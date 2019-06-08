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تشييع جثمان والدة الفنان حجاج عبد العظيم بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلى ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١١ م
تشييع جثمان والدة الفنان حجاج عبدالعظيم
تشييع جثمان والدة الفنان حجاج عبدالعظيم
شيع أقارب وأصدقاء وأسرة الفنان حجاج عبد العظيم، جثمان والدته التي وافتها المنية صباح اليوم السبت، من منزلها بمسقط رأسها بمنطقة الدخيلة بغرب الإسكندرية، وشارك الفنان حجاج عبد العظيم وشقيقه في مراسم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الدخيلة غرب المحافظة، وسط حضور كبير من الأصدقاء والأقارب ولم يلحظ أحد مشاركة أي من الفنانين في مراسم تشييع جثمان والدة الفنان المعروف. وكانت أسرة حجاج عبد العظيم، أعلنت وفاة والدته في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.
وأدى المشيعون صلاة الجنازة على والدة الفنان حجاج عبدالعظيم من مسجد ناجي، القريب من منزل أسرة الفنان والكائن بالقرب من كورنيش البحر بمنطقة الدخيلة غرب عروس البحر الأبيض المتوسط.وتقدم الجنازة الفنان حجاج عبد العظيم وشقيقه ويدعى "عظيمة" الذي نشر عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خبر
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جامعه-الازهر

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السيسي يوافق على قرض بـ70 مليون دينار كويتي

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شارع 306

تجربة عربات الطعام المتنقلة تصل الإسكندرية

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، إنه تم البدء في الرفع المساحي والهندسي لشارع أحمد محمد حسنين بمنطقة الأزاريطة، لوضع تصور لشكل ومساحة عربات الطعام المتنقلة، على أرصفة الشارع لتنفيذ "شارع 306"، من أجل التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويأتي هذا عقب توقيع المحافظ لبروتوكول تعاون مع صندوق تحيا مصر وشركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة، لإنشاء "شارع 306" على أرصفة شارع أحمد محمد حسنين، لدعم الشباب وتوفير فرص عمل تكفل لهم حياة كريمة.
كسر ماسورة غاز بالاسكندرية (3)

محافظة الإسكندرية تكشف تفاصيل «حريق كرموز»

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معتدل نهارًا ولطيف ليلًا.. الأرصاد تكشف طقس الأحد

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الأرصاد تُعلن: غدًا انخفاض الحرارة 6 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة شمالا ليسود غدا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على بعض المناطق كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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