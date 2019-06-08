بيان الأهلي.. التهديد بالفيفا و4 مطالب مكررة

لم يشهد اجتماع مجلس إدارة الأهلي أي جديد حيث انتهى إلى ما انتهى إليه كافة الاجتماعات الطارئة السابقة حيث واصل التهديد باللجوء للفيفا ولم يتطرق لتحديد موقفه من الانسحاب

تحرير:أحمد سعيد وأحمد محمد ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ م

مجلس الأهلي

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعه مساء اليوم السبت بمقر النادي بالجزيرة، وناقش التداعيات الأخيرة بخصوص موقف اتحاد الكرة من المباريات المتبقية من مسابقة الدوري، بعد أن أرسلت إدارة النادي، صباح اليوم السبت، مذكرة إلى اتحاد الكرة تؤكد فيها عدم التفريط في حق القلعة الحمراء في بطولة الدوري هذا الموسم، وكشفت المذكرة عن العديد من الوقائع التي لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، فضلا عن غياب العدالة بين الأندية، خاصة عند تحديد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري.

وقرر مجلس الأهلي ما يلي: • اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تصاعديًّا؛ وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى قانون الرياضة؛ وبما يتفق واللوائح المحلية والدولية والميثاق الأولمبى أمام جميع الجهات المعنية بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولا إلى الفيفا، والمحمكة