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32 حالة مرضية في أول أيام الثانوية العامة.. الصحة تعلن التفاصيل

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ م
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
انطلقت اليوم، امتحانات الثانوية العامة، وسط استعدادات مكثفة من جميع الجهات المعنية، لمواجهة أي طوارئ، وجهزت وزارة الصحة السكان، غرفة مركزية بمقر هيئة التأمين الصحي، لمتابعة التأمين الطبي للامتحانات، والتي بدأت أعمالها مبكرا مع اليوم الأول للامتحانات باستقبال 32 بلاغا لحالات مرضية، على مستوى المحافظات، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.
وتمكن أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة بفرق الانتشار السريع، من إسعاف 6 حالات بمقر اللجان، فيما نقلت 24 حالة إلى المستشفيات وتلقوا العلاج وخرجوا بعد تحسن حالتهم، ولا تزال حالتان بالمستشفيات تخضعان للعلاج وحالتهما مستقرة، ومن المنتظر أن يخرجا خلال ساعات.ووضعت وزارة الصحة خطة طوارئ شاملة لتأمين الامتحانات،
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كلية الآداب بجامعة المنصورة

واقعة «التبول اللا إرادي» تدخل مرحلة الحسم في جامعة المنصورة

بدأت جامعة المنصورة إجراءاتها القانونية الداخلية لحسم واقعة التبول اللا إرادي، إذ استمع الدكتور تامر صالح، وكيل كلية الحقوق، اليوم السبت، إلى أقوال أطراف واقعة التبول اللا إرادي داخل لجنة الامتحان بكلية الآداب، وروت كل من الطالبة والواقعة وأدلى الشهود بأقوالهم، بالإضافى للمراقبة و"شادي ب." المدرس الذي ترأس اللجنة، ومنعها أثناء مادة "النصوص اليونانية" من دخول الحمام، رغم إلحاحها 4 مرات، دون مراعاة لظروفها الصحية إذ تعاني من آثار جانبية لولادة قيصرية خضعت لها قبل الامتحان ب 4 أشهر، حتى تبولت وتغوطت لا إراديًا، ما تسبب في انهيارها نفسيًا وعصبيًا.
الثانوية-العامة-فى-مطروح (6)

قبل امتحان الاقتصاد.. الأرصاد تحذر طلاب الثانوية العامة

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهئية العامة للأرصاد الجوية، إن هناك أمطار خفيفة جدًا تشهدها السواحل الشمالية في البلاد، بالإضافة إلى ظهور بعض السحب على شمال وجنوب البلاد، مشيرًا إلى أن هناك تحسن في درجات الحرارة بالنسبة لجنوب البلاد بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة. وأضاف في تصريحاته إلى «التحرير»، مساء اليوم السبت، أن درجات الحرارة ستكون أقل من معدلها الطبيعي بدرجة أو درجتين فقط، حيث تكون درجة الحرارة غدًا بالقاهرة 33، أما السواحل الشمالية تترواح من 27 إلى 28 درجة، محذرًا السائقين توخي أقصى درجات الحذر من الشبورة المائية صباح الغد.
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السيسي وأفورقي يبحثان ترسيخ التعاون الإستراتيجي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.
غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

غش بالماستر كارد.. 5 محاضر في أول يوم للثانوية بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، حصيلة اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقتَّ صباح اليوم بامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية للشعبة العامة، حيث أدى الامتحان أربعة وأربعين ألف وخمسمائة وأربعة وثمانين طالب وطالبة، موزعين على مائة واثنين وعشرون لجنة امتحان تتبع الإدارات التعليمية المنتشرة بأنحاء المحافظة، وشهدَّ اليوم عدد من ست حالات إغماء بين الطلاب داخل عدد من اللجان.
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غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

غش بالماستر كارد.. 5 محاضر في أول يوم للثانوية بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، حصيلة اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقتَّ صباح اليوم بامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية للشعبة العامة، حيث أدى الامتحان أربعة وأربعين ألف وخمسمائة وأربعة وثمانين طالب وطالبة، موزعين على مائة واثنين وعشرون لجنة امتحان تتبع الإدارات التعليمية المنتشرة بأنحاء المحافظة، وشهدَّ اليوم عدد من ست حالات إغماء بين الطلاب داخل عدد من اللجان.
امتحانات-ثانويه-عامة

نائب رئيس امتحانات الثانوية: لا صحة لتسريب اللغة العربية

أكد الدكتور خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه لا صحة لما تردد حول تسريبات امتحان اللغة العربية، نافيا كل ما يثار حاليا حول تسريب أسئلة امتحان اللغة العربية على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "كل ما يثار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة". موضحًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الصفحات المخالفة. ونصح نائب رئيس الامتحانات، الطلاب بعدم الانسياق وراء هذه الصفحات المغرضة التي تهدف لإثارة البلبة قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، والتركيز في التحصيل قبل الامتحان منعا لتشتيت ذهنهم.
مترو الأنفاق

4 إجراءات عاجلة من المترو بسبب امتحانات الثانوية العامة

تنطلق امتحانات نهاية العام للثانوية العامة، صباح غد السبت، وسط استعدادات كبيرة ومكثفة على كافة المستويات، من بينها مترو الأنفاق، إذ أعلنت إذ أعلنت الشركة، الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلبة في الخطوط الثلاثة، وتذليل جميع العقبات التي قد تواجه الطلبة أثناء ذهابهم إلى أداء الامتحانات، بناء على تعليمات الفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس علي الفضالي رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة.
طارق-شوقي-وزير-التربية-والتعليم (1)

طوارئ وجيش وشرطة.. التعليم تتأهب لامتحانات الثانوية العامة

تحت حراسة الجيش والشرطة، يؤدي 659 ألفا و253 طالبا وطالبة بالثانوية العامة امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، بعد غد السبت، داخل 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. وأعلنت وزارة التربية والتعليم حالة الطوارئ، حيث بدأت اليوم اجتماعات مكثفة لمسؤولي الامتحانات مع مديري المديريات التعليمية ورؤساء اللجان. فضلا عن بدء أعمال غرفة العمليات الرئيسية التي شكلتها الوزارة، تحت الإشراف المباشر من خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة.
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