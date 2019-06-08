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بعد رمضان والعيد.. المترو يعود للمواعيد الرسمية

تحرير:صديق العيسوي ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٥ م
مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
أعلن أحمد عبد الهادي بكير المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وصيانة وتشغيل مترو الأنفاق، عن عودة ساعات العمل الرسمية لمترو الأنفاق بداية من اليوم السبت، على أن يتم تشغيل أول قطار من المحطات الابتدائية الساعة 05:15 صباحا والانتهاء من آخر رحلة تمام الواحدة صباح اليوم التالي. وأضاف المتحدث الرسمي لشركة المترو، أنه تم زيادة عدد رحلات المترو بالخطوط الثلاثة بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مرورا بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار.
وأوضح عبد الهادى، أن ذلك يأتى تسهيلًا وتيسيرًا على ركاب مترو الأنفاق، مشيرًا إلى تكثيف تواجد رجال الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة تحسبا لحدوث أي حالات إغماء أو أي حالات مرضية مفاجئة، كما تم الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أية أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور. وأعلنت شركة المترو،
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32 حالة مرضية في أول أيام الثانوية العامة.. الصحة تعلن التفاصيل

انطلقت اليوم، امتحانات الثانوية العامة، وسط استعدادات مكثفة من جميع الجهات المعنية، لمواجهة أي طوارئ، وجهزت وزارة الصحة السكان، غرفة مركزية بمقر هيئة التأمين الصحي، لمتابعة التأمين الطبي للامتحانات، والتي بدأت أعمالها مبكرا مع اليوم الأول للامتحانات باستقبال 32 بلاغا لحالات مرضية، على مستوى المحافظات، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.
كلية الآداب بجامعة المنصورة

واقعة «التبول اللا إرادي» تدخل مرحلة الحسم في جامعة المنصورة

بدأت جامعة المنصورة إجراءاتها القانونية الداخلية لحسم واقعة التبول اللا إرادي، إذ استمع الدكتور تامر صالح، وكيل كلية الحقوق، اليوم السبت، إلى أقوال أطراف واقعة التبول اللا إرادي داخل لجنة الامتحان بكلية الآداب، وروت كل من الطالبة والواقعة وأدلى الشهود بأقوالهم، بالإضافى للمراقبة و"شادي ب." المدرس الذي ترأس اللجنة، ومنعها أثناء مادة "النصوص اليونانية" من دخول الحمام، رغم إلحاحها 4 مرات، دون مراعاة لظروفها الصحية إذ تعاني من آثار جانبية لولادة قيصرية خضعت لها قبل الامتحان ب 4 أشهر، حتى تبولت وتغوطت لا إراديًا، ما تسبب في انهيارها نفسيًا وعصبيًا.
الثانوية-العامة-فى-مطروح (6)

قبل امتحان الاقتصاد.. الأرصاد تحذر طلاب الثانوية العامة

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهئية العامة للأرصاد الجوية، إن هناك أمطار خفيفة جدًا تشهدها السواحل الشمالية في البلاد، بالإضافة إلى ظهور بعض السحب على شمال وجنوب البلاد، مشيرًا إلى أن هناك تحسن في درجات الحرارة بالنسبة لجنوب البلاد بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة. وأضاف في تصريحاته إلى «التحرير»، مساء اليوم السبت، أن درجات الحرارة ستكون أقل من معدلها الطبيعي بدرجة أو درجتين فقط، حيث تكون درجة الحرارة غدًا بالقاهرة 33، أما السواحل الشمالية تترواح من 27 إلى 28 درجة، محذرًا السائقين توخي أقصى درجات الحذر من الشبورة المائية صباح الغد.
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السيسي وأفورقي يبحثان ترسيخ التعاون الإستراتيجي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.
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مترو الخط الثاني

تشغيل مترو مصر الجديدة قبل أمم إفريقيا.. اعرف الموعد والمحطات

أعلن وزير النقل كامل الوزير، عن تشغيل عدد من محطات الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو أمام الركاب تجريبيا، وذلك بدءا من السبت المقبل، خاصة بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبي بهذه المحطات بدون ركاب، والتي شهدت انتهاء كافة الاختبارات التشغيلية الخاصة بأنظمة السكة واختبارات كهربة السكة والإشارات وأنظمة المسير في محطات «هارون ونادي الشمس وألف مسكن»، وجاء القرار خلال جولة وزير النقل التفقدية اليوم، بالخط الثالث للمترو والتي استقل فيها أحد القطارات من محطة أرض المعارض حتى محطة نادي الشمس.
مترو-الانفاق

تخفيض سرعة خطي المترو الأول والثاني بسبب الحرارة

قررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق اليوم الثلاثاء، تخفيض سرعات قطارات الخطين الأول والثانى خارج النفق إلى 60 كم/س بدلا من 80 كم/س بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث أصدرت إدارة هندسة السكة والقوى الكهربائية بالشركة تعليمات بتخفيض السرعة نظرا لارتفاع درجة الحرارة حفاظا على مسير القطارات و قضبان السكك الحديدية. وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة، وتبلغ درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجة.
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الوزير لـ«العاملين بالمترو»: سوف أفاجئكم صباحا ومساء

أجرى وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية اليوم الاثنين، بعدد من محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، حيث تابع أعمال تنفيذ محطات جمال عبد الناصر وماسبيرو والزمالك، وفي محطة مترو جمال عبد الناصر تابع معدلات تنفيذ المحطة، واستعرض مع مسئولي الهيئة القومية للأنفاق أعمال الأرصاد المساحية وإجراءات السلامة والأمان التي تتم في أثناء أعمال التنفيذ، وطالب الفريق كامل الوزير وزير النقل بأن تتم الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية.
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أبرزها السكة الحديد.. البنك الدولي يعرض دعم مصر في 3 قطاعات

اجتمع الفريق أول كامل الوزير، وزير النقل، مع وفد البنك الدولى بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، لمتابعة موقف المشروعات المشتركة الحالية وسبل دعم وتطوير منظومة النقل في مصر، وأكد وفد البنك الدولي في بداية الاجتماع على التزام البنك بدعم جهود مصر فى تعزيز قطاع النقل ودعم وزارة النقل وخاصةً السكك الحديدية المصرية للنهوض بهذا القطاع الهام بالإضافة إلى إمكانية التعاون في مجال مترو الانفاق والنقل البحري.
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