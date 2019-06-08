بعد رمضان والعيد.. المترو يعود للمواعيد الرسمية

تحرير:صديق العيسوي ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٥ م

مترو الأنفاق

أعلن أحمد عبد الهادي بكير المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وصيانة وتشغيل مترو الأنفاق، عن عودة ساعات العمل الرسمية لمترو الأنفاق بداية من اليوم السبت، على أن يتم تشغيل أول قطار من المحطات الابتدائية الساعة 05:15 صباحا والانتهاء من آخر رحلة تمام الواحدة صباح اليوم التالي. وأضاف المتحدث الرسمي لشركة المترو، أنه تم زيادة عدد رحلات المترو بالخطوط الثلاثة بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مرورا بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار.

وأوضح عبد الهادى، أن ذلك يأتى تسهيلًا وتيسيرًا على ركاب مترو الأنفاق، مشيرًا إلى تكثيف تواجد رجال الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة تحسبا لحدوث أي حالات إغماء أو أي حالات مرضية مفاجئة، كما تم الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أية أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور. وأعلنت شركة المترو،