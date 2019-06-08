قناة الأهلي تعلن استمرار لاسارتي مع الفريق

تحرير:علي الزيني ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٩ م

لاسارتي

أعلن أمير هشام مقدم برنامج كلام في الميديا، الذي يٌذاع عبر قناة النادي الأهلي، عن استمرار الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال الموسم المقبل، جاء ذلك خلال ظهوره على شاشة قناة النادي، قائلا: "الأهلي يجتمع حاليًا لبحث موقفه من استكمال بطولة الدوري، ولاسارتي يقدم تصوره للموسم المقبل، واللاعبين الذين يحتاجهم الفريق خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي كان من المفترض أن ينتهي الموسم الحالي لو أراد اتحاد الكرة ذلك".

وشهدت الفترة الماضية انقساما داخل مجلس إدارة الأهلي، بشأن مستقبل لاسارتي مع المارد الأحمر، خاصة أنه لم يقدم المنتظر منه خلال الفترة التي تولى فيها قيادة الفريق. وذكرت بعض التقارير أن إدارة الأهلي بدأت المفاوضات مع بعض المدربين مثل الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفنى للمنتخب الأوغندي، البرتغالى جيسوالدو