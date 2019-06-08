جريمة

بالإعدام.. النقض تسدل الستار على قضية «خلية أوسيم»

تحرير:تهامى البندارى ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٦ م
محكمة النقض
محكمة النقض
قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتأييد حكم الإعدام لمتهم، وخففت الحكم بالإعدام لمتهم آخر ليصبح السجن المشدد 15 سنة، كما استبدلت المحكمة عقوبة السجن 15 سنة بـ10 سنوات لاثنين آخرين من المتهمين، وأيدت السجن المشدد 15 سنة لـ12 متهما آخرين، وذلك في القضية المسماة إعلاميا بـ«خلية أوسيم»، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والهجوم على رجال الشرطة والقوات المسلحة وتنفيذ عمليات عدائية.
وقضت محكمة الجنايات في وقت سابق، بإعدام 4 متهمين بالقضية، على خلفية اتهامهم بارتكاب أحداث عنف وتخريب، منها محاولة تفجير منزل أحد القضاة، وبرز فى قائمة الاتهامات استهداف المتهمين لمنزل المستشار فتحى البيومي، على خلفية حكم البراءة الذي شارك في إصداره لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، حيث قاموا بوضع
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محمد-مرسي (4)

تأجيل محاكمة «مرسي» إلى جلسة الغد في «اقتحام السجون»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، إلى جلسة غدٍ الأحد، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، واختطاف بالإضافة إلى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.
تنظيم-جبهة-النصرة

«سيد قطب وحازم قلب الأسد».. أحراز «جبهة النصرة»

تفاصيل هامة شهدتها، جلسة محاكمة 16 متهما، بينهم ضابط بالمعاش، أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم السبت، في القضية المقيدة برقم 1500 لسنة 2018 والمسماة إعلاميا بـ«تنظيم جبهة النصرة»، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم بالانضمام تنظيميا وفكريا إلى الجبهة في سوريا، والتحريض على شن عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وارتكاب حوادث إرهابية نوعية من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف، وكذا بث الرعب والفوضى بين المواطنين.
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مرور القاهرة تطهر الشوارع من وباء السيارات المركونة

خلال اليوم السبت، شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بقيادة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، حملات مرورية بكل قطاعات القاهرة، وكذا الميادين والطرق الرئيسية، لتسهيل عملية السير، ورفع السيارات المركونة من جانبي الطريق، لعدم استخدامها في عمليات إرهابية، بالإضافة إلى رفع الإشغالات من نهر الطريق. وتمكنت الحملات التي استمرت 24 ساعة، من رفع 12 سيارة ودراجة متروكة، بينها 3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم تسليم 4 لمالكيها، وضبط 5 دراجات نارية بدون أوراق.
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الأمن يتوصل لهوية 5 طلاب سربوا أسئلة «لغة عربية»

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على 5 طلاب داخل مقار لجان امتحان اللغة العربية بسوهاج ودمياط والإسكندرية، عقب التأكد من تورطهم في تسريب نماذج لكراسات أسئلة وأجوبة الخاصة بامتحان مادة اللغة العربية بموقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك عقب بدء الامتحان بنحو 60 دقيقة، تم اتخاذ الإجراءات الإدارية تجاه الطلاب ومشرفي الامتحانات بتك المدارس لتقاعسهم عن تنفيذ التعليمات الخاصة بمنع دخول الطلاب للجان الامتحان حاملين هواتفهم المحمولة.
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المستشار-محمد-شيرين-فهمى-يحضر-لسماع-شهادة-مبارك-امام-المحكمة (2)

للمرافعات.. «مرسي» إلى 8 يونيو في «اقتحام السجون»

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، إلى جلسة 8 يونيو المقبل، لسماع مرافعات الدفاع، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان أحداث الثورة.
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي 1

هل يظهر هشام عشماوي في «طرة» السبت المقبل؟

تسلمت السلطات المصرية رسميا، أمس الثلاثاء، الإرهابي هشام عشماوي، ضابط الصاعقة المفصول، على متن طائرة حربية رافقت اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، عقب قدومه من ليبيا، في زيارة رسمية، ويأتي قرار استلام «رأس الأفعى» عقب إعلان القوات المسلحة الليبية، القبض عليه مطلع أكتوبر الماضي، ليسقط واحدًا من أخطر الإرهابيين فى قبضة جهاز الأمن المصري، باعتباره كنزا معلوماتيا استراتيجيا للكثير من التنظيمات الإرهابية، إذ يواجه اتهامات عديدة على خلفية ضلوعه في عدد كبير من العمليات الإرهابية.
محكمة عسكرية

مرافعة الدفاع تؤجل «حادث الواحات» لـ2 يونيو

أجلت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين في حادث "الواحات الإرهابي" إلى جلسة 2 من يونيو المقبل، لسماع مرافعات الدفاع، وذلك في القضية التي استشهد فيها 16 شرطيا، واختطف فيها النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة وتلك العناصر التي نصبت كمينا لهم في أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة، والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
نبيل-صادق-النائب-العام

التماس للنائب العام لوقف إعدام 13 متهما بأجناد مصر

تقدم المحامي علي إسماعيل، اليوم السبت، بالتماس إلى المستشار نبيل صادق النائب العام، طالب فيه بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر تجاه 13 متهما في القضية المعروفة اعلاميا بـ«تنظيم أجناد مصر»، لحين النظر في وقائع هذا الالتماس، مشيرا إلى وجود أخطاء في الحكم الصادر ضد المتهمين، بحسب الالتماس الذي حصلت «التحرير» على نسخة منه، وهو ما سيتضح عند إعادة نظر وقعات الطعن المقدم، مطالبا بوقف تنفيذ كافة الأحكام القضائية في تلك الجناية، لحين الفصل في وقائع هذا الالتماس.
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