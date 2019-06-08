الإعلان الأول لـ«ولاد رزق 2»: ظهور الصاوي وباسم سمرة

تحرير:التحرير ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

ولاد رزق

طرح صناع فيلم "ولاد رزق"، الإعلان التشويقي الأول للجزء الثاني من الفيلم الذي من المقرر طرحه في دور العرض في موسم عيد الأضحى. ويظهر في الإعلان "ولاد رزق" الأربعة: أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وكريم قاسم، وصديقهم أحمد داوود، وهم يواصلون جرائمهم، بالإضافة إلى الضابط محمد ممدوح، والنجمين خالد الصاوي وباسم سمرة اللذين انضما لأسرة الفيلم في الجزء الثاني. ويظهر "رضا" الذي يُجسده أحمد عز، مخاطبا أشقاءه الثلاثة: "عينينا على بعض، وضهرنا في ضهر بعض، وتغور الفلوس قدام أذية أي حد فينا، لأن إحنا مش ولاد باكينام، إحنا ولاد رزق".

وبدأ تصوير الجزء الثاني من "ولاد رزق" في شهر يناير الماضي، وذلك بعدما نجح الجزء الأول في تحقيق إيرادات ضخمة في شباك التذاكر، حيث تمكن طوال فترة عرضه من حصد نحو 26 مليون جنيه، من إنتاج "الطاهر ميديا برودكشن" و"سينرجي فيلمز". تدور أحداث "ولاد رزق" الجزء الأول في إطار اجتماعي حول أشقاء يسيرون في طريق الجريمة