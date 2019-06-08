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انطلاق فعاليات مهرجان «تري كور» بتكريم سوسن بدر

تحرير:كريم محجوب ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م
سوسن بدر
سوسن بدر
تبدأ في السابعة من مساء غد الأحد، فعاليات الدورة الـ21 من مهرجان "تري كور الدولي للأفلام القصيرة جدا"، بالجامعة البريطانية في مصر، بمشاركة 30 دولة حول العالم. وأعلنت إدارة المهرجان أنها ستكرم خلال حفل الافتتاح، النجوم "سوسن بدر وفتحي عبد الوهاب والسوري فراس نعناع"، لحثهم الشباب على الإبداع والوقوف بجانبهم لخلق جيل سينمائي جديد. ومن جانبه قال عميد كلية الإعلام والاتصال بالجامعة البريطانية الدكتور محمد شومان، إن الجامعة اُختيرت لاستضافة المهرجان بناءً على بروتوكول التعاون الذي وقعته مع إدارة "تري كور" في مارس الماضي.
وأكد شومان حرص الجامعة على المشاركة في تلك الفعاليات الدولية، لتحفيز الشباب من خريجي كليات الإعلام على الاطلاع على المستجدات الدولية ورفع روح المنافسة بينهم للوصول إلى أفضل النتائج. ويتنافس في المهرجان أكثر من 200 فيلم قصير جدا، تصل أقصى مدة للفيلم إلى 3 دقائق، على 6 جوائز، هي «جائزة أحسن فيلم
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ولاد-رزق

الإعلان الأول لـ«ولاد رزق 2»: ظهور الصاوي وباسم سمرة

طرح صناع فيلم "ولاد رزق"، الإعلان التشويقي الأول للجزء الثاني من الفيلم الذي من المقرر طرحه في دور العرض في موسم عيد الأضحى. ويظهر في الإعلان "ولاد رزق" الأربعة: أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وكريم قاسم، وصديقهم أحمد داوود، وهم يواصلون جرائمهم، بالإضافة إلى الضابط محمد ممدوح، والنجمين خالد الصاوي وباسم سمرة اللذين انضما لأسرة الفيلم في الجزء الثاني. ويظهر "رضا" الذي يُجسده أحمد عز، مخاطبا أشقاءه الثلاثة: "عينينا على بعض، وضهرنا في ضهر بعض، وتغور الفلوس قدام أذية أي حد فينا، لأن إحنا مش ولاد باكينام، إحنا ولاد رزق".
كازابلانكا

إيرادات أفلام العيد.. كازابلانكا يتصدر بـ23 مليونا

نحو 53 مليون جنيه هي إجمالي حصيلة إيرادات أفلام موسم عيد الفطر، في أيام العيد الثلاثة، وشهد الموسم منافسة قوية بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. وكان لفيلم "كازبلانكا" النصيب الأكبر، فحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى نحو 23 مليونا و247 ألف جنيه، والفيلم يشارك في بطولته أمير كرارة، غادة عادل، أحمد داش، والنجم التركي خالد أرغنش، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وفقًا لبيان صادر من شركة "دولار فيلم".
الــممر (2)

إيرادات ثالث أيام العيد..صراع بين الممر وسبع البرمبة

منافسة قوية يشهدها موسم عيد الفطر بين 5 أفلام مهمة، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات ثالث أيام عيد الفطر المبارك، الجمعة 7 يونيو، في صالح "كازابلانكا" الذي احتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه، إذ حقق إيرادا بلغ 7 ملايين و128 ألفا و909 جنيهات، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية، حيث يعرض الفيلم في دور العرض العربية والخليجية.
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محمد-إمام-وهاجر-أحمد

«هوجان» 28| نور تدمن المخدرات ومحمد إمام يستعيد ابنه

شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل «هوجان»، جلوس «هوجان» يجسده محمد إمام، مع والده الذى يلعب دوره الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وطلب منه أن يحكى له كيف ماتت أمه وعرف منه أن «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، وراء كل ما حدث لهم، وطلب منه أن يبتعد عنه كونه يخشى عليه، ولكن «هوجان» أخذ على عاتقه مهمة الانتقام ممّن آذوه، وفى الوقت نفسه أدمنت «نور» تجسدها هاجر أحمد، الحبوب المهدئة التي جلبتها لها «لميس» تجسدها عايدة رياض، وعلى ما يبدو أنها استبدلت بها حبوب مخدرات، لكى تذلها وتبعدها عن طريق الشركة ولا تفتش خلفها.
اصالة

أصالة تشيد بأداء دينا الشربيني في «زي الشمس»

نشرت الفنانة أصالة نصري، قبل قليل صورة للفنانة دينا الشربيني على حسابها الخاص بموقع «إنستجرام» وعلقت عليها: «مو معقول كيف بتمثل.. فوق الرائعة دندونه»، يبدو أن هذه الكلمات لم تلق صدى مع متابعيها الذين اتهموها بأنها تجامل صديقتها، وأن أداء الفنانة ريهام عبد الغفور فى المسلسل جاء أفضل منها، وانقسمت الآراء ما بين مؤيد لكلمات أصالة ومتفق معها فى الرأى، وأن دينا الشربيني تألقت فى مسلسلها «زى الشمس»، وما بين منتقد ويجد أن الفنانة سلافة معمار أفضل منها، وغيرها من التعليقات. المسلسل من إخراج سامح عبد العزيز وسيناريو مريم نعوم.
مسلسل-هوجان

سوسن بدر مفاجأة الحلقة العشرين من «هوجان» (فيديو)

ظهرت الفنانة سوسن بدر ضيف شرف فى الحلقة العشرين من مسلسل «هوجان»، وعلى الرغم من أن ظهورها لم يتعد الثلاث دقائق؛ فإنه أصبح حديث الجمهور، الذى أخذ يتحدث عن أدائها المؤثر وعن عبقريتها فى لعب دور المرأة العجوز باقتدار، حيث لعبت دور (عيوشة) خالة الفنان محمد إمام، فى المسلسل الذى التقى بها بعد سنوات ليسألها عن والديه اللذين ماتا بعد مولده بأسبوع، وكان اللقاء الأول بينهما مليئا بالمشاعر، وتعاملت معه «سوسن» كأنها أمه وليست خالته، وأخذت تحضنه وتبكي وتخبر عن أمه ووالده وتطلب منه أن يبقى معها، لأنها تنتظره منذ سنوات.
ريهام-عبد-الغفور

«زى الشمس».. هل ريهام عبد الغفور على قيد الحياة؟

من قتل «فريدة» -ريهام عبد الغفور؟ هذا السؤال يطرحه متابعو مسلسل «زى الشمس» بطولة دينا الشربيني، فعلى مدار الحلقات الماضية، نجح مخرج العمل سامح عبد العزيز والكاتبة مريم نعوم، فى جعل المشاهدين يصدقون أن «فريدة» لا تزال على قيد الحياة، وأخذت «نور» - دينا الشربيني -، تبحث عن الخيوط التي توصلها إلى شقيقتها، بعد تأكيد والدتها وتجسدها الفنانة سوسن بدر، أن «فريدة» تحاوطهم في كل مكان، ولم تمت والجثة التي عثر عليها لا تخصها، فهل المفاجآة التي ينتظرها المشاهدون هي إعلان أن «فريدة» لم تمت؟
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