السيسي وأفورقي يبحثان ترسيخ التعاون الإستراتيجي

تحرير:أميرة إبراهيم ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ م

السيسي يستقبل رئيس إريتريا

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب في بداية المباحثات بالرئيس أفورقي، معربًا عن تقديره للعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، والتعاون المشترك ووحدة الرؤى والمصالح الإستراتيجية التي تربطهما، ومؤكدًا حرص مصر على استمرار هذه العلاقات بنفس التميز والقوة،