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إزاي تتغلب على الخوف والقلق داخل لجنة الامتحان

القلق والتوتر مع قلة النوم تسبب الصداع الشديد، وفي تلك الحالة لا تستطيع التفكير جيدا في الإجابات، ولهذا دلك رأسك لمدة دقيقة للاسترخاء من جديد
تحرير:فيروز ياسر ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
القلق داخل اللجنة
القلق داخل اللجنة
حالة من التوتر والقلق وقلة النوم تصيبك كطالب ثانوية عامة في اليوم الأول من الامتحانات، وعلى الرغم من أنك قد تكون مستعدا لهذا اليوم، فإن رهبة الامتحانات تمحو كل شيء، ونتيجة لذلك قد تشعر أنك لا تتذكر شيئا، وان المعلومات تبخرت، وتبدأ التخيل بأنه عند حصولك على ورقة الأسئلة ستجلس صامتا لا تستطيع حل أي شيء، ومن هنا عليك التسلح ببعض الطرق التي من شأنها تخفيف الحمل من على كتفيك، وبدء الامتحان بهدوء داخل اللجنة حتى تخرج مطمئنا وتواصل البقية بسلام، ولهذا نقدم لك نصائح تساعدك.
1- تناول وجبة خفيفة قبل الامتحان بالطبع تستيقظ متوترا وفي حاجة إلى الذهاب سريعا إلى الامتحان دون تناول وجبة الإفطار، وهذا الأمر مضر لعقلك، حيث يمكنك تناول القليل من الأطعمة التي تحتوي على البروتين بعيدا عن الدهون، ولا تحاول شرب الكثير من العصائر المحلاة أو القهوة على الريق، لأنها تسبب الخمول فيما بعد..
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يصل أعلى نقطة بالسماء.. كوكب المشترى يتقابل مع الأرض

قال الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية، إن هناك ظاهرة فلكية هامة تلوح في الأفق، إذ يتقابل غدًا الإثنين، كوكب المشترى مع الشمس في أقرب نقطة له من الأرض، ويكون كوكب المشترى في ألمع حالاته ويرى في كوكب «Ophiuchus» "الحواء" وسيكون الكوكب مرئيًا لجزء كبير من الليل، كما يصل إلى أعلى نقطة له في السماء في حوالي منتصف ليلة الإثنين بتوقيت القاهرة، مشيرًا إلى أن هذا الوضع هوالأمثل لرؤية المشترى عندما يصل إلى أعلى نقطة له في مداره حول الشمس ويتزامن هذا مع وجود المشترى بأقرب نقطة له من الأرض مما يجعله يظهر ألمع وأكبر نسبيًا من أي وقت أخر.
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دهب تتصدر قائمة «ناشيونال جيوجرافيك» لأفضل الشواطئ

"أنت أمام تجربة غطس مميزة.. مياه نقية وأشكال مختلفة من الشعاب المرجانية" عبارات تصدرت تقريرا جديدا عرضته قناة "ناشيونال جيوجرافيك"، يستعرض قائمة أفضل الشواطئ في منطقة الشرق الأوسط.. الكلمات التي علقت بها القناة الأشهر في عالم الأفلام والبرامج الوثائقية المتخصصة في الطبيعة والعلم والحضارة والتاريخ، في تقريرها، كانت عبارة عن وصفا مختصرا عن شواطئ دهب في محافظة جنوب سيناء، والتي احتلت المركز الأول في قائمة الأفضل بالشرق الأوسط، حيث تحدثت القناة في تقريرها مميزات شواطئ دهب التي رجحت كفتها في صدراة القائمة.
الكرة-الأرضية-في اقرب-نقطة للشمس

غضب شمسي كبير ينتظر الأرض ويسبب أزمة

أصدر معهد البحوث الفلكلية برئاسة الدكتور جاد القاضي، بيانًا اليوم السبت، قال فيه إن الشمس تمر من حيث شدة نشاطها بدورة شبه منتظمة مدتها 11 سنة، إذ تبدأ الدورة الشمسية بفترة نشاط منخفض جدًا تقل فيها عدد البقع الشمسية والانفجارات على سطح الشمس وتقتصر تأثيرات الشمس على المجال المغناطيسي للأرض، وفي القليل من الحالات يتكون فيها فجوات في الغلاف الجوي للشمس والمعروف «بالكورونا» مما يسمح بهروب الرياح الشمسية متوجهة ناحية الأرض، لتسبب اضطرابات محدودة في المجال المغناطيسي.
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امتحانات-الثانوية

