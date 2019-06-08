تشغيل مترو مصر الجديدة قبل أمم إفريقيا.. اعرف الموعد والمحطات

تحرير:صديق العيسوي ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٧ م

المترو

أعلن وزير النقل كامل الوزير، عن تشغيل عدد من محطات الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو أمام الركاب تجريبيا، وذلك بدءا من السبت المقبل، خاصة بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبي بهذه المحطات بدون ركاب، والتي شهدت انتهاء كافة الاختبارات التشغيلية الخاصة بأنظمة السكة واختبارات كهربة السكة والإشارات وأنظمة المسير في محطات «هارون ونادي الشمس وألف مسكن»، وجاء القرار خلال جولة وزير النقل التفقدية اليوم، بالخط الثالث للمترو والتي استقل فيها أحد القطارات من محطة أرض المعارض حتى محطة نادي الشمس.

وأكد الوزير، أنه اطمئن على انتهاء التشغيل التجريبي بدون ركاب لهذه المحطات، والاستعداد التام لاستقبال الركاب وتقديم خدمة مميزة لهم، لافتا إلى أن تشغيل هذه المحطات متزامنا مع تقديم الدولة والحكومة المصرية كافة التسهيلات التي تساهم في نجاح كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر بدءا من الحادي والعشرين من الشهر