زكريا ناصف يثير غضب أعضاء وجماهير الأهلي

لجنة الكرة الجديدة التي اختارها محمود الخطيب أطلق عليها لقب جديد ألا وهو لجنة التخطيط للكرة بالنادي ووقع اختياره على هذه الأسماء في ضوء الخبرات الفنية التي تميزهم
٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٥ م
زكريا ناصف
حالة من الغضب الشديد انتابت أعضاء النادي الأهلي وبعض جماهيره، بسبب القرار الذي اتخذه محمود الخطيب قبل أيام بتشكيل لجنة لكرة القدم بالنادي ضمت في عضويتها الدكتور طه إسماعيل وزكريا ناصف وخالد بيبو، حيث جاء الغضب بسبب وقوع اختيار رئيس القلعة الحمراء، على زكريا ناصف لعضوية هذه اللجنة، التي تهدف إلى إعداد خطة شاملة للنهوض بقطاع كرة القدم بما يحقق الاحترافية الكاملة في الأداء فنيًا وإداريًا على كافة مستويات القطاع ويضع الأهلي في المكانة التي تليق بتاريخه وتسعد جماهيره وفقًا لبيان تعيين اللجنة.
لماذا لجنة جديدة؟
قرار تشكيل لجنة جديدة جاء بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له محمود الخطيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإخفاقات المتلاحقة التي تعرض لها فريق الكرة منذ تولى رئاسة النادي وخسارته بطولتين إفريقيتين وكأس مصر والبطولة العربية.
الخطيب تعرض في الأيام التي سبقت قرار تشكيل اللجنة لهجوم عنيف
لماذا لجنة جديدة؟
قرار تشكيل لجنة جديدة جاء بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له محمود الخطيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإخفاقات المتلاحقة التي تعرض لها فريق الكرة منذ تولى رئاسة النادي وخسارته بطولتين إفريقيتين وكأس مصر والبطولة العربية.
الخطيب تعرض في الأيام التي سبقت قرار تشكيل اللجنة لهجوم عنيف بسبب أنه المسئول الأول والأخير بل والوحيد عن كرة القدم بالأهلي، وهو ما كان بمثابة الصدمة للجماهير التي كانت تعيش أحلامًا وردية بعد تولى أسطورة كرة القدم في القلعة الحمراء رئاسة النادي لكنها استيقظت على كابوس مزعج.
وأمام الهجوم الذي تعرض له رئيس الأهلي اضطر لتشكيل اللجنة على أمل أن تخفف عنه حدة الهجوم حال تكرار أي أخطاء في المستقبل، وربما لا يعرف الكثيرون أن هناك أكثر من اسم اعتذر عن الدخول في عضوية اللجنة رغم أن رئيس الأهلي عرض أن يتم منحهم راتبًا شهريًّا لكنهم فضلوا البعد في هذا التوقيت لأن السوابق في العمل مع الخطيب أثبتت إصراره على التعامل من منطلق أنه الآمر الناهي في كل الملفات ما ترتب عليه استقالة محمد فضل وحسام غالي بخلاف رحيل علاء عبدالصادق وعبدالعزيز عبدالشافي بعدما قرر التضحية بهم بسبب السقوط الإفريقي على يد الترجي التونسي.
لماذا زكريا ناصف؟
نوبة غضب شديدة انتابت أعضاء الأهلي وجماهيره بسبب اختيار زكريا ناصف في اللجنة خاصة أنه سبق ولعب في نادي الزمالك بعدما قرر النادي الأهلي الاستغناء عن خدماته، وقتها احتفلت الصحف بالصفقة التي حاول الزمالك استغلالها معنويًّا، حيث خرجت الجمهورية بخبر عنوانه "زيكو في تدريبات الزمالك" لدرجة أن الجماهير تصورت أن البرازيلي زيكو هو الذي انتقل للزمالك وشارك في التدريبات لكن سرعان ما علموا بخبر انتقال لاعب الأهلي السابق للقلعة البيضاء.
زملكاوى في لجنة الكرة
زكريا ناصف انتقل لنادي الزمالك في نهاية الثمانينيات في موسم 87-88 بعدما قررت إدارة القلعة الحمراء الاستغناء عن خدماته لأسباب غير فنية، ولعب مع الزمالك موسما واحدا فقط لم يحقق فيه النجاح المتوقع وقرر الاعتزال بعدها.
وخلال مشوار زكريا ناصف في صفوف نادي الزمالك أحرز هدفين هما الأشهر له في مرمى فريق نسيج حلوان بالدوري في اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق الأبيض على الأخير 9-0، حيث صنع الهدف السابع من كرة عرضية أودعها جمال عبدالحميد برأسه في مرمى نسيج حلوان، ثم أحرز برأسه الهدف الثامن، وأضاف الهدف التاسع من ضربة جزاء احتسبت للزمالك إثر عرقلة حمادة عبداللطيف.
ويرى الكثير منهم أنه من غير المنطقي أن يتم تعيين عضو في لجنة الكرة ارتدى الفانلة البيضاء ولعب بها في وقت كان عدلى القيعى مستشار التسويق بالأهلي يهاجم مجلس الإدارة السابق ويتهمه بالاختراق بدعوى أن هناك من ينتمون للزمالك يعملون في قناة النادي.