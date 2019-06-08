لماذا فشل الأهلي في ضم لابا كودجو؟

تحرير:علي الزيني ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١٦ م

لابا كودجا

كشف أمير هشام مقدم برنامج كلام في الميديا، الذي يٌذاع عبر قناة النادي الأهلي، عن أسباب فشل تعاقد المارد الأحمر مع لابا كودجو، هداف فريق نهضة بركان المغربي، الذي اقترب من الانتقال لصفوف العين الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، جاء ذلك خلال ظهوره على شاشة قناة النادي، قائلا: "لابا مهاجم هداف وخطوة واحدة أصبحت تفصل نادي العين الإماراتي من إعلان تعاقده مع المهاجم التوجولي، الذي كان يرغب في اللعب للأهلي، لكنه ليس اللاعب الذي يبحث عنه لاسارتي، وهناك صفقة سوبر سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى أن إدارة نادي نهضة بركان، تتمسك بتجديد عقد لابا كودجو، لكنها تخشى في الوقت ذاته رحيله في يناير المقبل دون مقابل مادي، لأنه سيصبح حينها حرًّا، ليبقى الأمر الآن في يد اللاعب فقط سواء في رغبته في البقاء أو الرحيل، وأوضحت بأن النادي الأهلي هو