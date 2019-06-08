سما شوفاني| من «عربي أنا» للظهور بـ«ذا فويس إسرائيل»
تحرير:التحرير٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
سما شوفاني
ردود فعل سلبية أثارتها مشاركة الفتاة الفلسطينية سما شوفاني، في النسخة الإسرائيلية من برنامج "ذا فويس the voice"، ورغم إشادة الكثيرين بموهبة "شوفاني"، فإن تطبيعها مع الكيان الصهيوني المحتل بمشاركتها في برنامج إسرائيلي، فتح عليها نيران الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في كل أنحاء الوطن العربي، خاصة في فلسطين، لا سيما أنه كان في مقدورها المشاركة في نسخة البرنامج العربية التي تقدمها سنويا شبكة MBC، وسبق أن شارك في البرنامج وبرامج أخرى مماثلة كـ"أراب آيدول Arab Idol" العديد من الشباب الفلسطينيين، وأشهرهم محمد عساف.
وأدت سما شوفاني، في أول ظهور لها على مسرح "ذا فويس إسرائيل"، أغنية "بالقلب" للمطربة اللبنانية ماجدة الرومي، وأدتها بإجادة كبيرة، ما منحها بطاقة التأهل للمرحلة التالية بإجماع آراء لجنة تحكيم البرنامج.
وتعرّف سما عزيز شوفاني نفسها عبر صفحتها بـ"فيسبوك" بأنها عازفة جيتار، ومغنية، ومؤلفة مقطوعات موسيقية،
وأدت سما شوفاني، في أول ظهور لها على مسرح "ذا فويس إسرائيل"، أغنية "بالقلب" للمطربة اللبنانية ماجدة الرومي، وأدتها بإجادة كبيرة، ما منحها بطاقة التأهل للمرحلة التالية بإجماع آراء لجنة تحكيم البرنامج.
وتعرّف سما عزيز شوفاني نفسها عبر صفحتها بـ"فيسبوك" بأنها عازفة جيتار، ومغنية، ومؤلفة مقطوعات موسيقية، تبلغ من العمر 20 عاما، وهي من مواليد عام 1999 في مدينة الناصرة، إحدى أهم مدن فلسطين التاريخية.
حصلت سما شوفاني في عام 2014 على المركز الأول في مسابقة المواهب الغنائية، وفي 2016 نالت المرتبة الأولى في مسابقة الأغنية المفضلة التي أجرتها الفنانة مريام فارس، وقامت بنشر مقطع لسما عبر حسابها بـ"إنستجرام".
ومن أشهر المقاطع التي لاقت تداولا لسما شوفاني، أغنية "عربي أنا" التي أدتها قبل نحو عامين، ونشرتها عبر قناتها بـ"يوتيوب".