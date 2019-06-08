انطلاق فعاليات مهرجان «تري كور» بتكريم سوسن بدر

تحرير:كريم محجوب ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

سوسن بدر

تبدأ في السابعة من مساء غد الأحد، فعاليات الدورة الـ21 من مهرجان "تري كور الدولي للأفلام القصيرة جدا"، بالجامعة البريطانية في مصر، بمشاركة 30 دولة حول العالم. وأعلنت إدارة المهرجان أنها ستكرم خلال حفل الافتتاح، النجوم "سوسن بدر وفتحي عبد الوهاب والسوري فراس نعناع"، لحثهم الشباب على الإبداع والوقوف بجانبهم لخلق جيل سينمائي جديد. ومن جانبه قال عميد كلية الإعلام والاتصال بالجامعة البريطانية الدكتور محمد شومان، إن الجامعة اُختيرت لاستضافة المهرجان بناءً على بروتوكول التعاون الذي وقعته مع إدارة "تري كور" في مارس الماضي.

وأكد شومان حرص الجامعة على المشاركة في تلك الفعاليات الدولية، لتحفيز الشباب من خريجي كليات الإعلام على الاطلاع على المستجدات الدولية ورفع روح المنافسة بينهم للوصول إلى أفضل النتائج. ويتنافس في المهرجان أكثر من 200 فيلم قصير جدا، تصل أقصى مدة للفيلم إلى 3 دقائق، على 6 جوائز، هي «جائزة أحسن فيلم