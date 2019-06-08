بيليات يتحدث عن استعدادات زيمبابوي قبل كأس الأمم

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠١ م

زيمبابوي

أكد الزيمبابوي خاما بيليات، لاعب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، أن مواجهة المنتخب النيجيري الودية التي ستجمعهما مساء اليوم السبت، اختبار قوي وحقيقي لمستوى زيمبابوي قبل بطولة أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل. وقال بيليات في تصريحات صحفية إن المنتخب متواجد هنا لاختبار مستوى استعداده لكأس الأمم، بعد هذه المباراة مع المنتخب النيجيري، الذي يعد فريقًا كبيرًا في إفريقيا ولديه لاعبون ذوو جودة والذين فازوا بالكأس ثلاث مرات، لدينا أيضًا مباراة أخرى مع غانا قبل بدء كأس الأمم في مصر.

وتابع نجم منتخب زيمبابوي: "عندما تلعب مع هذين الفريقين العظمين قبل بدء البطولة، فإن ذلك يضعك في مزاج جيد بغض النظر عن النتيجة، إنها فرق كبيرة، لذا ستكون المباريات صعبة وبالطبع، إنها جيدة بالنسبة لنا لأنها ستجعلنا أكثر صرامة. ومن المقرر أن يواجه منتخب زيمبابوي نظيره النيجيري على ملعب ستيفن كيشي اليوم