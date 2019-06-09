إزاي تتغلب على الخوف والقلق داخل لجنة الامتحان

القلق والتوتر مع قلة النوم تسبب الصداع الشديد، وفي تلك الحالة لا تستطيع التفكير جيدا في الإجابات، ولهذا دلك رأسك لمدة دقيقة للاسترخاء من جديد

تحرير:فيروز ياسر ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

القلق داخل اللجنة

حالة من التوتر والقلق وقلة النوم تصيبك كطالب ثانوية عامة في اليوم الأول من الامتحانات، وعلى الرغم من أنك قد تكون مستعدا لهذا اليوم، فإن رهبة الامتحانات تمحو كل شيء، ونتيجة لذلك قد تشعر أنك لا تتذكر شيئا، وان المعلومات تبخرت، وتبدأ التخيل بأنه عند حصولك على ورقة الأسئلة ستجلس صامتا لا تستطيع حل أي شيء، ومن هنا عليك التسلح ببعض الطرق التي من شأنها تخفيف الحمل من على كتفيك، وبدء الامتحان بهدوء داخل اللجنة حتى تخرج مطمئنا وتواصل البقية بسلام، ولهذا نقدم لك نصائح تساعدك.

1- تناول وجبة خفيفة قبل الامتحان بالطبع تستيقظ متوترا وفي حاجة إلى الذهاب سريعا إلى الامتحان دون تناول وجبة الإفطار، وهذا الأمر مضر لعقلك، حيث يمكنك تناول القليل من الأطعمة التي تحتوي على البروتين بعيدا عن الدهون، ولا تحاول شرب الكثير من العصائر المحلاة أو القهوة على الريق، لأنها تسبب الخمول فيما بعد..