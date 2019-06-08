رياضة

رئيس المقاولون يكشف حقيقة عرض الأهلي لثنائي الفريق

تحرير:علي الزيني ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
أكد محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، أن ما تردد بشأن وصول عرض رسمي من النادي الأهلي، للحصول على خدمات طاهر محمد طاهر ومحمد مجلي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ليس له أي أساس من الصحة، جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم السبت، قائلا: "حتى هذه اللحظة لم يصلنا أي عرض من الأهلي، لضم طاهر أو مجلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لا توجد نية لبيع الثنائي في الوقت الحالي، ولكن في حالة وصول عرض لضمهما سوف ندرسها ونتناقش مع الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، لحسم موقفنا من بيع الثنائي".
واختتم رئيس المقاولون تصريحاته، قائلا: "لم نحدد أيضا قيمة مالية للموافقة على بيع الثنائي، كما أن هناك رغبة من جانب الجهاز الفني بالحفاظ على القوام الأساسي، وذلك تحسبًا للمشاركة في البطولة العربية خلال الموسم الجديد". ويعد الثنائي طاهر محمد طاهر ومحمد مجلي، من الأسماء المميزة في صفوف المقاولون العرب،
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التحقيق مع مخرج مباراة الأهلي وإنبي بعد اللفظ الخارج

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بعدما انتهى موسمه مع فريق وست بروميتش، دخل مسؤولو الأهلى وبيراميدز، في مفاوضات مع الدولي المصري أحمد حجازي، من أجل الانضمام لصفوفهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط الدفاع، في ظل المستوى المميز الذي يقدمه حجازي مع النادي الإنجليزي وحصوله على لاعب الموسم، على الرغم من إضاعته ركلة ترجيح ساهمت في إقصاء وست بروميتش من التأهل لنهائي ملحق التصفيات المؤهلة لبطولة الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، بعدما خسر أمام فريق أستون فيلا، الذي يضم بين صفوفه مواطنه أحمد المحمدي.
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