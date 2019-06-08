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واقعة «التبول اللا إرادي» تدخل مرحلة الحسم في جامعة المنصورة

تحرير:رانيا الديداموني ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ م
كلية الآداب جامعة المنصورة - أرشيفية
كلية الآداب جامعة المنصورة - أرشيفية
بدأت جامعة المنصورة إجراءاتها القانونية الداخلية لحسم واقعة التبول اللا إرادي، إذ استمع الدكتور تامر صالح، وكيل كلية الحقوق، اليوم السبت، إلى أقوال أطراف واقعة التبول اللا إرادي داخل لجنة الامتحان بكلية الآداب، وروت كل من الطالبة والواقعة وأدلى الشهود بأقوالهم، بالإضافى للمراقبة و"شادي ب." المدرس الذي ترأس اللجنة، ومنعها أثناء مادة "النصوص اليونانية" من دخول الحمام، رغم إلحاحها 4 مرات، دون مراعاة لظروفها الصحية إذ تعاني من آثار جانبية لولادة قيصرية خضعت لها قبل الامتحان ب 4 أشهر، حتى تبولت وتغوطت لا إراديًا، ما تسبب في انهيارها نفسيًا وعصبيًا.
وكان الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، استبعد رئيس اللجنة وأمر بفتح تحقيق في الواقعة، مؤكدًا أن مجلس الجامعة لم يصدر أي تعليمات بمنع الطلاب من دخول الحمام وهناك إجراءات تتبع بتفتيش الحمامات وتفتيش الطالب أو مرافقة الطالب من أحد المراقبين لمنع الغش، لكن رغبته في قضاء حاجته أمر طبيعي ولا يمكن
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الثانوية-العامة-فى-مطروح (6)

قبل امتحان الاقتصاد.. الأرصاد تحذر طلاب الثانوية العامة

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهئية العامة للأرصاد الجوية، إن هناك أمطار خفيفة جدًا تشهدها السواحل الشمالية في البلاد، بالإضافة إلى ظهور بعض السحب على شمال وجنوب البلاد، مشيرًا إلى أن هناك تحسن في درجات الحرارة بالنسبة لجنوب البلاد بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة. وأضاف في تصريحاته إلى «التحرير»، مساء اليوم السبت، أن درجات الحرارة ستكون أقل من معدلها الطبيعي بدرجة أو درجتين فقط، حيث تكون درجة الحرارة غدًا بالقاهرة 33، أما السواحل الشمالية تترواح من 27 إلى 28 درجة، محذرًا السائقين توخي أقصى درجات الحذر من الشبورة المائية صباح الغد.
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السيسي وأفورقي يبحثان ترسيخ التعاون الإستراتيجي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.
غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

غش بالماستر كارد.. 5 محاضر في أول يوم للثانوية بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، حصيلة اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقتَّ صباح اليوم بامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية للشعبة العامة، حيث أدى الامتحان أربعة وأربعين ألف وخمسمائة وأربعة وثمانين طالب وطالبة، موزعين على مائة واثنين وعشرون لجنة امتحان تتبع الإدارات التعليمية المنتشرة بأنحاء المحافظة، وشهدَّ اليوم عدد من ست حالات إغماء بين الطلاب داخل عدد من اللجان.
مترو-الانفاق

بعد رمضان والعيد.. المترو يعود للمواعيد الرسمية

أعلن أحمد عبد الهادي بكير المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وصيانة وتشغيل مترو الأنفاق، عن عودة ساعات العمل الرسمية لمترو الأنفاق بداية من اليوم السبت، على أن يتم تشغيل أول قطار من المحطات الابتدائية الساعة 05:15 صباحا والانتهاء من آخر رحلة تمام الواحدة صباح اليوم التالي. وأضاف المتحدث الرسمي لشركة المترو، أنه تم زيادة عدد رحلات المترو بالخطوط الثلاثة بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مرورا بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار.
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الثانوية-العامة-فى-البحيرة (3)

7 حالات إغماء لمدرس و6 طلاب «ثانوية» في الشرقية

رصدت غرفة العمليات المركزية لمتابعة اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، سبع حالات إغماء، جميعها داخل لجان الامتحان، حيث أصيب ثلاثة طلاب بحالات إغماء داخل لجنة مدرسة «السادات» الثانوية بنين، التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية، ولجنتي امتحان بمدينة الزقازيق، إحداهما تابعة لإدارة شرق التعليمية، وذلك في أثناء تأديتهم الامتحان، وجرى نقلهم إلى المستشفيات القريبة من لجان الامتحان بواسطة سيارات الإسعاف، وذلك لتلقي الإسعافات اللازمة لإفاقتهم.
امتحانات الجامعات

انهيار طالبة داخل لجنة بالبحيرة.. ومغادرة الامتحان

شهدت لجنة مدرسة أحمد محرم بمدينة دمنهور بالبحيرة، اليوم السبت، انهيار طالبة تدعى "خلود"، في أثناء امتحان اللغة العربية، ما أدى لحالة من الفزع داخل اللجنة، وحاول رئيس اللجان تهدئتها، إلا أنها انهارت أكثر وصرخت بصوت عالٍ، ما أدى لتدخل والدتها قبل أن تترك الامتحان وتقرر تأجيل مادة اللغة العربية للعام المقبل. ويؤدي 31 ألفا و956 طالبا وطالبة اليوم امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019 بعدد 99 لجنة، بالإضافة للجنة للمكفوفين بالإدارات التعليمية الـ18 بمحافظة البحيرة.
غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

ضبط 3 حالات غش بالهاتف المحمول في كفر الشيخ

قالت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تم ضبط 3 حالات غش فردي بلجنة الشهيد لطفي العشري ببيلا، لطلاب كان بحوزتهم هواتف محمولة، وتم سحب الهواتف منهم، مؤكدة أنه تم تحرير المحاضر اللازمة. وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم أن قوات الأمن موجودة بشكل مكثف أمام لجان امتحانات الثانوية العامة في بيلا والحامول، ولن يسمح بوجود أي حالات غش جماعي على الإطلاق، مشيرة إلى أنها ستتابع خطوط سير نقل الكراسات الامتحانية بالتنسيق مع أجهزة الأمن.
امتحان-الدبلومات الفنية- الدكتور محمد عمارة-رئيس-قطاع التعليم-الفنى (2)

ثالث حالة إغماء بين طالبات الثانوية في الدقهلية

سجلت لجان محافظة الدقهلية استقبال ثالث حالة إغماء داخل لجان الثانوية العامة، حيث غابت عن الوعي طالبة تدعى "دنيا حسن محمد"، بمدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة شربين التعليمية، ورفضت أن تُنقل إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة وفضّلت البقاء داخل اللجنة لاستكمال الامتحان بعد إفاقتها. وأكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، أن المدارس مزودة بفرق طبية مكونة من طبيب وممرضة للتعامل مع أي حالات مرضية، مع تخصيص سيارات إسعاف لنقل الحالات التي تستدعي الذهاب إلى المستشفيات.
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