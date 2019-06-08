حقيقة إصابة هيفاء وهبي بالتهاب الكبد

تحرير:التحرير ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

هيفاء وهبي

رسالة للفنانة هيفاء وهبي، كتبتها أول أيام عيد الفطر، عبر حسابها بـ"تويتر"، أقلقت جمهورها عليها بعدما كشفت عن مرورها بوعكة صحية كانت سببًا في غيابها، حيث قالت: "عيد مبارك، ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبًا، الحمد لله على كل شيء". ومن جانبه أكد الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، مرض هيفاء وهبي، في تغريدة جاء فيها "للأسف هيفاء فعلا مريضة، كبدها تعبان كتير، وبحاجة إلى علاج مكثف، ادعولها بالشفاء".

تغريدة إيلي باسيل، لاقت ردود فعل متباينة بين متعاطف مع هيفاء وهبي، وآخر يكذبه وأبرزهم ساندرا نهرا مديرة مكتب هيفاء في بيروت، وردت عليه قائلة: "من فضلك احذف هذه المعلومات غير الصحيحة.. شكرا"، وبذلك نفت "نهرا" إصابة هيفاء وهبي بالتهاب الكبد. #عيد_مبارك ، ينعاد على الجميع. أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي