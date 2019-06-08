القصة الكاملة لاتهام أحمد آدم بالتسبب في وفاة محمد نجم
فجرت أرملة الراحل محمد نجم، مفاجأة أثناء تلقيها العزاء في مسجد عمر مكرم بالتحرير، حيث لوّحت أن تصريحات أحمد آدم في "شيخ الحارة" تسببت في سوء حالته الصحية، ومن ثم وفاته
تحرير:التحرير٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٦ م
محمد نجم
حل الفنان أحمد آدم، الثلاثاء 7 من مايو الماضي، ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة، عبر قناة "القاهرة والناس" من خلال برنامجها المثير للجدل "شيخ الحارة" الذي تم وقفه من قبَل المجلس الأعلى للإعلام.
وأدلى أحمد آدم خلال الحلقة بالعديد من التصريحات التي تناقلتها المواقع الإخبارية آنذاك، ومن بينها هجومه على الفنان الكبير محمد نجم، وذلك في سياق رده على اتهام نجم له في لقاء سابق له مع الإعلامي وائل الإبراشي، بتقليده وعدم خلق شخصية مختلفة عنه، متسائلا عن سبب عدم إدلاء الأخير بهذا التصريح عند عملهما معًا في مسرحية "البلدوزر".
وأضاف أحمد آدم ردًا على محمد نجم: "ربما يقصد أنني أقلد صوته وحركاته في الحياة، فأنا أقلده فعلا وأقلد صوته تمامًا وفعلت هذا كثيرًا أمامه، أما أقلده فنيًا فكيف؟ مسرحياتي تعرض والكل شاهدها، هل قلدته في (ربنا يخلي جمعة)؟ هل قلدته في (حودة كرامة)؟".
واصل: "أنا لا أريد أن أغلط لأنه رجل كبير، لكني أعرف لماذا
وأضاف أحمد آدم ردًا على محمد نجم: "ربما يقصد أنني أقلد صوته وحركاته في الحياة، فأنا أقلده فعلا وأقلد صوته تمامًا وفعلت هذا كثيرًا أمامه، أما أقلده فنيًا فكيف؟ مسرحياتي تعرض والكل شاهدها، هل قلدته في (ربنا يخلي جمعة)؟ هل قلدته في (حودة كرامة)؟".
واصل: "أنا لا أريد أن أغلط لأنه رجل كبير، لكني أعرف لماذا هو غاضب مني، لأنني تركت عملا معه دون أن أخبره لماذا تركت العمل"، موضحًا أنه لم يرد أبدًا على تصريحات نجم التي تهين قدراته الفنية منذ 20 عامًا، وعندما طالبته بسمة وهبة أن يصالحه بمناسبة شهر رمضان، قال: "أنا لم أغلط في حقه، رغم أنه غلط فيّ طوال عشرين عامًا، أقسم بالله إنني أستطيع أن أكره فيه الناس بمواقف أقسم بالمصحف إنني شاهدتها أمامي، لكني أكبر من هذا ولا أستطيع أن أفعل هذا".
تابع: "لو تحدثت عن السبب سيكون هناك إهانة له، وباختصار لم يعجبني شكل المسرح وكل ما يفعله، أنا تربيت في مسرح محمد صبحي، فجأة وجدت نفسي في مسرح يقدم مونولوجا، ويحاسب فيه الصالة ويربي فيه ابنه، لكني عرفت بعد هذا أنه يكيد بي محمد صبحي، عندما قال في كواليس مسرحية (المهزوز): (نت أحسن واحد في المسرحية)، وصنع مشكلة بيني وبين محمد صبحي، ووضح أنه جاء ليصنع مشكلة بين أفراد الفرقة".
وعقب الحلقة بأيام قليلة، ساءت حالة محمد نجم الصحية، ودخل المستشفى وأودع بالعناية المركزة، حيث ظلت حالته حرجة بسبب نقص كرات الدم الحمراء في الجسم، وضعف عام أعقب إصابته بالجلطة الدماغية، حتى لقي ربه وفارق دنيانا أول أيام عيد الفطر الأربعاء الماضي، عن عمر يناهز 75 عامًا.
وأثناء تلقيها العزاء، أمس الجمعة، في مسجد عمر مكرم بالتحرير، فجرت أرملة الراحل مفاجأة كبيرة، حيث لوّحت في أثناء حديثها للإعلامي وائل الإبراشي، أن تصريحات أحمد آدم لـ"شيخ الحارة" تسببت في سوء حالة محمد نجم الصحية، ومن ثم دخوله المستشفى ورحيله عن دنيانا.
تصريحات أرملة محمد نجم، أعقبها رد من قِبل صناع "شيخ الحارة"، حيث عقب رئيس تحرير البرنامج محمد الشواف، وكتب عبر "فيسبوك": "أولا رحمة الله على الأستاذ محمد نجم رحمة واسعة وفنان عظيم خسرناه وغيبه الموت.. ثانيا بعد حلقة الأستاذ أحمد آدم اللي رد فيها على تصريح للأستاذ نجم بدون تجريح محدش طلب من أسرة الفنان يرد معانا على كلام أحمد آدم ولا شريف أو بنت الأستاذ طلبت ترد ولا الأستاذ نجم جه البرنامج وسجل حلقة ولا شفناه ولا يعرفوا مكان الاستوديو.. ولو كانوا طلبوا الرد في البرنامج كان هيتعمله حلقة زي حلقة الأستاذ أحمد آدم اللي بالمناسبة يسأل هو عن تصريحاته مش إحنا".
أضاف رئيس تحرير "شيخ الحارة": "ثالثا كانت فين أسرة الفنان من يوم 2 رمضان لحد النهاردة وصبروا علينا ليه وإحنا ماذعناش الحلقة.. رابعا شكرًا لـ(شيخ الحارة) أنه لسه مثار جدل وأي حد عنده أزمة أو محتاج يفضفض ويحط همه في حد يطلع يقول شيخ الحارة السبب.. توضيح صغير برضه لأننا مش طرف حقيقي في أي هري منتظر.. حلقة الأستاذ أحمد آدم كانت يوم 7 مايو، الأستاذ نجم دخل المستشفى 20 مايو، هل يعقل إنه فضل تعبان من يوم الحلقة لحد يوم 20 مايو؟".
وحتى الآن، لم يصرح أحمد آدم بأي كلمة حول اتهامات أسرة محمد نجم.