«المحافظين» يقترح تحويل أرض المدابغ إلى حديقة عامة

تحرير:أمين طه ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

النائب أكمل قرطام

تقدم النائب أكمل قرطام، عضو مجلس النواب، باقتراح للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، بشأن رغبة بعض المواطنين في تحويل أرض المدابغ بمصر القديمة إلى حديقة عامة. وقال «قرطام»، إن أرض المدابغ بمنطقة مصر القديمة تعتبر إحدى المناطق الآهلة بالسكان، فضلا عن كونها واحدة من أحياء القاهرة الكبرى، لذلك من الضرورى تحويلها إلى حديقة عامة، حتى تصبح متنفسا جيدًا للمواطنين، خاصة أن تلك المنطقة عانت طويلا من وجود المدابغ التي أثرت سلبًا على البيئة عن طريق تلوث الهواء بسبب روائح المدابغ، وما تركته من آثار سلبية على صحة المواطنين المقمين بها.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تم صدور قرار بنقل المدابغ إلى الروبيكي بمدينة بدر، حتى تكون منطقة صناعية خاصة بأعمال المدابغ، دون مراعاة إزالة ما خلفته المدابغ من آثار نفسيه وبيئية على سكان منطقة مصر القديمة. وكان المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، قد تقدم بسؤالين إلى وزيري الإسكان والمجتمعات العمرانية