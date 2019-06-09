هل تؤجل الحكومة طرح شركاتها في البورصة؟

أطلقت الحكومة في مارس الماضي المرحلة الأولى من برنامج الطروحات العامة بطرح حصة إضافية قدرها 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان، ويشمل برنامج الطروحات 23 شركة

تحرير:أمل نبيل ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

تعتزم الحكومة طرح حصة إضافية قد تصل إلى 20% من أسهم شركة أبو قير للأسمدة في البورصة خلال شهر يونيو الجاري أو يوليو المقبل، لاستئناف المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، على الرغم من تدهور الأداء بسوق المال المصرية وتحقيقها أسوأ قيم تداول خلال شهر رمضان الماضي. ومنيت البورصة بخسائر قدرها 47.2 مليار جنيه خلال شهر رمضان الماضي. وانطلق برنامج الطروحات الحكومية في سوق الأوراق المالية، مطلع مارس الماضي، بطرح حصة إضافية قدرها 4.5% من أسهم الشرقية للدخان بالبورصة.

وتتوقع الحكومة حصيلة تتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه من طرح كل من شركتي أبو قير للأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والتي من المنتظر أن يجري طرح حصة إضافية من أسهمها بالبورصة في وقت لاحق، ضمن المرحلة الأولى للبرنامج. ويتوزع هيكل ملكية أبو قير للأسمدة بواقع 24.8% لبنك الاستثمار القومي، و19.11%

وتتوقع الحكومة حصيلة تتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه من طرح كل من شركتي أبو قير للأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والتي من المنتظر أن يجري طرح حصة إضافية من أسهمها بالبورصة في وقت لاحق، ضمن المرحلة الأولى للبرنامج.

ويتوزع هيكل ملكية أبو قير للأسمدة بواقع 24.8% لبنك الاستثمار القومي، و19.11% للهيئة العامة للبترول، و12.67% للهيئة العامة للتنمية الصناعية، و8.11% للأهلى كابيتال القابضة، إلى جانب عدد من الشركات والهيئات الحكومية الأخرى.

هل تؤجل الحكومة برنامج الطروحات حتى نهاية العام؟

ورهن أحمد زكريا، مدير الاستثمار بإحدى شركات الأوراق المالية، المضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بطرح حصص من أسهم شركتي الإسكندرية لتداول الحاويات، وأبو قير للأسمدة الكيماوية فى البورصة، بتحسن أداء السوق خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن يتم الطرح خلال الربع الرابع من العام الجاري، فى حالة عزوف المستثمرين عن البيع وزيادة أحجام التداول. وتعطش السوق لاستقبال طروحات جديدة.

وعزا زكريا تدهور أداء البورصة خلال شهر رمضان إلى انخفاض أحجام التداول، واستمرار أزمة جلوبال تليكوم حتى الآن، وضريبة الدمغة قبل أن يتم إلغاء العمل بها، فضلا عن تأثر البورصة بالحرب التجارية بين الصين وأمريكا، والاضطرابات بمنطقة الشرق الأوسط، على إثر عمليات تخريبية لعدد من السفن التجارية قرب الإمارات، مما أشعل أزمة سياسية بين الدول العربية ومعهم أمريكا ضد إيران.

وأعلنت وزارة المالية، الشهر الماضي، إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها لتظل ثابتة عند مستواها الحالي 1.5 في الألف للبائع ومثلها للمشتري، وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بالصورة، بدلا من 1.75 في الألف كان مقررا تطبيقها في يونيو المقبل.

وأضاف زكريا أن المستثمرين يتجهون إلى الأسواق التى بها محفزات وأكثر استقرارا، لافتا إلى أن البورصات بالمنطقة تلغى بعض الضرائب وتقوم بتأجيلها من أجل جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبى.

وإلى جانب "الشرقية للدخان"، تشمل المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية شركات أبو قير للأسمدة والإسكندرية للحاويات.

وفي يناير الماضي قرر مساهمو شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) إرجاء طرح حصة إضافية من الشركة، الذي كان سينفذ ضمن المرحلة الأولى، نظرا لانخفاض ربحية الشركة، ثم استبعدت الحكومة في أبريل الماضي شركة مصر الجديدة للإسكان من المرحلة ذاتها.

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سبتمبر المقبل.. بدء المرحلة الثانية من برنامج الطروحات

قال وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، إن الحكومة تعتزم بدء المرحلة الثانية من برنامج الطروحات في موعدها المقرر في سبتمبر المقبل وإنه لا تأثير لأوضاع سوق المال الحالية على الخطة الزمنية لذلك.



وأوضح الوزير أن المرحلة الثانية ستركز في معظمها على الطروحات الأولية لشركات غير مدرجة في البورصة تضم شركات صناعية وتعدينية إلى جانب شركة إنبي.



وإلى جانب "الشرقية للدخان"، تشمل المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية شركات أبو قير للأسمدة والإسكندرية للحاويات.

وفي يناير الماضي، قرر مساهمو شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) إرجاء طرح حصة إضافية من الشركة، الذي كان سينفذ ضمن المرحلة الأولى، نظرا لانخفاض ربحية الشركة، ثم استبعدت الحكومة في أبريل الماضي شركة مصر الجديدة للإسكان من المرحلة ذاتها.