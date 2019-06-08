رياضة

قناة الأهلي تعلن استمرار لاسارتي مع الفريق

تحرير:علي الزيني ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٩ م
لاسارتي
لاسارتي
أعلن أمير هشام مقدم برنامج كلام في الميديا، الذي يٌذاع عبر قناة النادي الأهلي، عن استمرار الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال الموسم المقبل، جاء ذلك خلال ظهوره على شاشة قناة النادي، قائلا: "الأهلي يجتمع حاليًا لبحث موقفه من استكمال بطولة الدوري، ولاسارتي يقدم تصوره للموسم المقبل، واللاعبين الذين يحتاجهم الفريق خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي كان من المفترض أن ينتهي الموسم الحالي لو أراد اتحاد الكرة ذلك".
وشهدت الفترة الماضية انقساما داخل مجلس إدارة الأهلي، بشأن مستقبل لاسارتي مع المارد الأحمر، خاصة أنه لم يقدم المنتظر منه خلال الفترة التي تولى فيها قيادة الفريق. وذكرت بعض التقارير أن إدارة الأهلي بدأت المفاوضات مع بعض المدربين مثل الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفنى للمنتخب الأوغندي، البرتغالى جيسوالدو
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محمود الخطيب العامرى فاروق

الخطيب يستعين بالقيعي والمنيسي للدفاع عن قرار المجلس

أعلنت قناة الأهلي، عن إذاعة برنامج ملك وكتابة، الذي يقدمه عدلي القيعي وإبراهيم المنيسى على قناة النادي، في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، بعد انتهاء الاجتماع الذي يعقد الآن داخل مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، من أجل اتخاذ قرار نهائي بشأن أزمة مسابقة الدوري الممتاز، بعد أن أرسل مذكرة إلى اتحاد الكرة يؤكد فيها عدم التفريط في حق القلعة الحمراء، وكشفت المذكرة عن العديد من الوقائع التي لم يلتزم فيها الجبلاية بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، ويبدو أن مجلس الخطيب استعان بالثنائي من أجل الدفاع عن القرار الذي سيتم اتخاذه في الاجتماع.
لابا-كودجو

لماذا فشل الأهلي في ضم لابا كودجو؟

كشف أمير هشام مقدم برنامج كلام في الميديا، الذي يٌذاع عبر قناة النادي الأهلي، عن أسباب فشل تعاقد المارد الأحمر مع لابا كودجو، هداف فريق نهضة بركان المغربي، الذي اقترب من الانتقال لصفوف العين الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، جاء ذلك خلال ظهوره على شاشة قناة النادي، قائلا: "لابا مهاجم هداف وخطوة واحدة أصبحت تفصل نادي العين الإماراتي من إعلان تعاقده مع المهاجم التوجولي، الذي كان يرغب في اللعب للأهلي، لكنه ليس اللاعب الذي يبحث عنه لاسارتي، وهناك صفقة سوبر سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة".
الاهلى -المقاولون-العرب

رئيس المقاولون يكشف حقيقة عرض الأهلي لثنائي الفريق

أكد محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، أن ما تردد بشأن وصول عرض رسمي من النادي الأهلي، للحصول على خدمات طاهر محمد طاهر ومحمد مجلي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ليس له أي أساس من الصحة، جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم السبت، قائلا: "حتى هذه اللحظة لم يصلنا أي عرض من الأهلي، لضم طاهر أو مجلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لا توجد نية لبيع الثنائي في الوقت الحالي، ولكن في حالة وصول عرض لضمهما سوف ندرسها ونتناقش مع الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، لحسم موقفنا من بيع الثنائي".
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زكريا-ناصف

زكريا ناصف يثير غضب أعضاء وجماهير الأهلي

حالة من الغضب الشديد انتابت أعضاء النادي الأهلي وبعض جماهيره، بسبب القرار الذي اتخذه محمود الخطيب قبل أيام بتشكيل لجنة لكرة القدم بالنادي ضمت في عضويتها الدكتور طه إسماعيل وزكريا ناصف وخالد بيبو، حيث جاء الغضب بسبب وقوع اختيار رئيس القلعة الحمراء، على زكريا ناصف لعضوية هذه اللجنة، التي تهدف إلى إعداد خطة شاملة للنهوض بقطاع كرة القدم بما يحقق الاحترافية الكاملة في الأداء فنيًا وإداريًا على كافة مستويات القطاع ويضع الأهلي في المكانة التي تليق بتاريخه وتسعد جماهيره وفقًا لبيان تعيين اللجنة.
الخطيب-مانويل جوزيه -سيد-عبد الحفيظ

لجنة جديدة.. ماذا قدم الخطيب الأسطورة للكرة بالأهلي؟

منذ أن تولى المجلس الحالى، قيادة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، ظنت جماهير القلعة الحمراء أن كرة القدم داخل النادي، ستأخذ منعطفا تاريخيا، وتحقق الألقاب القارية البطولة تلو الأخرى، في طفرة لم يسبق لها مثيل، لأن المسؤول عن إدارة النادي هو واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ النادي، إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن، وتوالت نكسات الفريق بفقدان البطولة تلو الأخرى، وخسائر متتالية ساهمت في تزايد نوبة الغضب من جماهير الأهلي التي لم تتوقع أن تعيش هذه المرحلة الصعبة في عهد مجلس يترأسه الأسطورة "بيبو".
رمضان-صبحى (3)

ورطة جديدة في الأهلي بطلها رمضان صبحي

ورطة جديدة وقع فيها مسئولو الأهلي بعدما أصبحت كل المؤشرات تؤكد استمرار مسابقة الدوري الممتاز وكأس مصر، عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو، بطل هذه الورطة هو رمضان صبحي نجم الفريق المعار من نادي هدرسفيلد الإنجليزي حتى نهاية الموسم الجاري، نظير 850 ألف جنيه استرليني، بخلاف ما حصل عليه اللاعب من النادي الأهلي عن فترة الشهور الستة التي قضاها في صفوف الفريق، ما يعني أن اللاعب لن يستمر مع الفريق بعد أمم إفريقيا لارتباطه بالعودة لناديه الإنجليزي الذي هبط إلى مسابقة الشامبيون شيب.
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مران الأهلي.. جلسة لاسارتي ومركز جديد لإكرامي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وعقد مارتن لاسارتي محاضرة قبل انطلاق المران الجماعي، طالب اللاعبين فيها بالتركيز في التدريبات الجماعية دون النظر لموقف الفريق من مسابقة الدوري. واستدعى لاسارتي حراس مرمى الفريق وعقد معهم جلسة طويلة قبل المران، كما اجتمع طارق سليمان مدرب حراس المرمى للمارد الأحمر، مع الثلاثي علي لطفي وأحمد شوبير وأحمد طارق سليمان حراس المرمى، ووجه لهم الدعم قبل بداية المران وأن قرار مشاركتهم سيحدث في أقرب وقت وحثهم على التركيز خلال التدريبات.
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