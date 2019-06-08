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تشغيل مترو مصر الجديدة قبل أمم إفريقيا.. اعرف الموعد والمحطات

تحرير:صديق العيسوي ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٧ م
المترو
المترو
أعلن وزير النقل كامل الوزير، عن تشغيل عدد من محطات الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو أمام الركاب تجريبيا، وذلك بدءا من السبت المقبل، خاصة بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبي بهذه المحطات بدون ركاب، والتي شهدت انتهاء كافة الاختبارات التشغيلية الخاصة بأنظمة السكة واختبارات كهربة السكة والإشارات وأنظمة المسير في محطات «هارون ونادي الشمس وألف مسكن»، وجاء القرار خلال جولة وزير النقل التفقدية اليوم، بالخط الثالث للمترو والتي استقل فيها أحد القطارات من محطة أرض المعارض حتى محطة نادي الشمس.
وأكد الوزير، أنه اطمئن على انتهاء التشغيل التجريبي بدون ركاب لهذه المحطات، والاستعداد التام لاستقبال الركاب وتقديم خدمة مميزة لهم، لافتا إلى أن تشغيل هذه المحطات متزامنا مع تقديم الدولة والحكومة المصرية كافة التسهيلات التي تساهم في نجاح كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر بدءا من الحادي والعشرين من الشهر
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غش بالماستر كارد.. 5 محاضر في أول يوم للثانوية بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، حصيلة اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقتَّ صباح اليوم بامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية للشعبة العامة، حيث أدى الامتحان أربعة وأربعين ألف وخمسمائة وأربعة وثمانين طالب وطالبة، موزعين على مائة واثنين وعشرون لجنة امتحان تتبع الإدارات التعليمية المنتشرة بأنحاء المحافظة، وشهدَّ اليوم عدد من ست حالات إغماء بين الطلاب داخل عدد من اللجان.
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«المحافظين» يقترح تحويل أرض المدابغ إلى حديقة عامة

تقدم النائب أكمل قرطام، عضو مجلس النواب، باقتراح للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، بشأن رغبة بعض المواطنين في تحويل أرض المدابغ بمصر القديمة إلى حديقة عامة. وقال «قرطام»، إن أرض المدابغ بمنطقة مصر القديمة تعتبر إحدى المناطق الآهلة بالسكان، فضلا عن كونها واحدة من أحياء القاهرة الكبرى، لذلك من الضرورى تحويلها إلى حديقة عامة، حتى تصبح متنفسا جيدًا للمواطنين، خاصة أن تلك المنطقة عانت طويلا من وجود المدابغ التي أثرت سلبًا على البيئة عن طريق تلوث الهواء بسبب روائح المدابغ، وما تركته من آثار سلبية على صحة المواطنين المقمين بها.
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تشييع جثمان والدة الفنان حجاج عبد العظيم بالإسكندرية

شيع أقارب وأصدقاء وأسرة الفنان حجاج عبد العظيم، جثمان والدته التي وافتها المنية صباح اليوم السبت، من منزلها بمسقط رأسها بمنطقة الدخيلة بغرب الإسكندرية، وشارك الفنان حجاج عبد العظيم وشقيقه في مراسم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الدخيلة غرب المحافظة، وسط حضور كبير من الأصدقاء والأقارب ولم يلحظ أحد مشاركة أي من الفنانين في مراسم تشييع جثمان والدة الفنان المعروف. وكانت أسرة حجاج عبد العظيم، أعلنت وفاة والدته في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.
جامعه-الازهر

هدوء باليوم الأول لامتحانات جامعة الأزهر

استأنفت جامعة الأزهر، اليوم السبت، سير امتحانات نهاية العام الدراسي، وذلك ببدء أعمال الامتحانات والكنترولات بجميع فروع الجامعة بالقاهرة والأقاليم، وذلك وفق الجداول المعلنة مسبقا بالجامعات والمعاهد. فيما شهد اليوم الأول لاستئناف امتحانات جامعة الأزهر، هدوءا بامتحانات الجامعة وفروعها، وجولات مكثفة لكبار المسئولين بالأزهر الشريف، بينما تم ضبط ما يعادل 55 حالة غش بين الطلاب بجامعة الأزهر للوجه القبلى، وذلك حسب ما أعلنه الدكتور أسامة عبد الرؤوف، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلى.
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الوزير لـ«العاملين بالمترو»: سوف أفاجئكم صباحا ومساء

أجرى وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية اليوم الاثنين، بعدد من محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، حيث تابع أعمال تنفيذ محطات جمال عبد الناصر وماسبيرو والزمالك، وفي محطة مترو جمال عبد الناصر تابع معدلات تنفيذ المحطة، واستعرض مع مسئولي الهيئة القومية للأنفاق أعمال الأرصاد المساحية وإجراءات السلامة والأمان التي تتم في أثناء أعمال التنفيذ، وطالب الفريق كامل الوزير وزير النقل بأن تتم الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية.
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أبرزها السكة الحديد.. البنك الدولي يعرض دعم مصر في 3 قطاعات

اجتمع الفريق أول كامل الوزير، وزير النقل، مع وفد البنك الدولى بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، لمتابعة موقف المشروعات المشتركة الحالية وسبل دعم وتطوير منظومة النقل في مصر، وأكد وفد البنك الدولي في بداية الاجتماع على التزام البنك بدعم جهود مصر فى تعزيز قطاع النقل ودعم وزارة النقل وخاصةً السكك الحديدية المصرية للنهوض بهذا القطاع الهام بالإضافة إلى إمكانية التعاون في مجال مترو الانفاق والنقل البحري.
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أول عيد لـ«كامل الوزير» في السكة الحديد.. انضباط

قبل أسبوعين من إجازة عيد الفطر، تتزين محطة قطارات مصر برمسيس لاستقبال آلاف المواطنين من الركاب المسافرين إلى مختلف محافظات مصر، لقضاء إجازة عيد الفطر مع أسرهم وأقاربهم. ومنذ أيام تشهد المحطة وجودا أمنيا مكثفا من قبل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حيث انتشر العشرات من الضباط وأفراد الأمن أمام شبابيك حجز التذاكر وعلى أرصفة المحطة ووسط الركاب، للحفاظ على أرواح المواطنين، تفاديا لحدوث أي مشكلات قد تقع أو أعمال تخريبية قد تحدث خلال تلك الفترة.
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