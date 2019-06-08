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السيسي وأفورقي يبحثان ترسيخ التعاون الإستراتيجي

تحرير:أميرة إبراهيم ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ م
السيسي يستقبل رئيس إريتريا
السيسي يستقبل رئيس إريتريا
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب في بداية المباحثات بالرئيس أفورقي، معربًا عن تقديره للعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، والتعاون المشترك ووحدة الرؤى والمصالح الإستراتيجية التي تربطهما، ومؤكدًا حرص مصر على استمرار هذه العلاقات بنفس التميز والقوة،
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غش بالماستر كارد.. 5 محاضر في أول يوم للثانوية بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، حصيلة اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقتَّ صباح اليوم بامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية للشعبة العامة، حيث أدى الامتحان أربعة وأربعين ألف وخمسمائة وأربعة وثمانين طالب وطالبة، موزعين على مائة واثنين وعشرون لجنة امتحان تتبع الإدارات التعليمية المنتشرة بأنحاء المحافظة، وشهدَّ اليوم عدد من ست حالات إغماء بين الطلاب داخل عدد من اللجان.
مترو الخط الثاني

تشغيل مترو مصر الجديدة قبل أمم إفريقيا.. اعرف الموعد والمحطات

أعلن وزير النقل كامل الوزير، عن تشغيل عدد من محطات الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو أمام الركاب تجريبيا، وذلك بدءا من السبت المقبل، خاصة بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبي بهذه المحطات بدون ركاب، والتي شهدت انتهاء كافة الاختبارات التشغيلية الخاصة بأنظمة السكة واختبارات كهربة السكة والإشارات وأنظمة المسير في محطات «هارون ونادي الشمس وألف مسكن»، وجاء القرار خلال جولة وزير النقل التفقدية اليوم، بالخط الثالث للمترو والتي استقل فيها أحد القطارات من محطة أرض المعارض حتى محطة نادي الشمس.
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«المحافظين» يقترح تحويل أرض المدابغ إلى حديقة عامة

تقدم النائب أكمل قرطام، عضو مجلس النواب، باقتراح للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، بشأن رغبة بعض المواطنين في تحويل أرض المدابغ بمصر القديمة إلى حديقة عامة. وقال «قرطام»، إن أرض المدابغ بمنطقة مصر القديمة تعتبر إحدى المناطق الآهلة بالسكان، فضلا عن كونها واحدة من أحياء القاهرة الكبرى، لذلك من الضرورى تحويلها إلى حديقة عامة، حتى تصبح متنفسا جيدًا للمواطنين، خاصة أن تلك المنطقة عانت طويلا من وجود المدابغ التي أثرت سلبًا على البيئة عن طريق تلوث الهواء بسبب روائح المدابغ، وما تركته من آثار سلبية على صحة المواطنين المقمين بها.
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تشييع جثمان والدة الفنان حجاج عبد العظيم بالإسكندرية

شيع أقارب وأصدقاء وأسرة الفنان حجاج عبد العظيم، جثمان والدته التي وافتها المنية صباح اليوم السبت، من منزلها بمسقط رأسها بمنطقة الدخيلة بغرب الإسكندرية، وشارك الفنان حجاج عبد العظيم وشقيقه في مراسم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الدخيلة غرب المحافظة، وسط حضور كبير من الأصدقاء والأقارب ولم يلحظ أحد مشاركة أي من الفنانين في مراسم تشييع جثمان والدة الفنان المعروف. وكانت أسرة حجاج عبد العظيم، أعلنت وفاة والدته في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.
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عبد-الفتاح-البرهان-مع-ابى-احمد (3)

هل تنجح «المبادرة الإفريقية» في حل الأزمة السودانية؟

في إطار وساطة بين طرفي النزاع في السودان، جاءت المبادرة الإفريقية التي يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور آبي أحمد، في محاولة لحل الأزمة السودانية بين المجلس العسكري الحاكم للبلاد منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير وحركة الاحتجاج. ويشهد السودان اضطرابات منذ ديسمبر الماضي، بعد خروج احتجاجات بسبب ارتفاع أسعار الخبز ونقص السيولة، أدت إلى عزل الرئيس عمر البشير على يد الجيش لينتهي حكمه الذي استمر ثلاثة عقود. ودعا آبي أحمد الذي يقود الوساطة، المجلس العسكري الحاكم وقوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك في الشارع، إلى انتقال ديمقراطي سريع.
أبي أحمد-رئيس-وزراء-إثيوبيا

رئيس وزراء إثيوبيا في السودان.. وساطة تبدأ من العسكري

مع تأزم الأوضاع في السودان، قرر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن يجري محاولة يمارس من خلالها دورا محوريا في تحويل الأوضاع على الأرض، بأن يطرح نفسه وسيطا بين الفرقاء في الخرطوم، وتحديدا المجلس العسكري الحاكم برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقادة الحركة الاحتجاجية وخصوصا قوى الحرية والتغيير، في محاولة لتسوية النزاع المحتدم بين الطرفين، والذي وصل ذروته مع الأحداث الدامية التي صاحبت فض اعتصام القيادة فجر الإثنين الماضي، بالقوة، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، وتوقفت. المفاوضات بين السلطة والمعارضة بشأن انتقال ال
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السودان.. رسالة للاتحاد الإفريقي والنائب العام يحقق

دعا مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات، كافة الأطراف في السودان على الحوار، قائلا: «نشجع الأطراف على الحوار لحل الأزمة»، في الوقت الذي أعلنت فيه قوى الحرية والتغيير في السودان تأكيدها على استمرارها بالعصيان المدني ورفض العودة للمفاوضات مع المجلس العسكري، وفقا لسكاي نيوز عربية، التي أشارت وفق مصادر لها بالسودان، أن لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام السوداني للتحقيق في الأحداث التي وقعت بساحة الاعتصام بدأت أعمالها واستجوبت عددا من الشهود.
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الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية السودان لحين تسليم السلطة

أصدر الاتحاد الإفريقي قرارا بتعليق عضوية السودان، إلى حين تسليم السلطة للمدنيين، وبحث فرض عقوبات على الضالعين في الهجمات على المدنيين. وخرجت قرارات الاتحاد، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس السلم والأمن الإفريقي، الذي تم في أديس أبابا، لبحث وتقييم تطورات الوضع في السودان، وسط التوتر بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تتمسك بالاعتصام عقب فضّه، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا.
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