هنيدي يعلن عن فيلم ضخم: انتظروا عقلة الإصبع

تحرير:التحرير ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

هنيدي

أعلن النجم محمد هنيدي، عن تحضيره لفيلم سينمائي جديد، يجسد فيه شخصية "عقلة الإصبع"، تحت إشراف شركات عالمية، ومن تأليف عمر طاهر، مشيرا إلى أن الفيلم هو أضخم إنتاج في تاريخ مصر، وسيحدث نقلة في أفلام "الجرافيكس" والتقنيات الحديثة في الشرق الأوسط، وكتب هنيدي: "لكل اللي سألوا مش هنشوفك في فيلم جديد.. استنوني في فيلم كبير جدًا جدًا جدًا، طبعًا كان حلمي من زمان أجسد عقلة الأصبع.. عشان أنقل إحساس الناس القصيرة ليكوا.. وأحب أطمن المنتج من موقعي هذا إنك مش هتتكلف فلوس كتير في الجرافيك.. مش محتاج تنقص أكتر من 5 سم".

وسبق وتعاون محمد هنيدي، مع عمر طاهر، في مسلسل الكارتون "سوبر هنيدي"، وفيلم "يوم مالوش لازمة". وكانت "التحرير" نشرت بالأمس تصريحات لصناع فيلم "الفارس والأميرة"، أول فيلم رسوم متحركة مصري عربي، من بطولة محمد هنيدي، وكان الفيلم على مدى نحو عشرين عامًا كاملة، حلمًا يراود صناعه، وفي مقدمتهم مؤلفه ومخرجه