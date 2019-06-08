فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

سما شوفاني| من «عربي أنا» للظهور بـ«ذا فويس إسرائيل»

تحرير:التحرير ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
سما شوفاني
سما شوفاني
ردود فعل سلبية أثارتها مشاركة الفتاة الفلسطينية سما شوفاني، في النسخة الإسرائيلية من برنامج "ذا فويس the voice"، ورغم إشادة الكثيرين بموهبة "شوفاني"، فإن تطبيعها مع الكيان الصهيوني المحتل بمشاركتها في برنامج إسرائيلي، فتح عليها نيران الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في كل أنحاء الوطن العربي، خاصة في فلسطين، لا سيما أنه كان في مقدورها المشاركة في نسخة البرنامج العربية التي تقدمها سنويا شبكة MBC، وسبق أن شارك في البرنامج وبرامج أخرى مماثلة كـ"أراب آيدول Arab Idol" العديد من الشباب الفلسطينيين، وأشهرهم محمد عساف.
وأدت سما شوفاني، في أول ظهور لها على مسرح "ذا فويس إسرائيل"، أغنية "بالقلب" للمطربة اللبنانية ماجدة الرومي، وأدتها بإجادة كبيرة، ما منحها بطاقة التأهل للمرحلة التالية بإجماع آراء لجنة تحكيم البرنامج. وتعرّف سما عزيز شوفاني نفسها عبر صفحتها بـ"فيسبوك" بأنها عازفة جيتار، ومغنية، ومؤلفة مقطوعات موسيقية،
اقرأ المزيد
هيفاء-وهبى

حقيقة إصابة هيفاء وهبي بالتهاب الكبد

رسالة للفنانة هيفاء وهبي، كتبتها أول أيام عيد الفطر، عبر حسابها بـ"تويتر"، أقلقت جمهورها عليها بعدما كشفت عن مرورها بوعكة صحية كانت سببًا في غيابها، حيث قالت: "عيد مبارك، ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبًا، الحمد لله على كل شيء". ومن جانبه أكد الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، مرض هيفاء وهبي، في تغريدة جاء فيها "للأسف هيفاء فعلا مريضة، كبدها تعبان كتير، وبحاجة إلى علاج مكثف، ادعولها بالشفاء".
فرقة-وسط-البلد

«وسط البلد» تحيي المهرجان الصيفي بالأوبرا بـ25 جنيها

تحيي فرقة الأندرجراوند الشهيرة "وسط البلد"، حفلًا موسيقيا غنائيا، في الثامنة من مساء يوم السبت القادم الموافق 15 من شهر يونيو الجاري، وذلك في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي الذي تقيمه الدار. وفي الحفل ستقدم الفرقة عددًا من أشهر أغانيها التي يفضلها الجمهور ومنهم: "أنتيكا في بيتها، يا يبو جلابية، عم مينا، حب نفسك، شمس النهار، سجايري فرط، روبابيكيا، ومجنون، وزي السكر، وشاشة التليفون، وبنطلوني الجينز، والليل اللي مالوش آخر، ومانيكان، وشوش تجاعيد" .
انغام

أنغام: أصالة لم تكن صديقتي ولن أتصالح معها (فيديو)

قالت أنغام إنها تفاجأت من رد فعل المطربة السورية أصالة نصري، على خبر زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، وذلك خلال حلولها وزوجها ضيفين على برنامج "توأم روحي" مع الإعلامي اللبناني نيشان، مشيرة إلى أنها تأكدت الآن من حقيقة مشاعر أصالة تجاهها وأنها ليست كما تدعي، نافية أن هناك علاقة صداقة جمعتها بأصالة فيما سبق وأن الأمر لا يتعدى الزمالة. ومن جانبها كانت أصالة تحكي لأنغام عن خصوصيات حياتها بينما كانت لديها الأقرب من أصالة، وكانت تعلن لأصالة حبها واحترامها ولكن في حدود المعقول، ولكن أصالة تبالغ مما يعطي انطباعا بأنهما شقيقتان وليستا مجرد زميلتين.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org