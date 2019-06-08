رياضة

بيان الأهلي.. التهديد بالفيفا و4 مطالب مكررة

لم يشهد اجتماع مجلس إدارة الأهلي أي جديد حيث انتهى إلى ما انتهى إليه كافة الاجتماعات الطارئة السابقة حيث واصل التهديد باللجوء للفيفا ولم يتطرق لتحديد موقفه من الانسحاب
تحرير:أحمد سعيد وأحمد محمد ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ م
مجلس الأهلي
مجلس الأهلي
عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعه مساء اليوم السبت بمقر النادي بالجزيرة، وناقش التداعيات الأخيرة بخصوص موقف اتحاد الكرة من المباريات المتبقية من مسابقة الدوري، بعد أن أرسلت إدارة النادي، صباح اليوم السبت، مذكرة إلى اتحاد الكرة تؤكد فيها عدم التفريط في حق القلعة الحمراء في بطولة الدوري هذا الموسم، وكشفت المذكرة عن العديد من الوقائع التي لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، فضلا عن غياب العدالة بين الأندية، خاصة عند تحديد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري.
 وقرر مجلس الأهلي ما يلي: • اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تصاعديًّا؛ وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى قانون الرياضة؛ وبما يتفق واللوائح المحلية والدولية والميثاق الأولمبى أمام جميع الجهات المعنية بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولا إلى الفيفا، والمحمكة
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محمود الخطيب العامرى فاروق

الخطيب يستعين بالقيعي والمنيسي للدفاع عن قرار المجلس

أعلنت قناة الأهلي، عن إذاعة برنامج ملك وكتابة، الذي يقدمه عدلي القيعي وإبراهيم المنيسى على قناة النادي، في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، بعد انتهاء الاجتماع الذي يعقد الآن داخل مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، من أجل اتخاذ قرار نهائي بشأن أزمة مسابقة الدوري الممتاز، بعد أن أرسل مذكرة إلى اتحاد الكرة يؤكد فيها عدم التفريط في حق القلعة الحمراء، وكشفت المذكرة عن العديد من الوقائع التي لم يلتزم فيها الجبلاية بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، ويبدو أن مجلس الخطيب استعان بالثنائي من أجل الدفاع عن القرار الذي سيتم اتخاذه في الاجتماع.
لابا-كودجو

لماذا فشل الأهلي في ضم لابا كودجو؟

كشف أمير هشام مقدم برنامج كلام في الميديا، الذي يٌذاع عبر قناة النادي الأهلي، عن أسباب فشل تعاقد المارد الأحمر مع لابا كودجو، هداف فريق نهضة بركان المغربي، الذي اقترب من الانتقال لصفوف العين الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، جاء ذلك خلال ظهوره على شاشة قناة النادي، قائلا: "لابا مهاجم هداف وخطوة واحدة أصبحت تفصل نادي العين الإماراتي من إعلان تعاقده مع المهاجم التوجولي، الذي كان يرغب في اللعب للأهلي، لكنه ليس اللاعب الذي يبحث عنه لاسارتي، وهناك صفقة سوبر سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة".
لاسارتى

قناة الأهلي تعلن استمرار لاسارتي مع الفريق

أعلن أمير هشام مقدم برنامج كلام في الميديا، الذي يٌذاع عبر قناة النادي الأهلي، عن استمرار الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال الموسم المقبل، جاء ذلك خلال ظهوره على شاشة قناة النادي، قائلا: "الأهلي يجتمع حاليًا لبحث موقفه من استكمال بطولة الدوري، ولاسارتي يقدم تصوره للموسم المقبل، واللاعبين الذين يحتاجهم الفريق خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي كان من المفترض أن ينتهي الموسم الحالي لو أراد اتحاد الكرة ذلك".
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محمود-الخطيب العامرى-فاروق

هل ينسحب الخطيب من الدوري أم يتراجع؟

لا صوت يعلو داخل النادي الأهلي على صوت الموقف الذي سيتخذه مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، بشأن استكمال مسابقة الدوري من عدمه بعد البيان الذي أصدره النادي يوم 24 مايو الماضي، بعدم استكمال المسابقة حال عدم انتهاء اتحاد الكرة منها قبل بداية بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وهو القرار الذي صدر من مجلس محمود الخطيب بعد 72 ساعة من تعثر الفريق أمام الإسماعيلي، والتعادل غير المتوقع في مباراة مؤجلة بين الفريقين.
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الأهلي يستعرض عضلاته على اتحاد الكرة تمهيدًا لتراجعه في قراره

تمسك مجلس إدارة النادي الأهلي، بكل حقوقه في مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد أن أرسل مذكرة إلى اتحاد الكرة يؤكد فيها عدم التفريط في حق القلعة الحمراء في بطولة الدوري هذا الموسم، وكشفت المذكرة عن العديد من الوقائع التي لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، حيث سيجتمع المجلس في مقر النادي بالجزيرة في الخامسة من عصر اليوم السبت، وذلك لإصدار آخر قراراته بشأن أزمة الدوري الحالية بينه وبين الاتحاد المصري لكرة القدم.
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الأهلي يعلق قرار الانسحاب انتظارًا لرد الجبلاية

ناقش مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، فى اجتماعه الذي عقده مساء اليوم السبت، العديد من الموضوعات، جاء في مقدمتها الموقف من المواعيد الخاصة بالمباريات المتبقية من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك فى ضوء قرارات المجلس السابقة والتي اتخذها فى اجتماعه الطارئ الذي جرى يوم الجمعة الموافق 25 /5 /2019 وتم إخطار اتحاد الكرة بها رسميًا في اليوم التالي، وقام المجلس بدراسة الموقف من كافة جوانبه ورأى الانتظار لحين الرد من جانب الاتحاد قبل اتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي.
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أين يذهب الأهلي بعد فشل الخطيب في الإشراف على الكرة؟

حالة من القلق والارتباك الشديد، انتابت مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بعد تعثر الفريق الأول لكرة القدم، وفقدانه نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على لقب الدوري الممتاز مع الزمالك، بالتعادل الإيجابي مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء الأربعاء الماضي. سقوط الأهلي في فخ التعادل تسبب في ظهور شبح خسارة الفريق لبطولة الدوري، هذا الموسم، وهي البطولة الوحيدة التي كان لاعبو المارد الأحمر على مقربة من التتويج بها.
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