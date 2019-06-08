تشييع جثمان والدة الفنان حجاج عبد العظيم بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلى ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١١ م

تشييع جثمان والدة الفنان حجاج عبدالعظيم

شيع أقارب وأصدقاء وأسرة الفنان حجاج عبد العظيم، جثمان والدته التي وافتها المنية صباح اليوم السبت، من منزلها بمسقط رأسها بمنطقة الدخيلة بغرب الإسكندرية، وشارك الفنان حجاج عبد العظيم وشقيقه في مراسم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الدخيلة غرب المحافظة، وسط حضور كبير من الأصدقاء والأقارب ولم يلحظ أحد مشاركة أي من الفنانين في مراسم تشييع جثمان والدة الفنان المعروف. وكانت أسرة حجاج عبد العظيم، أعلنت وفاة والدته في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على والدة الفنان حجاج عبدالعظيم من مسجد ناجي، القريب من منزل أسرة الفنان والكائن بالقرب من كورنيش البحر بمنطقة الدخيلة غرب عروس البحر الأبيض المتوسط.وتقدم الجنازة الفنان حجاج عبد العظيم وشقيقه ويدعى "عظيمة" الذي نشر عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خبر