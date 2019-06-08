زكريا ناصف يثير غضب أعضاء وجماهير الأهلي

لجنة الكرة الجديدة التي اختارها محمود الخطيب أطلق عليها لقب جديد ألا وهو لجنة التخطيط للكرة بالنادي ووقع اختياره على هذه الأسماء في ضوء الخبرات الفنية التي تميزهم

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٥ م

زكريا ناصف

حالة من الغضب الشديد انتابت أعضاء النادي الأهلي وبعض جماهيره، بسبب القرار الذي اتخذه محمود الخطيب قبل أيام بتشكيل لجنة لكرة القدم بالنادي ضمت في عضويتها الدكتور طه إسماعيل وزكريا ناصف وخالد بيبو، حيث جاء الغضب بسبب وقوع اختيار رئيس القلعة الحمراء، على زكريا ناصف لعضوية هذه اللجنة، التي تهدف إلى إعداد خطة شاملة للنهوض بقطاع كرة القدم بما يحقق الاحترافية الكاملة في الأداء فنيًا وإداريًا على كافة مستويات القطاع ويضع الأهلي في المكانة التي تليق بتاريخه وتسعد جماهيره وفقًا لبيان تعيين اللجنة.

لماذا لجنة جديدة؟ قرار تشكيل لجنة جديدة جاء بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له محمود الخطيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإخفاقات المتلاحقة التي تعرض لها فريق الكرة منذ تولى رئاسة النادي وخسارته بطولتين إفريقيتين وكأس مصر والبطولة العربية. الخطيب تعرض في الأيام التي سبقت قرار تشكيل اللجنة لهجوم عنيف