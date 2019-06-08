«سيد قطب وحازم قلب الأسد».. أحراز «جبهة النصرة»

حوت أحراز القضية على تأشيرات سفر لتركيا وقطر.. فسألت المحكمة المتهم عن علاقته بجواز السفر.. فأشار إلى أنه استخدمه في السفر إلى الدوحة واسطنبول
تفاصيل هامة شهدتها، جلسة محاكمة 16 متهما، بينهم ضابط بالمعاش، أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم السبت، في القضية المقيدة برقم 1500 لسنة 2018 والمسماة إعلاميا بـ«تنظيم جبهة النصرة»، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم بالانضمام تنظيميا وفكريا إلى الجبهة في سوريا، والتحريض على شن عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وارتكاب حوادث إرهابية نوعية من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف، وكذا بث الرعب والفوضى بين المواطنين.
وخلال جلسة اليوم، التي انعقدت برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بمجمع محاكم طرة، فضت المحكمة أحراز القضية، وضمت كتب شيعية تخص المتهم الرابع محمد أحمد عباس، فسأله القاضي «هل تحب الشيعة؟ أجب بصراحة ولا تجادل؟»، فأجاب المتهم بعدما سمحت له المحكمة بالحديث «معرفش عن الكتب دى حاجة»،
وخلال جلسة اليوم، التي انعقدت برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بمجمع محاكم طرة، فضت المحكمة أحراز القضية، وضمت كتب شيعية تخص المتهم الرابع محمد أحمد عباس، فسأله القاضي «هل تحب الشيعة؟ أجب بصراحة ولا تجادل؟»، فأجاب المتهم بعدما سمحت له المحكمة بالحديث «معرفش عن الكتب دى حاجة»، فعاودت المحكمة سؤاله عن سبب كنايته بـ«أبو أنس»، فأجاب : «معرفش جابوا أنس ده منين!».
وحوت أحراز القضية، أيضا، على جواز سفر خاص بنفس المتهم وبه تأشيرات سفر لتركيا وقطر، فسألته المحكمة عن علاقته بجواز السفر، فأشار إلى أنه استخدمه في السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة، واسطنبول بتركيا.
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وشملت الصور، صورة من بيان لما يُعرف بـ«كتائب الذئاب المنفردة»، قسم الإعلام، وشعار مكون من سلاحين نارين، كما ضمت الأحراز صورة لحازم أبو إسماعيل، مدون عليها عبارة «حازم قلب الأسد»، وصورة لسيارة شرطة تحترق، وصورا أخرى لعدد من الملثمين يحملون شعارات تنظيم داعش السوداء، بخلاف صور تحمل شعار لتنظيم أنصار الشريعة، وصورة لشخص يرتدي زيا عسكريا أمامه ملثمون، وصورة أخرى بها أشخاص، مدون أعلاها عبارة «قائمة أخطر 10 مطلوبين للإدارة الأمريكية في العالم»، أولهم صورة لأيمن الظواهري وآخرين.
وسمحت المحكمة للمتهم عطية م. ع. ش.، ضابط بالمعاش، بالحديث، فأوضح أنه ترك الخدمة بعد إحالته للمعاش، نتيجة ظروف نفسية تعرض لها، وعرض عليه حرزا خاصا به، عبارة عن مسدس محدث صوت، فأنكر علاقته به، كما ضمت الأحراز كذلك 14 كتابا، جاءت كالتالي: «في ظلال القرآن - سيد قطب»، و«مواقف الإيمان - عبد العزيز بن محمد»، و«في ظلال القرآن - سيد قطب»، و«البحث عن اليقين - سيد أبو شادي»، و«القواعد المثلي في صفات الله - محمد بن صالح»، و«المرجعات الفكرية للجماعات الإسلامية - عاصم عبدالماجد»، و«مجانبة أهل الثغور - عبد العزيز بن فيصل»، و«أوهام الملحدين - كرم شحاتة»، و«أصحاب الأخدود - رفاعي سرور»، و«أتحاف الأماجد - أبي أنس السيد بن عبد المقثود»، و«حكم الجاهلية - الشيخ العلامة محدث أبو الأشبال»، و«كيف أفهم التوحيد - محمد أحمد»، و«وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - سماح عبد العزيز».
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في ختام الجلسة قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 12 يونيو، لاستكمال فض الأحراز، وأمرت المحكمة بتشكيل لجنة ثلاثية متخصصة على أن يكون أحدهم من علماء الأزهر الشريف، والآخر من دار الإفتاء، والثالث من وزارة الأوقاف، يتم اختيار كل واحد منهم الأول بمعرفة الإمام شيخ الأزهر، والثاني بمعرفة مفتي الجمهورية والثالث بمعرفة وزير الأوقاف.
وأشارت المحكمة، إلى أن تكون مهمة هذه اللجنة فحص الكتب والمطبوعات المضبوطة بحوزة المتهمين كل على حدة، ببيان أسمائها ومؤلفيها وناشريها، وما تحتويه تلك الكتب وما تتضمنه من أفكار ومفاهيم لبيان ما إذا كان مضمونها متفقًا أو متناقضا لأصول الشريعة الإسلامية والثوابت العقائدية وأصول الفقه، وكذا بيان تلك الكتب، والمطبوعات المحظور نشرها أو تداولها بالأسواق من عدمه، وبيان ما إذا كان أي من مؤلفيها أو ناشريها ينتمون لجماعة تحمل أفكارا محظورة أو إرهابية.
وكلفت المحكمة النيابة بإخطار اللجنة للحضور بتلك الجلسة، وتسليمهم الكتب والمطبوعات المشار إليها، وعلى اللجنة سرعة تنفيذ المأمورية المكلفة بها، وإعداد تقرير مفصل بذلك في مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ حلف اليمين.
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