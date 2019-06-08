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عائلة نجيب سرور تستغيث للسماح بعودة نجله إلى مصر

بعد نحو 17 عاما، قضاها شهدي نجيب سرور، في الهند، بعد أن فرّ هاربًا من مصر، تستغيث أسرة الشاعر الراحل لعودة ابنه لبلاده بعدما أصابه السرطان وكاد يُهلكه
تحرير:كريم محجوب ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
نجيب سرور
نجيب سرور
ناشدت عائلة الشاعر الراحل نجيب سرور، الحكومة المصرية، بالسماح بعود "شهدي" ابن الشاعر الراحل، إلى مصر، حيث يُقيم في الهند منذ فراره من الحكم الصادر ضده في 2002 بسبب نشره لقصيدة "أميات" لوالده آنذاك، رغم احتوائها على ألفاظ خادشة وإيحاءات، حيث واجه عقوبة نشر مواد منافية للآداب، ومنذ ذلك الحين واستقبلته دولة الهند ليعمل في مجال برمجة الحاسب الآلي واستقر هناك، ولكنه حاليًا يتلقى العلاج من مرض السرطان بأحد مستشفيات الهند، حيث أنهكه المرض وأصبح في مرحلة متأخرة، وتطالب أسرته بعودته لتلقي العلاج وقضاء آخر أيامه في مصر.
ونشرت أمل سرور، ابنة شقيق نجيب سرور، صورا لشهدي من المستشفى، عبر "فيسبوك"، وعلقت: "هي دي آخرتها يا ابن عمي، جسد نحيل ينهشه الخبيث باحتراف في مشفى ببلد العجائب.. الهند التي احتضنت موهبة فذة في عالم برمجة الكمبيوتر، بعد أن فر هاربًا من أم الدنيا التي حكمت عليه محاكمها بالسجن". أضافت: "شهدي نجيب سرور الراقد
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الدكتور-مجدي-صابر-رئيس-دار-الأوبرا-المصرية

رئيس الأوبرا: نستضيف نجوم العالم ونراعي عدم التكرار

قال رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، خلال تصريحات له عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن الدار بها 14 فرقة ومركزا لتنمية المواهب، كما أنها تقدم فنون الباليه والموسيقى الكلاسيكية والغناء العربي والإنشاد الديني والصوفي، كما يتم تقديم الموسيقى المعاصرة وجميع أنواع الفنون الحركية والموسيقية، والدال على هذا أن المسرح الكبير لدار الأوبرا خلال الـ31 سنة الأخيرة شهد استضافة أشهر نجوم العالم في كل المجالات الفنية المختلفة، مثل فرقة البولشوي، والفرقة الملكية الإنجليزية، والكثير من النجوم، مثل علي الحجار وسميحة أيوب واللبنانية ماجدة الرومي، وغيرهم.
مسرحة أطفال البحاروة-4

تعرف على احتفالات «ثقافة الطفل» بعيد الفطر

يحتفل المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة، بعيد الفطر المبارك، بتنظيم يوم ثقافي فني في الحديقة الثقافية للأطفال بمنطقة السيدة زينب، غدًا السبت، رابع أيام العيد. الاحتفالية التي تحمل شعار "العيد فرحة"، تبدأ في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتتضمن مجموعة متنوعة من ورش الفنون التشكيلية، ومجموعة من الأغاني والمسابقات الفنية، ويليها في الساعة الخامسة مشاركة للساحر وصاحب ألعاب الخفة نبيل بركات، ليقدم عروضًا تبهر الأطفال، ثم يعقبها عرض عرائس للفنانة رحمة محجوب.
مسرحية-اليس-في-بلاد-العجائب

«البالون» يعرض «أليس في بلاد العجائب» احتفالا بالعيد

احتفالًا بعيد الفطر المبارك، يقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الدكتور عادل عبده، العرض المسرحى الاستعراضي "أليس فى بلاد العجائب" في موسمه الثاني، بداية من ثانى أيام العيد، ويستمر يوميًا باستثناء يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وذلك ضمن مشروع إعادة تقديم العروض الناجحة، والمتميزة التى تنتجها الجهات التابعة لقطاعات وزارة الثقافة، حيث حقق العرض المسرحي في موسمه الأول نجاحات كبيرة، وحصد إيرادات عالية، كما أشاد به كبار النقاد والمسرحيين.
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عمر-طاهر

مناقشة رواية «كحل وحبهان» في «الكتبجية» 15 يونيو

تنظم مكتبة «الكتبجية» بالتعاون مع دار الكرمة للنشر، يوم السبت 15 يونيو، ندوة وحفل توقيع لرواية "كحل وحبهان" للكاتب والإعلامي "عمر طاهر"، فى السابعة مساءً بمقر المكتبة، ويدير اللقاء الشاعر أحمد شبكة، بحضور عدد من المثقفين، وجمهور قراء الكاتب. تدور أحداث الرواية حول اكتشاف المذاق المختلف للطعام الذي يتباين بتنوع التجارب، والمراحل التي يمر بها شخص عادي في حياته؛ مثل الحب والزواج والمراهقة والنجاح والفشل والأصدقاء، فيختلف معها مذاق ورائحة الأطعمة والأشياء من حوله.
نجيب سرور

في مثل هذا اليوم.. ولد نجيب سرور وتوفي خليل مطران

في مثل هذا اليوم 1 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1932: ولد الشاعر المصري نجيب سرور. وفي عام 1949: توفي الشاعر اللبناني خليل مطران. وفي عام 1926: ولدت الممثلة الأمريكية مارلين مونرو. وفي عام 1980: المحطة الإخبارية العالمية سي إن إن تبدأ عملها. وفي عام 1955: استقلال تونس. وفي عام 1959: صدور الدستور التونسي.
نجيب سرور

«شاعر العقل» نجيب سرور.. ظلم حيًا وميتًا

منذ أن تفتحت عيناه على الدنيا أول مرة، وحتى أغمضها عنها لآخر مرة، لم ير نجيب سرور سوى الظلم، الذي بدا له شبحا قميئًا، تربص به، رافقه طيلة حياته، تشتد سواعده ليكسره، فينتفض سرور بإبداعه يحاربه ويواجهه، لكن وبعد معركته معه التي استمرت 47 عامًا خسر نجيب سرور، وحقق الظلم مبتغاه وأنجز مهمته، حيث توفي الراحل الذي يحل علينا اليوم ذكرى ميلاده، في مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية حيث أودع فيها ظلمًا وعنوة في أكتوبر 1978، نظرًا لأن أشعاره ولسانه الحاد لم ترق للكثيرين.
المنشد-إيهاب-يونس

فعاليات «التنمية الثقافية» الفنية لهذا الأسبوع

نشر قطاع صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، جدول الفعاليات الفنية والثقافية التي يقيمها الصندوق التابع لوزارة الثقافة في إطار احتفالاته بشهر رمضان الكريم، خلال الأيام المقبلة وحتى يوم 24 رمضان، وتبدأ جميعها في تمام التاسعة والنصف مساءً، وإليكم جدول الفعاليات: السبت: حفل شباب الغناء العربي في قصر الأمير بشتاك، ملتقى رؤية لأفلام الشباب (الدورة الثالثة) بالتعاون مع المركز القومي للسينما، حفل المنشد إيهاب يونس في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.
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