هكذا يمكنك مواجهة الخوف من امتحانات الثانوية العامة

تقف أمام الساعة تحسب الساعات والدقائق والثواني المتبقية على أداء امتحان الثانوية العامة، فوقت المذاكرة انتهى والمراجعة على أشدها، لتحصيل أكبر قدر من المعلومات، حيث تجلس في غرفتك أمام الكتب والأوراق الكثيرة والمتناثرة في كل مكان، لا تدري بأي شيء حولك سوى أنك على أعتاب مرحلة فارقة في حياتك، إما أن تكلل بالنجاح وتحصل على ما تريد أو لا يحالفك الحظ كثيرا، فلا تحصل إلا على مجموع جيد لكنه لا يدخلك الكلية التي طالما حلمت بها، والأهم من ذلك التركيز على يوم ما قبل الامتحان ويوم الامتحان نفسه، دعنا نساعدك حسبما ذكر موقع Point Albert.
الجوزاء

«واثق في نفسه حد الغرور».. رجل الجوزاء المتردد

على الرغم من استحواذ الأبراج على تفكير الكثير من الأشخاص، لكنها لم تكن تستهويني يوما، حتى جاء الوقت الحاسم، عندما قابلت أحد الأشخاص كان غريب الأطوار كثيرا، حركته كثيرة، لا يحب الجلوس طويلا، ودائم التفكير بشكل مخيف، بالطبع لم أدخل داخل عقله لأعرف ذلك، ولكن نظرات العين الشاردة تكشف عن كونه مدمن تفكير، عقله لا يأخذ راحة حتى أثنا نومه. الكاريزما الموجودة فيه جذبتني في البداية، ولكن في الحقيقة عند الاقتراب منه تغير رأيي كثيرا، لأجد بداخل هذا الشخص واحدا آخر، وبهذا فلن أستطيع التأقلم معه سواء كان صديقا أو حبيبا.
عباية-خليجي

ارتدي العبايات الشيفون والفساتين المنقوشة في العيد

«يا ليلة العيد آنستينا... وجددتِ الأمل فينا».. بدأ العد التنازلي على سماعنا لهذه الأغنية، حيث يقترب عيد الفطر وتزيد بهجتنا بتحضير أو شراء الكحك والبسكويت، وبابتسامة تجمع بين الفرح والحزن معا بسبب انتهاء شهر رمضان، واستقبال العيد، يحضر الأطفال ملابسهم الجديدة، وتستعد ربات المنزل بشراء عبايات أو فساتين لأداء صلاة العيد واستقبال الضيوف خلاله، وإذا كنتِ محتارة في اختيارك وللظهور بشكل مختلف في العيد بعد إجهاد رمضان وتنظيف المنزل والعزومات، دعينا نساعدك في اختيار مجموعة من العبايات والفساتين.
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قدمته زوجات الملوك للكهنة.. كعك العيد فرعوني

انتهى شهر رمضان ومر سريعا، ومثلما كانت له بهجته الخاصة، فإن عيد الفطر له طقوسه وفرحته، من خلال تحضير الكعك والبسكويت، وشراء الرنجة والفسيخ، كما يستعد الأطفال لفرحة العيد بملابسهم الجديدة. تحضير كعك العيد ليس عادة حديثة، وإنما كانت موجودة خلال العصر الفرعوني، حيث ارتبط بالاحتفالات المقامة طوال العام، كما ارتبطت بعض احتفالات الأقباط بصناعة الكعك وتقديمه للضيوف، ولأن الكعك أيقونة مظاهر الاحتفال بعيد الفطر، دعنا نتعرف على قصته كاملة، وماذا يحدث عن الإفراط في تناوله؟
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