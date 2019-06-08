رياضة

لماذا فشل الأهلي في ضم لابا كودجو؟

تحرير:علي الزيني ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١٦ م
لابا كودجا
لابا كودجا
كشف أمير هشام مقدم برنامج كلام في الميديا، الذي يٌذاع عبر قناة النادي الأهلي، عن أسباب فشل تعاقد المارد الأحمر مع لابا كودجو، هداف فريق نهضة بركان المغربي، الذي اقترب من الانتقال لصفوف العين الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، جاء ذلك خلال ظهوره على شاشة قناة النادي، قائلا: "لابا مهاجم هداف وخطوة واحدة أصبحت تفصل نادي العين الإماراتي من إعلان تعاقده مع المهاجم التوجولي، الذي كان يرغب في اللعب للأهلي، لكنه ليس اللاعب الذي يبحث عنه لاسارتي، وهناك صفقة سوبر سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة".
وكانت تقارير صحفية قد أشارت، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى أن إدارة نادي نهضة بركان، تتمسك بتجديد عقد لابا كودجو، لكنها تخشى في الوقت ذاته رحيله في يناير المقبل دون مقابل مادي، لأنه سيصبح حينها حرًّا، ليبقى الأمر الآن في يد اللاعب فقط سواء في رغبته في البقاء أو الرحيل، وأوضحت بأن النادي الأهلي هو
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الخطيب يستعين بالقيعي والمنيسي للدفاع عن قرار المجلس

أعلنت قناة الأهلي، عن إذاعة برنامج ملك وكتابة، الذي يقدمه عدلي القيعي وإبراهيم المنيسى على قناة النادي، في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، بعد انتهاء الاجتماع الذي يعقد الآن داخل مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، من أجل اتخاذ قرار نهائي بشأن أزمة مسابقة الدوري الممتاز، بعد أن أرسل مذكرة إلى اتحاد الكرة يؤكد فيها عدم التفريط في حق القلعة الحمراء، وكشفت المذكرة عن العديد من الوقائع التي لم يلتزم فيها الجبلاية بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، ويبدو أن مجلس الخطيب استعان بالثنائي من أجل الدفاع عن القرار الذي سيتم اتخاذه في الاجتماع.
لاسارتى

قناة الأهلي تعلن استمرار لاسارتي مع الفريق

أعلن أمير هشام مقدم برنامج كلام في الميديا، الذي يٌذاع عبر قناة النادي الأهلي، عن استمرار الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال الموسم المقبل، جاء ذلك خلال ظهوره على شاشة قناة النادي، قائلا: "الأهلي يجتمع حاليًا لبحث موقفه من استكمال بطولة الدوري، ولاسارتي يقدم تصوره للموسم المقبل، واللاعبين الذين يحتاجهم الفريق خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي كان من المفترض أن ينتهي الموسم الحالي لو أراد اتحاد الكرة ذلك".
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رئيس المقاولون يكشف حقيقة عرض الأهلي لثنائي الفريق

أكد محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، أن ما تردد بشأن وصول عرض رسمي من النادي الأهلي، للحصول على خدمات طاهر محمد طاهر ومحمد مجلي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ليس له أي أساس من الصحة، جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم السبت، قائلا: "حتى هذه اللحظة لم يصلنا أي عرض من الأهلي، لضم طاهر أو مجلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لا توجد نية لبيع الثنائي في الوقت الحالي، ولكن في حالة وصول عرض لضمهما سوف ندرسها ونتناقش مع الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، لحسم موقفنا من بيع الثنائي".
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وادي دجلة يعلن تجديد عقد مدربه تاكيس جوناس

أعلن نادي وادي دجلة تجديد التعاقد مع اليوناني تاكيس جوناس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم، بعدما توصل الطرفان للاتفاق، حيث تولى جونياس، المدرب السابق لفريق إرجوتيليس اليوناني، قيادة وادي الغزلان مطلع الموسم الحالي، وخاض معهم 35 مباراة حقق الفوز في 10 وخسر في 15، احتل بها المركز الرابع عشر في ترتيب جدول بطولة الدوري الممتاز، ولم يضمن الفريق بقاءه في المسابقة المحلية، ويتبقى له مواجهة وحيدة أمام الإنتاج الحربي، ويكفيه التعادل أو الفوز بأي نتيجة لحسم البقاء ضمن الكبار.
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ورطة جديدة في الأهلي بطلها رمضان صبحي

ورطة جديدة وقع فيها مسئولو الأهلي بعدما أصبحت كل المؤشرات تؤكد استمرار مسابقة الدوري الممتاز وكأس مصر، عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو، بطل هذه الورطة هو رمضان صبحي نجم الفريق المعار من نادي هدرسفيلد الإنجليزي حتى نهاية الموسم الجاري، نظير 850 ألف جنيه استرليني، بخلاف ما حصل عليه اللاعب من النادي الأهلي عن فترة الشهور الستة التي قضاها في صفوف الفريق، ما يعني أن اللاعب لن يستمر مع الفريق بعد أمم إفريقيا لارتباطه بالعودة لناديه الإنجليزي الذي هبط إلى مسابقة الشامبيون شيب.
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على طريقة فيريرا.. هل يهدم رئيس الزمالك فريق الكرة؟

يبدو أن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لا يتعلم من أخطاء الماضي القريب، فبعد عودة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للتتويج بالبطولات القارية، بعد غياب 16 عامًا، منذ آخر لقب، بكأس السوبر، عام 2003، حيث توج ببطولة الكونفدرالية للمرة الأولى في التاريخ، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، الذي أقيم على ملعب برج العرب، فاجئ رئيس القلعة البيضاء الجميع، بإعلانه عن رحيل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفارس الأبيض.
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صافرة يونانية لإدارة مواجهة الزمالك والإنتاج الحربي

تقرر تعيين طاقم حكام يوناني لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر إقامتها مساء غد الخميس، على ملعب استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من منافسات بطولة الدورى الممتاز، حيث يصل طاقم الحكام بعد منتصف ليل اليوم الأربعاء استعدادًا لإدارة المباراة غدا، بعدما انتهت الأزمة التي نشبت مؤخرًا بسبب عدم إرسال مسئولي الفريق الأبيض قيمة استقدام الحكام إلى اتحاد الكرة، وتدخل أحمد مجاهد وطلب من مصر للطيران عدم حجز التذاكر لطاقم الحكام.
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