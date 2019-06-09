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تجنب هذه الأطعمة خلال فترة الامتحانات.. تزيد قلقك

يعاني العديد من الطلبة خلال فترة الامتحانات من التوتر والعصبية والإرهاق، وقد لا يعلمون أن هناك العديد من الأطعمة هي التي تتسبب في ذلك الشعور، بل وتعمل على إثارته
تحرير:مي فؤاد ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص
كافيين
كافيين
كلنا يعلم أن القلق والهم والكآبة قد تجعلنا نأكل بدون وعي، خاصة أوقات الامتحانات (غالبا أنواع الأطعمة الضارة بصحتنا)، ولكن هل تعلم أن بعض أنواع الطعام بالعكس قد تسبب وربما تزيد من قلقنا وهمومنا؟ درس متخصصو التغذية هذا الاحتمال، وتبين أن الجواب هو بالإيجاب، فالقلق يحصل فسيولوجيا من ازدياد بعض الهرمونات، مثل أيبينفرين وجلوتامات وهناك أطعمة تحرض على إفراز هذه الهرمونات، أو تخفض من المركبات الكيميائية الطبيعية التي تعدل من مفعولها مثل السيروتونين، ما يوقعنا في دائرة معيبة من القلق، والإفراط في الطعام، ثم الشعور بالذنب والقلق من جديد.
هناك العديد من طلبة الثانوية العامة يعانون من اضطراب القلق. إذا كنت تعاني من الإجهاد المزمن أو القلق بسبب ضغوط المذاكرة والامتحانات، فقد تقضي معظم حياتك اليومية في إدارته بأدوات مثل العلاج، واليقظة، والتمرين، والأدوية المضادة للقلق. لكن هل تعلم أن القلق يمكن أن ينجم عن بعض الأطعمة التي تدخل أجسامنا؟ هذا
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