عائلة نجيب سرور تستغيث للسماح بعودة نجله إلى مصر
بعد نحو 17 عاما، قضاها شهدي نجيب سرور، في الهند، بعد أن فرّ هاربًا من مصر، تستغيث أسرة الشاعر الراحل لعودة ابنه لبلاده بعدما أصابه السرطان وكاد يُهلكه
تحرير:كريم محجوب
٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
نجيب سرور
ناشدت عائلة الشاعر الراحل نجيب سرور، الحكومة المصرية، بالسماح بعود "شهدي" ابن الشاعر الراحل، إلى مصر، حيث يُقيم في الهند منذ فراره من الحكم الصادر ضده في 2002 بسبب نشره لقصيدة "أميات" لوالده آنذاك، رغم احتوائها على ألفاظ خادشة وإيحاءات، حيث واجه عقوبة نشر مواد منافية للآداب، ومنذ ذلك الحين واستقبلته دولة الهند ليعمل في مجال برمجة الحاسب الآلي واستقر هناك، ولكنه حاليًا يتلقى العلاج من مرض السرطان بأحد مستشفيات الهند، حيث أنهكه المرض وأصبح في مرحلة متأخرة، وتطالب أسرته بعودته لتلقي العلاج وقضاء آخر أيامه في مصر.
ونشرت أمل سرور، ابنة شقيق نجيب سرور، صورا لشهدي من المستشفى، عبر "فيسبوك"، وعلقت: "هي دي آخرتها يا ابن عمي، جسد نحيل ينهشه الخبيث باحتراف في مشفى ببلد العجائب.. الهند التي احتضنت موهبة فذة في عالم برمجة الكمبيوتر، بعد أن فر هاربًا من أم الدنيا التي حكمت عليه محاكمها بالسجن".
أضافت: "شهدي نجيب سرور الراقد
ونشرت أمل سرور، ابنة شقيق نجيب سرور، صورا لشهدي من المستشفى، عبر "فيسبوك"، وعلقت: "هي دي آخرتها يا ابن عمي، جسد نحيل ينهشه الخبيث باحتراف في مشفى ببلد العجائب.. الهند التي احتضنت موهبة فذة في عالم برمجة الكمبيوتر، بعد أن فر هاربًا من أم الدنيا التي حكمت عليه محاكمها بالسجن".
أضافت: "شهدي نجيب سرور الراقد في صراع مع الموت، حالمًا بالعودة لتلقي علاج قد يكون تأخر كثيرًا، أو نائمًا بجوار قلب أبيه، لتكن عظامهما حصاد أيامهما، أسمعه منصتًا إلى وصية أبيه، يا بني بحق التراب وبحق نهر النيل، لو رجعت زيي، ولو شنقوك ما تلعن مصر، اكره واكره واكره بس حب النيل، وحب مصر اللي فيها مبدأ الدنيا، دي مصر يا شهدي في الجغرافيا ما لها مثيل".
كما نشرت أمل سرور، نداء استغاثة من قِبل شقيقه فريد نجيب سرور، مصحوبا بصور تظهر كيف أثر المرض على شهدي سرور: وفيه: "ساعدنا لإنقاذ حياته، عائلة نجيب سرور تطلب مساعدتك، إلى مصر والمصريين وأصدقائنا حول العالم وأقربائنا في مصر، كل الذين عرفونا وكل الذين أحبوا نجيب سرور، أنا على وشك فقدان أخي، الذي يقاتل من أجل الحياة، يقاتل ضد سرطان من النوع الشرس، أؤمن بإرادة الحياة لديه، وأؤمن بإمكانية النصر في هذه المعركة، ولكن هذا غير ممكن بدون مساعدتكم، مطلوب مساعدة كل واحد منكم بشكل عاجل، نحن في مستشفى في الهند، وكل يوم نقاتل من أجل رؤية يوم جديد، للأسف هذا فوق طاقتنا، وفوق ما يمكننا التعامل معه، لم نحتج أبدًا مساعدة في حياتنا مثلما نحتاجها الآن".
وكان قد حُكم على شهدي نجيب سرور، في عام 2002، بالحبس لمدة عام، بث مواد منافية للآداب على موقع أنشأه لذلك خصيصًا على شبكة الإنترنت، وتتمثل تلك المواد في القصيدة الشهيرة التي كتبها الشاعر الأب والمعروفة باسم "أميات"، وكتبت كتعبير عن إحباط جيل الستينات، ويأسه إثر هزيمة 1967، وتضمنت ألفاظًا جارحة استهدفت رموز النظام الناصري.
نجيب سرور ولد في إحدى قرى محافظة الدقهلية، لأسرة تعمل في الزراعة ودائمًا كانوا عرضة للإهانة على يد عمدة القرية، وهو أول شخص وضعه نجيب في قائمة أشعاره، فكتب عنه أولى قصائده «الحذاء» عام 1956 واصفًا فيها مشهد ضرب العمدة لأبيه، وبعدما أنهى دراسته الثانوية، انضم إلى المعهد العالي للفنون المسرحية وهناك درس التمثيل والإخراج، ثم سافر في بعثة إلى موسكو لدراسة الإخراج المسرحي، وهناك ظهر ميله الشيوعي، ما أوقعه في أول صدام مع النظام، فزملاؤه كتبوا عنه تقارير تدينه، ليتم سحب المنحة الدراسية منه، لكنه بعد وساطة أصدقائه الشيوعيين استكمل دراسته، حتى وقع في صدام هناك وعاد إلى مصر ليُلقى في السجن.
لكن كل ما تعرض له لم يقف حائلا أمام إنتاجه الإبداعي فألّف مسرحية «بهية وياسين» وبعدها بعامين قدم مسرحية «يا بهية وخبريني»، ثم كتب مسرحية «الكلمات المتقاطعة»، وأخرى نثرية بعنوان «الحكم قبل المداولة» وبعدها «ملك الشحاتين»، وفي عام 1971 انتقد بشدة ما سمي بأحداث أيلول الأسود في الأردن في مسرحية «الذباب الأزرق»، فمنعت المسرحية وتمت مصادرة النسخ المطبوعة منها، ثم سًجن وفصل من عمله ومنع من النشر ويشاع أنه تم محاولة قتله خنقًا، والأسوأ من كل هذا أنه أُودع في مستشفى الأمراض العقلية بتهمة الجنون، وفيها رحل عن عالمنا بعد تدهور حالته الصحية عام 1978، عن عمر يناهز 47 عامًا.