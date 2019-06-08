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القصة الكاملة لاتهام أحمد آدم بالتسبب في وفاة محمد نجم

فجرت أرملة الراحل محمد نجم، مفاجأة أثناء تلقيها العزاء في مسجد عمر مكرم بالتحرير، حيث لوّحت أن تصريحات أحمد آدم في "شيخ الحارة" تسببت في سوء حالته الصحية، ومن ثم وفاته
تحرير:التحرير ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٦ م
محمد نجم
محمد نجم
حل الفنان أحمد آدم، الثلاثاء 7 من مايو الماضي، ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة، عبر قناة "القاهرة والناس" من خلال برنامجها المثير للجدل "شيخ الحارة" الذي تم وقفه من قبَل المجلس الأعلى للإعلام. وأدلى أحمد آدم خلال الحلقة بالعديد من التصريحات التي تناقلتها المواقع الإخبارية آنذاك، ومن بينها هجومه على الفنان الكبير محمد نجم، وذلك في سياق رده على اتهام نجم له في لقاء سابق له مع الإعلامي وائل الإبراشي، بتقليده وعدم خلق شخصية مختلفة عنه، متسائلا عن سبب عدم إدلاء الأخير بهذا التصريح عند عملهما معًا في مسرحية "البلدوزر".
وأضاف أحمد آدم ردًا على محمد نجم: "ربما يقصد أنني أقلد صوته وحركاته في الحياة، فأنا أقلده فعلا وأقلد صوته تمامًا وفعلت هذا كثيرًا أمامه، أما أقلده فنيًا فكيف؟ مسرحياتي تعرض والكل شاهدها، هل قلدته في (ربنا يخلي جمعة)؟ هل قلدته في (حودة كرامة)؟". واصل: "أنا لا أريد أن أغلط لأنه رجل كبير، لكني أعرف لماذا
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حجاج-عبد-العظيم-عزاء-الراحل-سعيد-عبد-الغني‎ (1)

وفاة والدة حجاج عبد العظيم.. والعزاء الثلاثاء

توفيت صباح اليوم، والدة الفنان الكوميدي حجاج عبد العظيم، داخل أحد مستشفيات الإسكندرية، وشيع عدد من أهالي منطقة الدخيلة مع "عبد العظيم" جثمان والدته، وخرجت الجنازة من مسجد ناجي، أحد أشهر مساجد المنطقة والقريب من منزل العائلة بالقرب من كورنيش الدخيلة، وتم دفنها بمقابر الأسرة هناك حيث مسقط رأس الفنان. ويتلقى "عبد العظيم" ونجله المخرج الشاب خالد حجاج، العزاء في فقيدتهما مساء اليوم بالإسكندرية، بينما يتلقيان العزاء في القاهرة يوم الثلاثاء المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.
احمد-ادم

تصريح أحمد آدم الذي أغضب أسرة محمد نجم (فيديو)

حل الفنان أحمد آدم، الثلاثاء 7 من مايو الماضي، ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة، عبر قناة "القاهرة والناس" من خلال برنامجها المثير للجدل "شيخ الحارة" الذي تم وقفه من قبَل المجلس الأعلى للإعلام. وأدلى أحمد آدم خلال الحلقة بالعديد من التصريحات التي تناقلتها المواقع الإخبارية آنذاك، ومن بينها هجومه على الفنان الكبير محمد نجم، وهي التصريحات التي قالت زوجة الراحل، خلال تلقيها عزاءه في مسجد عمر مكرم بالتحرير، إنها تسببت في سوء حالته الصحية، ومن ثم دخوله المستشفى ورحيله عن دنيانا يوم الأربعاء الماضي، عن عمر يناهز 75 عامًا.
عزاء-الفنان-محمد-نجم (17)

