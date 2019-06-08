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قبل امتحان الاقتصاد.. الأرصاد تحذر طلاب الثانوية العامة

تحرير:محمد فتحي ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٨ م
امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهئية العامة للأرصاد الجوية، إن هناك أمطار خفيفة جدًا تشهدها السواحل الشمالية في البلاد، بالإضافة إلى ظهور بعض السحب على شمال وجنوب البلاد، مشيرًا إلى أن هناك تحسن في درجات الحرارة بالنسبة لجنوب البلاد بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة. وأضاف في تصريحاته إلى «التحرير»، مساء اليوم السبت، أن درجات الحرارة ستكون أقل من معدلها الطبيعي بدرجة أو درجتين فقط، حيث تكون درجة الحرارة غدًا بالقاهرة 33، أما السواحل الشمالية تترواح من 27 إلى 28 درجة، محذرًا السائقين توخي أقصى درجات الحذر من الشبورة المائية صباح الغد.
وأشار إلى أن يوم الإثنين المقبل، سيشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أنها ستصل بعد غد إلى 35 درجة. وحذر عبد العال، طلاب الثانوية العامة، خاصة في أيام الامتحانات، من التواجد في الأماكن المزدحمة وطالبهم بالابتعاد عن التكدسات قدر الإمكان، ونصحهم بعدم السهر أيام الامتحان،
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