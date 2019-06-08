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هنيدي يعلن عن فيلم ضخم: انتظروا عقلة الإصبع

تحرير:التحرير ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
هنيدي
هنيدي
أعلن النجم محمد هنيدي، عن تحضيره لفيلم سينمائي جديد، يجسد فيه شخصية "عقلة الإصبع"، تحت إشراف شركات عالمية، ومن تأليف عمر طاهر، مشيرا إلى أن الفيلم هو أضخم إنتاج في تاريخ مصر، وسيحدث نقلة في أفلام "الجرافيكس" والتقنيات الحديثة في الشرق الأوسط، وكتب هنيدي: "لكل اللي سألوا مش هنشوفك في فيلم جديد.. استنوني في فيلم كبير جدًا جدًا جدًا، طبعًا كان حلمي من زمان أجسد عقلة الأصبع.. عشان أنقل إحساس الناس القصيرة ليكوا.. وأحب أطمن المنتج من موقعي هذا إنك مش هتتكلف فلوس كتير في الجرافيك.. مش محتاج تنقص أكتر من 5 سم".
وسبق وتعاون محمد هنيدي، مع عمر طاهر، في مسلسل الكارتون "سوبر هنيدي"، وفيلم "يوم مالوش لازمة". وكانت "التحرير" نشرت بالأمس تصريحات لصناع فيلم "الفارس والأميرة"، أول فيلم رسوم متحركة مصري عربي، من بطولة محمد هنيدي، وكان الفيلم على مدى نحو عشرين عامًا كاملة، حلمًا يراود صناعه، وفي مقدمتهم مؤلفه ومخرجه
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ولاد-رزق

الإعلان الأول لـ«ولاد رزق 2»: ظهور الصاوي وباسم سمرة

طرح صناع فيلم "ولاد رزق"، الإعلان التشويقي الأول للجزء الثاني من الفيلم الذي من المقرر طرحه في دور العرض في موسم عيد الأضحى. ويظهر في الإعلان "ولاد رزق" الأربعة: أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وكريم قاسم، وصديقهم أحمد داوود، وهم يواصلون جرائمهم، بالإضافة إلى الضابط محمد ممدوح، والنجمين خالد الصاوي وباسم سمرة اللذين انضما لأسرة الفيلم في الجزء الثاني. ويظهر "رضا" الذي يُجسده أحمد عز، مخاطبا أشقاءه الثلاثة: "عينينا على بعض، وضهرنا في ضهر بعض، وتغور الفلوس قدام أذية أي حد فينا، لأن إحنا مش ولاد باكينام، إحنا ولاد رزق".
سوسن-بدر. (3)

انطلاق فعاليات مهرجان «تري كور» بتكريم سوسن بدر

تبدأ في السابعة من مساء غد الأحد، فعاليات الدورة الـ21 من مهرجان "تري كور الدولي للأفلام القصيرة جدا"، بالجامعة البريطانية في مصر، بمشاركة 30 دولة حول العالم. وأعلنت إدارة المهرجان أنها ستكرم خلال حفل الافتتاح، النجوم "سوسن بدر وفتحي عبد الوهاب والسوري فراس نعناع"، لحثهم الشباب على الإبداع والوقوف بجانبهم لخلق جيل سينمائي جديد. ومن جانبه قال عميد كلية الإعلام والاتصال بالجامعة البريطانية الدكتور محمد شومان، إن الجامعة اُختيرت لاستضافة المهرجان بناءً على بروتوكول التعاون الذي وقعته مع إدارة "تري كور" في مارس الماضي.
كازابلانكا

إيرادات أفلام العيد.. كازابلانكا يتصدر بـ23 مليونا

نحو 53 مليون جنيه هي إجمالي حصيلة إيرادات أفلام موسم عيد الفطر، في أيام العيد الثلاثة، وشهد الموسم منافسة قوية بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. وكان لفيلم "كازبلانكا" النصيب الأكبر، فحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى نحو 23 مليونا و247 ألف جنيه، والفيلم يشارك في بطولته أمير كرارة، غادة عادل، أحمد داش، والنجم التركي خالد أرغنش، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وفقًا لبيان صادر من شركة "دولار فيلم".
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فيلم-الفارس-والأميرة (2)

