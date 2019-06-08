غش بالماستر كارد.. 5 محاضر في أول يوم للثانوية بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م

غش في امتحانات الثانوية العامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، حصيلة اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقتَّ صباح اليوم بامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية للشعبة العامة، حيث أدى الامتحان أربعة وأربعين ألف وخمسمائة وأربعة وثمانين طالب وطالبة، موزعين على مائة واثنين وعشرون لجنة امتحان تتبع الإدارات التعليمية المنتشرة بأنحاء المحافظة، وشهدَّ اليوم عدد من ست حالات إغماء بين الطلاب داخل عدد من اللجان.

ورصدت غرفة العمليات المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة بديوان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، تحرير خمسة محاضر لطلاب حاول ثلاثة منهم الغش بواسطة الهواتف المحمولة وجهاز «ماستر كارد» وسماعة، وذلك في لجان الامتحان بمدارس «أبو كبير» الثانوية بنين، بمدينة أبو كبير، و«الشهيد هشام عبد العال» التابعة