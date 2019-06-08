سما شوفاني| من «عربي أنا» للظهور بـ«ذا فويس إسرائيل»

تحرير:التحرير ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

سما شوفاني

ردود فعل سلبية أثارتها مشاركة الفتاة الفلسطينية سما شوفاني، في النسخة الإسرائيلية من برنامج "ذا فويس the voice"، ورغم إشادة الكثيرين بموهبة "شوفاني"، فإن تطبيعها مع الكيان الصهيوني المحتل بمشاركتها في برنامج إسرائيلي، فتح عليها نيران الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في كل أنحاء الوطن العربي، خاصة في فلسطين، لا سيما أنه كان في مقدورها المشاركة في نسخة البرنامج العربية التي تقدمها سنويا شبكة MBC، وسبق أن شارك في البرنامج وبرامج أخرى مماثلة كـ"أراب آيدول Arab Idol" العديد من الشباب الفلسطينيين، وأشهرهم محمد عساف.

وأدت سما شوفاني، في أول ظهور لها على مسرح "ذا فويس إسرائيل"، أغنية "بالقلب" للمطربة اللبنانية ماجدة الرومي، وأدتها بإجادة كبيرة، ما منحها بطاقة التأهل للمرحلة التالية بإجماع آراء لجنة تحكيم البرنامج. وتعرّف سما عزيز شوفاني نفسها عبر صفحتها بـ"فيسبوك" بأنها عازفة جيتار، ومغنية، ومؤلفة مقطوعات موسيقية،