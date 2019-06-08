بالإعدام.. النقض تسدل الستار على قضية «خلية أوسيم»

تحرير:تهامى البندارى ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٦ م

محكمة النقض

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتأييد حكم الإعدام لمتهم، وخففت الحكم بالإعدام لمتهم آخر ليصبح السجن المشدد 15 سنة، كما استبدلت المحكمة عقوبة السجن 15 سنة بـ10 سنوات لاثنين آخرين من المتهمين، وأيدت السجن المشدد 15 سنة لـ12 متهما آخرين، وذلك في القضية المسماة إعلاميا بـ«خلية أوسيم»، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والهجوم على رجال الشرطة والقوات المسلحة وتنفيذ عمليات عدائية.

وقضت محكمة الجنايات في وقت سابق، بإعدام 4 متهمين بالقضية، على خلفية اتهامهم بارتكاب أحداث عنف وتخريب، منها محاولة تفجير منزل أحد القضاة، وبرز فى قائمة الاتهامات استهداف المتهمين لمنزل المستشار فتحى البيومي، على خلفية حكم البراءة الذي شارك في إصداره لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، حيث قاموا بوضع