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الإعلان الأول لـ«ولاد رزق 2»: ظهور الصاوي وباسم سمرة

تحرير:التحرير ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
ولاد رزق
ولاد رزق
طرح صناع فيلم "ولاد رزق"، الإعلان التشويقي الأول للجزء الثاني من الفيلم الذي من المقرر طرحه في دور العرض في موسم عيد الأضحى. ويظهر في الإعلان "ولاد رزق" الأربعة: أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وكريم قاسم، وصديقهم أحمد داوود، وهم يواصلون جرائمهم، بالإضافة إلى الضابط محمد ممدوح، والنجمين خالد الصاوي وباسم سمرة اللذين انضما لأسرة الفيلم في الجزء الثاني. ويظهر "رضا" الذي يُجسده أحمد عز، مخاطبا أشقاءه الثلاثة: "عينينا على بعض، وضهرنا في ضهر بعض، وتغور الفلوس قدام أذية أي حد فينا، لأن إحنا مش ولاد باكينام، إحنا ولاد رزق".
وبدأ تصوير الجزء الثاني من "ولاد رزق" في شهر يناير الماضي، وذلك بعدما نجح الجزء الأول في تحقيق إيرادات ضخمة في شباك التذاكر، حيث تمكن طوال فترة عرضه من حصد نحو 26 مليون جنيه، من إنتاج "الطاهر ميديا برودكشن" و"سينرجي فيلمز". تدور أحداث "ولاد رزق" الجزء الأول في إطار اجتماعي حول أشقاء يسيرون في طريق الجريمة
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سوسن-بدر. (3)

انطلاق فعاليات مهرجان «تري كور» بتكريم سوسن بدر

تبدأ في السابعة من مساء غد الأحد، فعاليات الدورة الـ21 من مهرجان "تري كور الدولي للأفلام القصيرة جدا"، بالجامعة البريطانية في مصر، بمشاركة 30 دولة حول العالم. وأعلنت إدارة المهرجان أنها ستكرم خلال حفل الافتتاح، النجوم "سوسن بدر وفتحي عبد الوهاب والسوري فراس نعناع"، لحثهم الشباب على الإبداع والوقوف بجانبهم لخلق جيل سينمائي جديد. ومن جانبه قال عميد كلية الإعلام والاتصال بالجامعة البريطانية الدكتور محمد شومان، إن الجامعة اُختيرت لاستضافة المهرجان بناءً على بروتوكول التعاون الذي وقعته مع إدارة "تري كور" في مارس الماضي.
كازابلانكا

إيرادات أفلام العيد.. كازابلانكا يتصدر بـ23 مليونا

نحو 53 مليون جنيه هي إجمالي حصيلة إيرادات أفلام موسم عيد الفطر، في أيام العيد الثلاثة، وشهد الموسم منافسة قوية بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. وكان لفيلم "كازبلانكا" النصيب الأكبر، فحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى نحو 23 مليونا و247 ألف جنيه، والفيلم يشارك في بطولته أمير كرارة، غادة عادل، أحمد داش، والنجم التركي خالد أرغنش، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وفقًا لبيان صادر من شركة "دولار فيلم".
الــممر (2)

إيرادات ثالث أيام العيد..صراع بين الممر وسبع البرمبة

منافسة قوية يشهدها موسم عيد الفطر بين 5 أفلام مهمة، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات ثالث أيام عيد الفطر المبارك، الجمعة 7 يونيو، في صالح "كازابلانكا" الذي احتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه، إذ حقق إيرادا بلغ 7 ملايين و128 ألفا و909 جنيهات، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية، حيث يعرض الفيلم في دور العرض العربية والخليجية.
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ولد-الغلابة (1)

ولد الغلابة 13.. صفية ترتب للانتقام من عيسى

شهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل «ولد الغلابة» عددًا من الأحداث المهمة، بدأت بذهاب شقيق عبدالقادر إلى عيسى الذي يجسده الفنان أحمد السقا، وفرح التى تجسدها الفنانة مى عمر، ليخبرهما أنه يعلم ما فعلاه، وأنهما وراء حبس شقيقه، الذي تكفل بأن يحمل هو قضية قتل عزت الذي يجسده الفنان هادي الجيار، وضاحي الذي يجسده الفنان محمد ممدوح، وفى مشهد آخر طلب صدّيق (إدوارد) من شقيقه عيسى أن يعطيه وإخوته حقه (عيسى) فى المنزل ويتركهم، وبخاصة بعد العداوة التى حدثت بينه وبين شقيقته الأخرى صفية التى تجسدها الفنانة إنجي المقدم.
مسلسل-قابيل

قابيل 14.. طارق يهرب من الشرطة ويحاول إثبات براءته

بدأت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل «قابيل» المذاع عبر فضائية MBC مصر، بهروب طارق الذي يجسده الفنان محمد ممدوح من الشرطة بعد اتهامه بقتل حمزة الكومي الذي يجسده أحمد كمال، وذلك بعد العثور على دماء خاصة بطارق على جثته، وهو الأمر الذي أخبره به الضابط عبد الرحمن الذي يجسده علي الطيب، وبعد هروبه ذهبت الشرطة إلى والدته ليطلبوا منها أن تساعدهم فى القبض عليه ولكنها رفضت، وصادف أثناء وجود الشرطة اتصال من طارق بوالدته، فرد عليه الضابط المسؤول عن القضية، وطلب منه أن يسلم نفسه، لكنه رفض، وأخبره لن يتحمل مسؤولية كل من قتلهم «قابيل».
ولد-الغلابة (1)

ولد الغلابة 12.. عيسى يضرب صفية ويخبرها بالحقيقة

بدأت الحلقة الثانية عشر من مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر قناة MBC مصر، بذهاب «صفية» التى تجسدها إنجي المقدم إلى الشرطة لتبلغ عن شقيقها «عيسى» الذي يجسده الفنان أحمد السقا، واتهمته بتجارة المخدرات مع «ضاحي» محمد ممدوح، وعلى الفور ذهبت الشرطة لتلقى القبض عليه، وحينما وجهت إليه اتهامات شقيقته أنكرها، وقال إنها مريضة نفسية ومصدومة بعد وفاة شقيقتها الصغرى ووالدتها، كما ذهبت الشرطة إلى «قمر» التى تجسدها الفنانة مى عمر، لتعيد التحقيق معها مرة أخرى، ولكنهم لم يصلوا إلى أي شيئ جديد، وما زالت «صفية» تريد أن تنتقم من «عيسى» خاصة بعد مقتل «ضاحي».
مسلسل-قابيل

قابيل الحلقة 13.. اتهام طارق بقتل حمزة الكومي

حققت الشرطة مع طارق الذي يجسده الفنان محمد ممدوح، فى الحلقة الثالثة عشر من مسلسل «قابيل» والذي يعرض عبر فضائية MBC مصر، على ما فعله فى قضية «قابيل» خصوصا بعدما قام الأخير بعمل بث مباشر وهو يقتل رؤوف أحد ضحاياه، وبعدما انتهى «طارق» من التحقيق وذهب إلى منزله، بدأت الهلاوس تلاحقه، ورأى قتل «قابيل» أمامه، وبدأوا يلمونه على ما حدث لهم. وعلى الرغم من توقف طارق عن متابعة قضية قابيل واستبعاده، فإنه ما زال يبحث وراء القاتل، ويحاول أن يصل إليه، واكتشف أن سلمى زوجة آدم الذي يجسده الفنان محمد فراج كانت على علاقة برؤوف الذي قتله قابيل.
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