته الصحية، ومن ثم دخوله المستشفى ورحيله عن دنيانا يوم الأربعاء الماضي، عن عمر يناهز 75 عامًا.

وخلال حلقة "شيخ الحارة"، كان أحمد آدم قد رد على اتهام النجم الكوميدي محمد نجم له بتقليده وعدم خلق شخصية مختلفة عنه، متسائلا عن سبب عدم إدلاء الأخير بهذا التصريح عند عملهما معًا في مسرحية "البلدوزر". وتابع: "أنا مش عايز أغلط عشان هو راجل كبير، بس هو واخد مني موقف من زمان لأني سيبتله مسرحية ومشيت من غير