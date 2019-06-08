سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

هدوء باليوم الأول لامتحانات جامعة الأزهر

تحرير:التحرير ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٧ م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
استأنفت جامعة الأزهر، اليوم السبت، سير امتحانات نهاية العام الدراسي، وذلك ببدء أعمال الامتحانات والكنترولات بجميع فروع الجامعة بالقاهرة والأقاليم، وذلك وفق الجداول المعلنة مسبقا بالجامعات والمعاهد. فيما شهد اليوم الأول لاستئناف امتحانات جامعة الأزهر، هدوءا بامتحانات الجامعة وفروعها، وجولات مكثفة لكبار المسئولين بالأزهر الشريف، بينما تم ضبط ما يعادل 55 حالة غش بين الطلاب بجامعة الأزهر للوجه القبلى، وذلك حسب ما أعلنه الدكتور أسامة عبد الرؤوف، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلى.
شدد وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس على رؤساء وأعضاء لجان الامتحانات، بضرورة ضبط سير الامتحانات والوقوف بحزم لمنع المخالفات، لافتا إلى أن ما يفسد الأجيال هو الغش والتهاون.. كما شدد على توفير المناخ الملائم لتمكين الطلاب من أداء امتحاناتهم على الوجه الأمثل. جاء ذلك خلال تفقده، اليوم السبت، عددا من
اقرأ المزيد
تشييع-جثمان-والدة-الفنان-حجاج-عبد-العظيم-بالإسكندرية (3)

تشييع جثمان والدة الفنان حجاج عبد العظيم بالإسكندرية

شيع أقارب وأصدقاء وأسرة الفنان حجاج عبد العظيم، جثمان والدته التي وافتها المنية صباح اليوم السبت، من منزلها بمسقط رأسها بمنطقة الدخيلة بغرب الإسكندرية، وشارك الفنان حجاج عبد العظيم وشقيقه في مراسم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الدخيلة غرب المحافظة، وسط حضور كبير من الأصدقاء والأقارب ولم يلحظ أحد مشاركة أي من الفنانين في مراسم تشييع جثمان والدة الفنان المعروف. وكانت أسرة حجاج عبد العظيم، أعلنت وفاة والدته في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.
مجلس-النواب

نائب يطالب بإلغاء مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

ينتظر عدد من الشباب، خلال الأيام القليلة المقبلة، إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مسابقة جديدة لعقود المعلمين، للحصول على وظائف في مختلف المديريات بالمحافظات، وذلك لسد العجز في بعض التخصصات الدراسية لمدة شهرين، وهي المسابقة التي شهدت إقبالا بالآلاف خلال النسخة الأولى منها، لكن خالد أبو طالب عضو مجلس النواب، يرى أن الأمر إهدارا للمال العام، ما دفعه إلى التقدم ببيان عاجل، اليوم السبت، إلى وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، يطالبه فيه بإلغاء المسابقة والاكتفاء بتجديد عقود المعلمين المؤقتين.
مصر-للطيران (1)

لليوم السادس.. مصر تلغي رحلاتها إلى الخرطوم

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، عن إلغاء رحلاتها المتجهة إلى الخرطوم، اليوم الأحد، وذلك لليوم السادس على التوالي، منذ تفاقم الأوضاع في السودان، بعد فض اعتصام القيادة العامة، فجر يوم الإثنين الماضي. وأعلنت شركة مصر للطيران، اليوم السبت، إلغاء الرحلتين رقمي MS 857 وMS 855، التي كان مقررا لهما الإقلاع صباح وظهر اليوم، موضحة أنه على عملائها المسافرين على هذه الرحلات بمراجعة خدمة "الكول سنتر" على رقمي 1717 من أي موبايل أو 090070000 من أي خط أرضي؛ لمعرفة المزيد من التفاصيل.
السيسي-يوقع

السيسي يوافق على قرض بـ70 مليون دينار كويتي

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم السبت، القرار الجمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 507 لسنة 2018، والتي يقتضي بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بمبلغ 70 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 8 أغسطس 2018، ويذكر أن مجلس النواب كان قد وافق على هذا القرار في جلسته التي انعقدت في يوم 24 فبراير الماضي.
اقرأ المزيد من الأخبار
احمد-الطيب (3)

الطيب: الضرب الرمزي للزوجة المتكبرة «مباح»

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن ضرب الزوجة ليس مطلقًا ولم يقل بذلك الإسلام ولا القرآن ولا يمكن أن تأتي به أي شريعة أو أي نظام يحترم الإنسان، ولكن الضرب الرمزي يأتي في حالة المرأة الناشز كحل ثالث إن لم يصلح معها النصح والهجر. وأضاف خلال برنامجه الرمضاني على التليفزيون المصري، أن موضوع ضرب الزوجة الناشز أسيء فهمه وتعرض القرآن والفقه الإسلامي الصحيح للظلم في هذه المسألة، بسبب ما توقعه كلمة الضرب من جرس ثقيل على النفس البشرية التي لا تقبل أن يضرب إنسان إنسانًا، فالإسلام نفسه لا يقبل أيضًا بذلك.
احمد-الطيب (1)

الطيب: لا يحق للرجل التصرف في مال زوجته إلا برضاها

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن الإسلام منع الزوج من الاقتراب من مال زوجته إلا برضاها، في حين نجد أن ذمة الزوج المالية مشمولة بحقوق للزوجة لا يمكن أن يتبرأ منها، مشيرًا إلى أن الإسلام احترم المرأة وأعطى لها ذمة مالية مستقلة. وأضاف الطيب، في برنامجه الرمضاني اليوم الجمعة: "ومن ثم فإن القوامة لا تعني سيادة الزوج وتسلطه كما يدعي البعض"، مشيرا إلى أن المرأة في الغرب بعد زواجها تحمل اسم زوجها وهذا يرفضه الإسلام احترامًا لشخصية الزوجة، لأنه يلغي اسمها وعائلتها.
صالح-عباس-وكيل الازهر-الشريف

الأزهر يؤجل امتحانات الشفوي بسبب درجات الحرارة

أعلن الأزهر الشريف، تأجيل امتحانات الشفوي، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر خلال هذه الأيام. وذكر بيان للأزهر، مساء الأربعاء، أنه "نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد قرر فضيلة وكيل الأزهر الشريف الشيخ/ صالح عباس تأجيل امتحانات الشفوي المنعقدة بالقاهرة بمجمع معاهد مدينة نصر النموذجي غدا الخميس 23 مايو ليوم السبت 1 يونيو، رفقا بأبناء الأزهر الشريف في هذه الأجواء شديدة الحرارة، وذلك بمناطق "الدقهلية والمنوفية والغربية" فقط.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: الغرب يتشدق بـ«حقوق الإنسان» ليسيطر على العرب

قال الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن المساواة بين الرجل والمرأة في القرآن مفهوم إنساني، بخلاف مفهوم المساواة في الغرب فهو مادي بحت، مشيرًا إلى أن الصيحات الموجودة حاليًّا بوجوب مساواة الرجل بالمرأة، ليس المقصود بها المساواة إطلاقًا، وإنما المقصود بها ضرب الثقافة الشرقية والدين الإسلامي. وأضاف شيخ الأزهر، في برنامجه الرمضاني، على الفضائية المصرية اليوم، أن مسألة حقوق الإنسان التي يتشدق بها الغرب كثيرًا ما يراد بها إلا باطل، وكثيرا ما تكون لافتة مزيفة لتسهيل وتمكين قبضة الحضارة الغربية على الشعوب العربية والإسلامية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org