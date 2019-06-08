الخطيب يستعين بالقيعي والمنيسي للدفاع عن قرار المجلس

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ م

مجلس الأهلي

أعلنت قناة الأهلي، عن إذاعة برنامج ملك وكتابة، الذي يقدمه عدلي القيعي وإبراهيم المنيسى على قناة النادي، في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، بعد انتهاء الاجتماع الذي يعقد الآن داخل مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، من أجل اتخاذ قرار نهائي بشأن أزمة مسابقة الدوري الممتاز، بعد أن أرسل مذكرة إلى اتحاد الكرة يؤكد فيها عدم التفريط في حق القلعة الحمراء، وكشفت المذكرة عن العديد من الوقائع التي لم يلتزم فيها الجبلاية بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، ويبدو أن مجلس الخطيب استعان بالثنائي من أجل الدفاع عن القرار الذي سيتم اتخاذه في الاجتماع.

وأرسل الأهلي مذكرة رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يؤكد فيها عدم التفريط في حق الأهلي في بطولة الدوري هذا الموسم. وكشفت مذكرة الأهلي عن العديد من الوقائع التي لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، فضلا عن غياب العدالة بين الأندية، خاصة عند تحديد مواعيد المباريات