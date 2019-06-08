القصة الكاملة لاتهام أحمد آدم بالتسبب في وفاة محمد نجم

فجرت أرملة الراحل محمد نجم، مفاجأة أثناء تلقيها العزاء في مسجد عمر مكرم بالتحرير، حيث لوّحت أن تصريحات أحمد آدم في "شيخ الحارة" تسببت في سوء حالته الصحية، ومن ثم وفاته

تحرير:التحرير ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٦ م

محمد نجم

حل الفنان أحمد آدم، الثلاثاء 7 من مايو الماضي، ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة، عبر قناة "القاهرة والناس" من خلال برنامجها المثير للجدل "شيخ الحارة" الذي تم وقفه من قبَل المجلس الأعلى للإعلام. وأدلى أحمد آدم خلال الحلقة بالعديد من التصريحات التي تناقلتها المواقع الإخبارية آنذاك، ومن بينها هجومه على الفنان الكبير محمد نجم، وذلك في سياق رده على اتهام نجم له في لقاء سابق له مع الإعلامي وائل الإبراشي، بتقليده وعدم خلق شخصية مختلفة عنه، متسائلا عن سبب عدم إدلاء الأخير بهذا التصريح عند عملهما معًا في مسرحية "البلدوزر".

وأضاف أحمد آدم ردًا على محمد نجم: "ربما يقصد أنني أقلد صوته وحركاته في الحياة، فأنا أقلده فعلا وأقلد صوته تمامًا وفعلت هذا كثيرًا أمامه، أما أقلده فنيًا فكيف؟ مسرحياتي تعرض والكل شاهدها، هل قلدته في (ربنا يخلي جمعة)؟ هل قلدته في (حودة كرامة)؟". واصل: "أنا لا أريد أن أغلط لأنه رجل كبير، لكني أعرف لماذا