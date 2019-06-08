بسبب الاغتصاب.. إيقاف رئيس الاتحاد الأفغاني السابق

تحرير:علي الزيني ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٧ م

منتخب أفغانستان للسيدات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مساء اليوم السبت إيقاف كيرامودان كريم رئيس اتحاد أفغانستان السابق، مدى الحياة من ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم من عمل إداري أو أي شيء آخر سواء محليًّا أو دوليًّا، بسبب إساءة استخدام منصبه كرئيس اتحاد والإساءة الجنسية للاعبات المنتخب الأفغاني لكرة القدم، كذلك فرضت غرامة قيمتها مليون فرنك سويسري (مليون دولار)، بقرار الغرفة القضائية بلجنة القيم في الفيفا، وتم إخطار جميع الجهات المختصة باللعبة بهذا القرار من قبل الاتحاد.

وفي ديسمبر الماضي، فجرت خالدة بوبال، القائدة السابقة لمنتخب أفغانستان لكرة القدم، التي شغلت منصب مديرة المنتخب، مفاجأة كبيرة بخصوص اعتداءات جنسية من قبل بعض من مسؤولي الاتحاد الأفغاني، بحق لاعبات المنتخب، خلال حديثها مع صحيفة جارديان. لاعبات المنتخب الأفغاني ومدربهم نقلن الأمر إلى مواقع التواصل الاجتماعي

وفي ديسمبر الماضي، فجرت خالدة بوبال، القائدة السابقة لمنتخب أفغانستان لكرة القدم، التي شغلت منصب مديرة المنتخب، مفاجأة كبيرة بخصوص اعتداءات جنسية من قبل بعض من مسؤولي الاتحاد الأفغاني، بحق لاعبات المنتخب، خلال حديثها مع صحيفة جارديان.



لاعبات المنتخب الأفغاني ومدربهم نقلن الأمر إلى مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لمطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتدخل ومحاسبة الاتحاد الأفغاني، ليتفاعل الجميع ويعلن دعمه ووقوفه مع الضحايا في وجه المغتصبين.



وقررت كيللي ليندسي، مدربة المنتخب، اللجوء إلى الاتحاد الآسيوي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولكن الإجابة كانت صادمة، حيث رفض الاتحاد الحديث معها، لأنها ليست عضوا في الاتحاد حسبما كشفت ليندسي.



وبعد تقدم لاعبات من المنتخب بشكوى للفيفا، قرر الاتحاد فتح تحقيق حول الواقعة، قبل أن يصدر قراره اليوم السبت.