«الفارس والأميرة» أول فيلم رسوم متحركة مصري عربي

على مدى نحو عشرين عامًا كاملة، ظل حلم إنتاج فيلم "الفارس والأميرة" أول فيلم رسوم متحركة سينمائي مصري وعربي، يراود صناعه، وفي مقدمتهم مؤلفه ومخرجه السيناريست بشير الديك، ومنتجه عباس أبو العباس، وها هو ذا الحلم يقترب من الظهور للنور، وهو ما كشفه مؤلف موسيقى الفيلم هيثم الخميسي، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، وقال إنه تم الانتهاء من الفيلم تمامًا، وشاهده لأول مرة بالأمس في استوديو الصوت قبل أن تخرج للنور نسخة الفيلم النهائية، وكتب: "وأنا باتفرج على التتر دموعي نزلت من الفرحة لما شفت مئات الأسماء المصرية والعربية شاركوا في صناعة الفيلم".
ندوة-الفنان-حسن-حسنى-مهرجان-القاهرة-السينمائى-تصوير-سامح-ابو-حسن (2)

محمد هنيدي يطمئن الجمهور على حسن حسني بـ«الشيشة»

العديد من الشائعات انطلقت منذ عدة أيام حول تدهور الحالة الصحية للفنان حسن حسني، زادت حدتها للغاية خلال الساعات القليلة الماضية، وحرصت نجلة الفنان القدير على أن تنفيها، كما نفاها الفنان محمد هنيدي بشكل قاطع بنشره صورة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" بصحبة الفنان حسن حسني وهو يشرب "الشيشة"، معلّقًا: "عم حسن زي الفل وبيشرب شيشة كمان.. الصورة متصورة حالا"، وكانت أيضًا الفنانة نهال عنبر قد نفت حقيقة الأخبار المتداولة وقالت في تصريحات لقناة "النهار"، إن الحالة الصحية للفنان الكبير حسن حسني مستقرة، وهو لا يشكو شيئًا حاليًا.
آسر-ياسين-محمد-ممدوح «ضربني-بجد»-ولهذا-السبب-«تراب الماس»

آسر ياسين ينشر صورته في البطاقة.. وهنيدي يرد عليه

نشر آسر ياسين صورة بطاقته الشخصية على حسابه بـ«تويتر» وعلق عليها: «من هنا ورايح مفيش كلام عن الحلاوة أرجوكم.. الراجل مش بحلاوته ولا وسامته.. الراجل بصورة بطاقته». وأخذ الجمهور يعلق على الصورة بـ«كوميكس» من أفلام محمد هنيدي، الذى قبل التحدي ونشر صورة بطاقته، التي نالت إعجاب المتابعين. وكان «آسر» قد نشر قبل ساعات منشورا يطلب فيه من المتابعين ألفي لايك كي ينشر صورة البطاقة، قائلا: «جاهزين لصورة البطاقة عشان نحسم جدل الحلاوة ده»، ولكى يشجع المتابعين كتب: «أنا حاسس إن الناس خايفة تعمل لايك لتتصدم.. دوسوا ماتخافوش، ديه صورة بطاقة يعني عادي بدل فاقد».
مسلسل-بدل-الحدوته 3

بدل الحدوتة 3.. جيمي سيطر على سكان المزرعة بالتليفون

شهدت الحلقة 26 من مسلسل بدل الحدوتة 3 ظهور الفنانة سماح أنور، باعتبارها سيدة أعمال تراقب لولي (دنيا سمير غانم) التي تعيش مع الخدم في مزرعة البطاطس، وتعتمد على مهندس كمبيوتر (عمرو وهبة)، الذي لا ينفذ ما تطلبه منه، في مشاهد مضحكة بين الثنائي. بينما على الجهة الأخرى، اكتشف خدم لولي أن العالم لم ينته، ويريدون الخروج، وحاول جيمي (هشام ماجد) السيطرة عليهم، فمنح أشجان (شيماء سيف) هاتفا ذكيا وأنشأ لها حسابا على «فيسبوك» والدادة (لبنى محمود) لمشاهدة المسلسلات التركي المدبلجة، وكلينتون (هاتف ذكي) يتحدث فيه مع (سيري)، ليستطيع الخروج من المزرعة.
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