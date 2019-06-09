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هل تؤجل الحكومة طرح شركاتها في البورصة؟

أطلقت الحكومة في مارس الماضي المرحلة الأولى من برنامج الطروحات العامة بطرح حصة إضافية قدرها 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان، ويشمل برنامج الطروحات 23 شركة
تحرير:أمل نبيل ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
البورصة
البورصة
تعتزم الحكومة طرح حصة إضافية قد تصل إلى 20% من أسهم شركة أبو قير للأسمدة في البورصة خلال شهر يونيو الجاري أو يوليو المقبل، لاستئناف المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، على الرغم من تدهور الأداء بسوق المال المصرية وتحقيقها أسوأ قيم تداول خلال شهر رمضان الماضي. ومنيت البورصة بخسائر قدرها 47.2 مليار جنيه خلال شهر رمضان الماضي. وانطلق برنامج الطروحات الحكومية في سوق الأوراق المالية، مطلع مارس الماضي، بطرح حصة إضافية قدرها 4.5% من أسهم الشرقية للدخان بالبورصة.
وتتوقع الحكومة حصيلة تتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه من طرح كل من شركتي أبو قير للأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والتي من المنتظر أن يجري طرح حصة إضافية من أسهمها بالبورصة في وقت لاحق، ضمن المرحلة الأولى للبرنامج. ويتوزع هيكل ملكية أبو قير للأسمدة بواقع 24.8% لبنك الاستثمار القومي، و19.11%
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فلوس

مصر تحقق أعلى معدل نمو في الشرق الأوسط لهذه الأسباب

توقع تقرير صادر من شركة الأبحاث «فوكس إيكونوميكس»، أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأسرع وتيرة منذ 2016، على أن تقود مصر والعراق النمو بسبب الإصلاحات الاقتصادية، ورفعت الشركة توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري في 2020 إلى 5.5% من توقعات سابقة عند 5.3%. وحقق الاقتصاد المصري نموا بنحو 5.6% في الربع الثالث من العام المالي الجاري 2018- 2019، في مقابل نحو 5.4% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2017- 2018. وتشير التوقعات إلى تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% في الربع الأخير، حسب تصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.
الدولار (3)

سعر الدولار اليوم الأحد 9 يونيو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.71 جنيه، ونحو 16.81 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 16.79 جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك المشرق، وبنك البركة ليسجل نحو 16.84 جنيه للبيع، و16.74 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي نحو 16.83 جنيه للبيع، و16.73 جنيه للشراء.
أسعار-الفائدة (2)

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى اليوم، الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 17 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. ومن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 8.250 مليار جنيه لأجل 182 يوما، كما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 8.750 مليار جنيه جنيه لأجل 364 يوما. وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري.
ذهب

أسعار الذهب اليوم الأحد 9 يونيو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك عقب صعودها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1341 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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