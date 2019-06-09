مصادر : 50 مليون جنيه إيرادات السكة الحديد في العيد

تحرير:صديق العيسوي ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

كامل الوزير وزير النقل

نجحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في إحكام الرقابة على شبابيك حجز التذاكر والحد من بيعها في السوق السوداء، خلال أيام عيد الفطر المبارك، ودفعت الهيئة بقطارات إضافية يوميا في الاتجاهين على خطوط الوجه القبلي والبحرى، من أجل مواجهة الزيادة في أعداد الركاب والمواطنين المسافرين لقضاء العيد مع أسرهم، حيث تم نقل ما يقرب من 3 ملايين راكب خلال فترة العيد. وقالت مصادر بهيئة السكة الحديد لـ"التحرير"، إن الهيئة حققت زيادة في الإيرادات خلال إجازة عيد الفطر، حيث بلغت الإيرادات ما يقرب من 50 مليون جنيه خلال فترة عيد الفطر.

وأكدت المصادر أن ارتفاع حصيلة الإيرادات يأتي نتيجة الدفع بقطارات إضافية وإحكام الرقابة على شبابيك الحجز للحد من بيع التذاكر خارج شبابيك الحجز بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، بالإضافة إلى تخصيص مقاعد بالقطارات المكيفة عن طريق الإنترنت مع تخصيص 70% من المقاعد المتاحة على القطارات للحجز عن طريق محطة