إزاي تتغلب على الخوف والقلق داخل لجنة الامتحان

القلق والتوتر مع قلة النوم تسبب الصداع الشديد، وفي تلك الحالة لا تستطيع التفكير جيدا في الإجابات، ولهذا دلك رأسك لمدة دقيقة للاسترخاء من جديد
حالة من التوتر والقلق وقلة النوم تصيبك كطالب ثانوية عامة في اليوم الأول من الامتحانات، وعلى الرغم من أنك قد تكون مستعدا لهذا اليوم، فإن رهبة الامتحانات تمحو كل شيء، ونتيجة لذلك قد تشعر أنك لا تتذكر شيئا، وان المعلومات تبخرت، وتبدأ التخيل بأنه عند حصولك على ورقة الأسئلة ستجلس صامتا لا تستطيع حل أي شيء، ومن هنا عليك التسلح ببعض الطرق التي من شأنها تخفيف الحمل من على كتفيك، وبدء الامتحان بهدوء داخل اللجنة حتى تخرج مطمئنا وتواصل البقية بسلام، ولهذا نقدم لك نصائح تساعدك.
1- تناول وجبة خفيفة قبل الامتحان
بالطبع تستيقظ متوترا وفي حاجة إلى الذهاب سريعا إلى الامتحان دون تناول وجبة الإفطار، وهذا الأمر مضر لعقلك، حيث يمكنك تناول القليل من الأطعمة التي تحتوي على البروتين بعيدا عن الدهون، ولا تحاول شرب الكثير من العصائر المحلاة أو القهوة على الريق، لأنها تسبب الخمول فيما بعد..
1- تناول وجبة خفيفة قبل الامتحان
بالطبع تستيقظ متوترا وفي حاجة إلى الذهاب سريعا إلى الامتحان دون تناول وجبة الإفطار، وهذا الأمر مضر لعقلك، حيث يمكنك تناول القليل من الأطعمة التي تحتوي على البروتين بعيدا عن الدهون، ولا تحاول شرب الكثير من العصائر المحلاة أو القهوة على الريق، لأنها تسبب الخمول فيما بعد.. تعرف على عقوبة تصوير ونشر الامتحانات
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2- ادخل اللجنة قبل ميعاد الامتحان بـ 10 دقائق
حاول الوصول إلى مدرستك مبكرا، ومن الأفضل عدم المراجعة مع زملائك، بل اذهب على الفور إلى اللجنة، أغمض عينيك قليلا وراجع الإجابات الموجودة في ذهنك، وتخيل أن كل شيء سيكون على ما يُرام، وليس هناك مكان للصعوبات، وبعدها افتح عينيك ولا تلتفت إلى الطلاب الذين يراجعون.
3- لا تتسرع في بداية الامتحان
فور حصولك على ورقة الأسئلة عليك عدم التسرع بكتابة الإجابات على الفور، بل اقرأ جميعها، وصنف الأسئلة السهلة معا، تليها الصعبة، وقبل كتابة أي حرف داخل كراسة الإجابة يمكنك عمل مسودة في نهاية الكراسة لسرد كل النقاط الرئيسية التي ستحتاجها قبل نسيانها، وبعدها ابدأ الإجابة بتأن.
4- اجعل زجاجة الماء أو العصير بجانبك
نقص الماء في جسمك يسبب عدم التركيز، ولست في حاجة إلى حدوث هذا الأمر، ولهذا عليك شرب الماء جيدا في اللجنة، وفي حالة شعورك بالدوار أو الهبوط، فمن الأفضل أن يكون بجانبك زجاجة من العصير الطبيعي لشرب القليل منه وقت الحاجة.
5- فرد اليدين والقدمين لدقائق
في الوقت الذي تحاول فيه الإجابة عن جميع الأسئلة في الامتحان، قد تشعر ببعض التشنجات نتيجة الإمساك المحكم للقلم، وشد جسمك بطريقة لا إرادية، ولهذا اترك القلم جانبا وافرد يديك وقدميك لمدة 3 دقائق، مع التنفس العميق حتى تعود حالة الاسترخاء
إليك مرة أخرى وتعود إلى امتحانك.
6- تدليك رأسك للتخلص من الصداع
القلق والتوتر مع قلة النوم تسبب الصداع الشديد، وفي تلك الحالة لا تستطيع التفكير جيدا في الإجابات، حيث يحدث انكماش في عضلات الوجه والرقبة، وفي بعض الأحيان الشعور بالقيء والغثيان، ولهذا دلك رأسك لمدة دقيقة، كما يمكنك تحريك كتفيك ورقبتك بحركات بسيطة حتى تشعر بالاسترخاء من جديد.
7- لا تنتبه إلى الضوضاء من حولك
قد يحدث بعض الشغب من الطلاب في نفس اللجنة كمحاولة للغش، وفي تلك الحالة تتعالى الأصوات من حولك، وهذا الأمر قد يزيد من التوتر والقلق، ولكن من الأفضل لك التركيز في ورقتك ولا تعط اهتماما لما يحدث في اللجنة، بل خذ نفسا عميقا واطرد الطاقة السلبية التي تحاوطك.
8- ركز على ساعة يدك
لديك وقت محدد لأداء الامتحان، وفور مرور نصف الوقت ستبدأ تشعر بالتوتر والقلق، ولهذا عليك الانتباه جيدا من خلال ارتداء ساعة يد ومتابعة الوقت عن قرب، حتى تستطيع تقسيم إجاباتك والانتهاء في الوقت المحدد، وترك وقت كاف للمراجعة الأخيرة قبل التسليم.. اقرأ أيضا: غشاش وغبي.. مصور امتحان العربي نشر رقم جلوسه بالخطأ.
بعد الانتهاء من الامتحان لا تلتفت إلى إجابات الطلاب من حولك، بل اذهب على الفور إلى منزلك أو امش قليلا مع أصدقائك لإراحة عقلك قبل البدء في المادة التالية.