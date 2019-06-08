جريمة

«سيد قطب وحازم قلب الأسد».. أحراز «جبهة النصرة»

حوت أحراز القضية على تأشيرات سفر لتركيا وقطر.. فسألت المحكمة المتهم عن علاقته بجواز السفر.. فأشار إلى أنه استخدمه في السفر إلى الدوحة واسطنبول
تحرير:تهامى البندارى ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م
جبهة النصرة
جبهة النصرة
تفاصيل هامة شهدتها، جلسة محاكمة 16 متهما، بينهم ضابط بالمعاش، أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم السبت، في القضية المقيدة برقم 1500 لسنة 2018 والمسماة إعلاميا بـ«تنظيم جبهة النصرة»، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم بالانضمام تنظيميا وفكريا إلى الجبهة في سوريا، والتحريض على شن عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وارتكاب حوادث إرهابية نوعية من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف، وكذا بث الرعب والفوضى بين المواطنين.
وخلال جلسة اليوم، التي انعقدت برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بمجمع محاكم طرة، فضت المحكمة أحراز القضية، وضمت كتب شيعية تخص المتهم الرابع محمد أحمد عباس، فسأله القاضي «هل تحب الشيعة؟ أجب بصراحة ولا تجادل؟»، فأجاب المتهم بعدما سمحت له المحكمة بالحديث «معرفش عن الكتب دى حاجة»،
اقرأ المزيد
محكمة-النقض

بالإعدام.. النقض تسدل الستار على قضية «خلية أوسيم»

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتأييد حكم الإعدام لمتهم، وخففت الحكم بالإعدام لمتهم آخر ليصبح السجن المشدد 15 سنة، كما استبدلت المحكمة عقوبة السجن 15 سنة بـ10 سنوات لاثنين آخرين من المتهمين، وأيدت السجن المشدد 15 سنة لـ12 متهما آخرين، وذلك في القضية المسماة إعلاميا بـ«خلية أوسيم»، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والهجوم على رجال الشرطة والقوات المسلحة وتنفيذ عمليات عدائية.
محمد-مرسي (4)

تأجيل محاكمة «مرسي» إلى جلسة الغد في «اقتحام السجون»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، إلى جلسة غدٍ الأحد، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، واختطاف بالإضافة إلى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.
سيارة-مركونة-مهجورة (2)

مرور القاهرة تطهر الشوارع من وباء السيارات المركونة

خلال اليوم السبت، شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بقيادة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، حملات مرورية بكل قطاعات القاهرة، وكذا الميادين والطرق الرئيسية، لتسهيل عملية السير، ورفع السيارات المركونة من جانبي الطريق، لعدم استخدامها في عمليات إرهابية، بالإضافة إلى رفع الإشغالات من نهر الطريق. وتمكنت الحملات التي استمرت 24 ساعة، من رفع 12 سيارة ودراجة متروكة، بينها 3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم تسليم 4 لمالكيها، وضبط 5 دراجات نارية بدون أوراق.
الثانوية-العامة-فى-المنيا (3)

الأمن يتوصل لهوية 5 طلاب سربوا أسئلة «لغة عربية»

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على 5 طلاب داخل مقار لجان امتحان اللغة العربية بسوهاج ودمياط والإسكندرية، عقب التأكد من تورطهم في تسريب نماذج لكراسات أسئلة وأجوبة الخاصة بامتحان مادة اللغة العربية بموقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك عقب بدء الامتحان بنحو 60 دقيقة، تم اتخاذ الإجراءات الإدارية تجاه الطلاب ومشرفي الامتحانات بتك المدارس لتقاعسهم عن تنفيذ التعليمات الخاصة بمنع دخول الطلاب للجان الامتحان حاملين هواتفهم المحمولة.
اقرأ المزيد من الأخبار
محكمة-النقض

بالإعدام.. النقض تسدل الستار على قضية «خلية أوسيم»

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتأييد حكم الإعدام لمتهم، وخففت الحكم بالإعدام لمتهم آخر ليصبح السجن المشدد 15 سنة، كما استبدلت المحكمة عقوبة السجن 15 سنة بـ10 سنوات لاثنين آخرين من المتهمين، وأيدت السجن المشدد 15 سنة لـ12 متهما آخرين، وذلك في القضية المسماة إعلاميا بـ«خلية أوسيم»، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والهجوم على رجال الشرطة والقوات المسلحة وتنفيذ عمليات عدائية.
المستشار-حسن-فريد

لسماع المرافعات.. تأجيل «بيت المقدس» لـ2 يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 213 متهما خطرا من قيادات وأعضاء جماعة أنصار بيت المقدس، على رأسهم هشام عشماوي، إلى جلسة 2 يوليو المقبل، لسماع مرافعة الدفاع في القضية المتهمين فيها بارتكاب 54 جريمة، تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، والتخطيط لشن عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء.
محمد-مرسى

يمين ولاء وكتائب وبرقية غامضة.. رحلة «تخابر مرسي»

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع و20 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى»، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
داعش

الجنايات تستكمل فض أحراز «ولاية سيناء».. 22 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 44 متهما بينهم اللاعب حمادة السيد لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ولاية سيناء"، لجلسة 22 يونيو المقبل، لاستكمال فض أحراز القضية، على خلفية الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين بتولي قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد تسمى «ولاية سيناء»، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، وقلب نظام الحكم.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org