هدوء باليوم الأول لامتحانات جامعة الأزهر

تحرير:التحرير ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٧ م

جامعة الأزهر

استأنفت جامعة الأزهر، اليوم السبت، سير امتحانات نهاية العام الدراسي، وذلك ببدء أعمال الامتحانات والكنترولات بجميع فروع الجامعة بالقاهرة والأقاليم، وذلك وفق الجداول المعلنة مسبقا بالجامعات والمعاهد. فيما شهد اليوم الأول لاستئناف امتحانات جامعة الأزهر، هدوءا بامتحانات الجامعة وفروعها، وجولات مكثفة لكبار المسئولين بالأزهر الشريف، بينما تم ضبط ما يعادل 55 حالة غش بين الطلاب بجامعة الأزهر للوجه القبلى، وذلك حسب ما أعلنه الدكتور أسامة عبد الرؤوف، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلى.

شدد وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس على رؤساء وأعضاء لجان الامتحانات، بضرورة ضبط سير الامتحانات والوقوف بحزم لمنع المخالفات، لافتا إلى أن ما يفسد الأجيال هو الغش والتهاون.. كما شدد على توفير المناخ الملائم لتمكين الطلاب من أداء امتحاناتهم على الوجه الأمثل. جاء ذلك خلال تفقده، اليوم السبت، عددا من

شدد وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس على رؤساء وأعضاء لجان الامتحانات، بضرورة ضبط سير الامتحانات والوقوف بحزم لمنع المخالفات، لافتا إلى أن ما يفسد الأجيال هو الغش والتهاون.. كما شدد على توفير المناخ الملائم لتمكين الطلاب من أداء امتحاناتهم على الوجه الأمثل.



جاء ذلك خلال تفقده، اليوم السبت، عددا من لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، في إطار متابعته المستمرة للجان الامتحانات بالقاهرة والأقاليم، وذلك حيث أدى طلاب القسم العلمي امتحان مادة الأدب والنصوص ومادة الجبر والهندسة الفراغية.



وتابع الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، سير وانتظام لجان الامتحانات بمختلف كليات الجامعة، واطمأن على انتظام وانضباط لجان الامتحانات، وكذلك توفير جميع أدوات وسبل الرعاية والراحة والهدوء للطلاب والطالبات بالجامعة، وعدم وجود شكاوى.