رد «شيخ الحارة» على أرملة محمد نجم: اسألوا أحمد آدم

حالة جدل كبيرة أثارتها أرملة الفنان الكبير محمد نجم، خلال العزاء الذي أُقيم للراحل مساء أمس الجمعة في مسجد عمر مكرم بالتحرير، حيث تعهدت في أثناء تلقيها العزاء من الإعلامي وائل الإبراشي، أنها ستأخذ حقه ولن تتركه قائلة: "أنا مش هاسيب حقه، والله العظيم ما هاسيب حقه، إنت قولت لشريف ابنه لما بابا يقوم قوللي، لكن بابا ماقامش ومات، عشان اللي حصل ده، وأنا والله ما هاسيب حقه". وقد أثارت كلمات أرملة نجم الكثير من اللغط حول تفسيرها، وربطها الكثيرون بحلقة الفنان أحمد آدم في برنامج "شيخ الحارة"، التي انتقد فيها "آدم" الراحل بشدة.
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احمد-ادم

تصريح أحمد آدم الذي أغضب أسرة محمد نجم (فيديو)

حل الفنان أحمد آدم، الثلاثاء 7 من مايو الماضي، ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة، عبر قناة "القاهرة والناس" من خلال برنامجها المثير للجدل "شيخ الحارة" الذي تم وقفه من قبَل المجلس الأعلى للإعلام. وأدلى أحمد آدم خلال الحلقة بالعديد من التصريحات التي تناقلتها المواقع الإخبارية آنذاك، ومن بينها هجومه على الفنان الكبير محمد نجم، وهي التصريحات التي قالت زوجة الراحل، خلال تلقيها عزاءه في مسجد عمر مكرم بالتحرير، إنها تسببت في سوء حالته الصحية، ومن ثم دخوله المستشفى ورحيله عن دنيانا يوم الأربعاء الماضي، عن عمر يناهز 75 عامًا.
عزاء-الفنان-محمد-نجم (17)

رد «شيخ الحارة» على أرملة محمد نجم: اسألوا أحمد آدم

حالة جدل كبيرة أثارتها أرملة الفنان الكبير محمد نجم، خلال العزاء الذي أُقيم للراحل مساء أمس الجمعة في مسجد عمر مكرم بالتحرير، حيث تعهدت في أثناء تلقيها العزاء من الإعلامي وائل الإبراشي، أنها ستأخذ حقه ولن تتركه قائلة: "أنا مش هاسيب حقه، والله العظيم ما هاسيب حقه، إنت قولت لشريف ابنه لما بابا يقوم قوللي، لكن بابا ماقامش ومات، عشان اللي حصل ده، وأنا والله ما هاسيب حقه". وقد أثارت كلمات أرملة نجم الكثير من اللغط حول تفسيرها، وربطها الكثيرون بحلقة الفنان أحمد آدم في برنامج "شيخ الحارة"، التي انتقد فيها "آدم" الراحل بشدة.
بسمة-وهبة

«الإعلاميين» تتخذ الإجراءات الجنائية ضد بسمة وهبة

صرح الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن النقابة حررت محضرا بقسم شرطة 6 أكتوبر ثالث، ضد قناة "القاهرة والناس"، لامتناعها عن استلام قرار النقابة الخاص بوقف الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "شيخ الحارة" على شاشة القناة، بعد مخالفة ميثاق الشرف الإعلامي، وعدم تقنين أوضاعها مع النقابة طبقا لنص المادتين "2– 19" من القانون 93 لسنة 2016 الذي يحظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد في جداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة. كما قررت النقابة اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد كل من بسمة وهبة، وإدارة القناة، تطبيقا لنص المادتين "88– 89" من القانون.
بسمة-وهبة

رغم قرار الوقف.. «القاهرة والناس» تعرض «شيخ الحارة»

بالرغم من صدور قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوقف برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة لمدة شهر، إلا أن قناة "القاهرة والناس" أذاعت حلقة اليوم في موعدها، وحل ضيفا الدكتور مصطفى الفقي. وقال المجلس إنه أصدر قراره بعد الاطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والأعلى للإعلام، والاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بإنشاء الأعلى للإعلام، وقرار الأعلى للإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والأعلى للإعلام.
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