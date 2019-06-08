رياضة

بسبب الاغتصاب.. إيقاف رئيس الاتحاد الأفغاني السابق

تحرير:علي الزيني ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٧ م
منتخب أفغانستان للسيدات
منتخب أفغانستان للسيدات
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مساء اليوم السبت إيقاف كيرامودان كريم رئيس اتحاد أفغانستان السابق، مدى الحياة من ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم من عمل إداري أو أي شيء آخر سواء محليًّا أو دوليًّا، بسبب إساءة استخدام منصبه كرئيس اتحاد والإساءة الجنسية للاعبات المنتخب الأفغاني لكرة القدم، كذلك فرضت غرامة قيمتها مليون فرنك سويسري (مليون دولار)، بقرار الغرفة القضائية بلجنة القيم في الفيفا، وتم إخطار جميع الجهات المختصة باللعبة بهذا القرار من قبل الاتحاد.
وفي ديسمبر الماضي، فجرت خالدة بوبال، القائدة السابقة لمنتخب أفغانستان لكرة القدم، التي شغلت منصب مديرة المنتخب، مفاجأة كبيرة بخصوص اعتداءات جنسية من قبل بعض من مسؤولي الاتحاد الأفغاني، بحق لاعبات المنتخب، خلال حديثها مع صحيفة جارديان. لاعبات المنتخب الأفغاني ومدربهم نقلن الأمر إلى مواقع التواصل الاجتماعي
اقرأ المزيد
الاهلى -المقاولون-العرب

رئيس المقاولون يكشف حقيقة عرض الأهلي لثنائي الفريق

أكد محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، أن ما تردد بشأن وصول عرض رسمي من النادي الأهلي، للحصول على خدمات طاهر محمد طاهر ومحمد مجلي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ليس له أي أساس من الصحة، جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم السبت، قائلا: "حتى هذه اللحظة لم يصلنا أي عرض من الأهلي، لضم طاهر أو مجلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لا توجد نية لبيع الثنائي في الوقت الحالي، ولكن في حالة وصول عرض لضمهما سوف ندرسها ونتناقش مع الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، لحسم موقفنا من بيع الثنائي".
زكريا-ناصف

زكريا ناصف يثير غضب أعضاء وجماهير الأهلي

حالة من الغضب الشديد انتابت أعضاء النادي الأهلي وبعض جماهيره، بسبب القرار الذي اتخذه محمود الخطيب قبل أيام بتشكيل لجنة لكرة القدم بالنادي ضمت في عضويتها الدكتور طه إسماعيل وزكريا ناصف وخالد بيبو، حيث جاء الغضب بسبب وقوع اختيار رئيس القلعة الحمراء، على زكريا ناصف لعضوية هذه اللجنة، التي تهدف إلى إعداد خطة شاملة للنهوض بقطاع كرة القدم بما يحقق الاحترافية الكاملة في الأداء فنيًا وإداريًا على كافة مستويات القطاع ويضع الأهلي في المكانة التي تليق بتاريخه وتسعد جماهيره وفقًا لبيان تعيين اللجنة.
منتخب-زيمبابوى

بيليات يتحدث عن استعدادات زيمبابوي قبل كأس الأمم

أكد الزيمبابوي خاما بيليات، لاعب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، أن مواجهة المنتخب النيجيري الودية التي ستجمعهما مساء اليوم السبت، اختبار قوي وحقيقي لمستوى زيمبابوي قبل بطولة أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل. وقال بيليات في تصريحات صحفية إن المنتخب متواجد هنا لاختبار مستوى استعداده لكأس الأمم، بعد هذه المباراة مع المنتخب النيجيري، الذي يعد فريقًا كبيرًا في إفريقيا ولديه لاعبون ذوو جودة والذين فازوا بالكأس ثلاث مرات، لدينا أيضًا مباراة أخرى مع غانا قبل بدء كأس الأمم في مصر.
اقرأ المزيد من الأخبار
هاني أبو ريدة - أحمد أحمد

إخلاء سبيل رئيس الكاف بعد التحقيق معه (صور)

كشف مصدر، داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن السلطات الفرنسية قامت بإخلاء سبيل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد مثوله للتحقيق، بعدما تم القبض عليه، من مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل استجوابه فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية، وعلم «التحرير»، أن إحدى القضايا المتهم فيها أحمد أحمد، هي الفساد المالي مع شركة «تاكتيكال ستيل» الفرنسية، وهي شركة متخصصة في توريد الأدوات الرياضية للاتحاد القاري.
احمد-احمد-وانفانتينو

هل كان رئيس الفيفا على علم بالقبض على رئيس الكاف؟

سلطت وكالة الأنباء الأمريكية «أسوشيتد برس»، الضوء على مجريات الأحداث داخل أروقة الاتحاد الإفريقي، والذي تم إلقاء القبض على رئيسه، أحمد أحمد، خلال الساعات القليلة الماضية، على خلفية تهم تتعلق بالفساد وإساءة استخدام سلطاته. واحتجزت السلطات الفرنسية أحمد أحمد، والذي يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، واستجوبته، اليوم الخميس، في أحدث تحقيق جنائي ضرب الجهة المنظمة المديرة الأولى لكرة القدم على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية.
جهاد-جريشة

المصائب لا تأتي فرادى.. صدمة جديدة لجهاد جريشة

صدمة جديدة تلقاها الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، بعدما قررت لجنة الحكام بالفيفا استبعاده من المشاركة في مباريات مونديال الشباب المقام حالياً في بولندا، ومن المنتظر عودة جريشة إلى القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة على خلفية هذا القرار. وقررت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، استبعاد الحكم رسمياً بسبب إيقافه لمدة 6 أشهر من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد مخاطبة رسمية من "الكاف" إلى الفيفا لكي لا يستكمل جريشة مشواره في مونديال الشباب.
أحمد أحمد رئيس الكاف

رئيس الكاف يتحدث عن المخاوف الأمنية في بطولة إفريقيا

كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، عن لجنة خاصة تم تشكيلها للتعامل مع المخاوف الأمنية، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا، جاء ذلك في تصريحات للصحفيين خلال زيارته إلى جنوب إفريقيا والتي تستغرق يومين، قائلا: "الأمن يمثل مشكلة كبيرة في أنحاء العالم، وليس في مصر فقط، لا توجد دولة يمكنها أن تضمن ألا يحدث أي شيء، من المحزن أن نشعر بمثل هذا".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org