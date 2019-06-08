32 حالة مرضية في أول أيام الثانوية العامة.. الصحة تعلن التفاصيل

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ م

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

انطلقت اليوم، امتحانات الثانوية العامة، وسط استعدادات مكثفة من جميع الجهات المعنية، لمواجهة أي طوارئ، وجهزت وزارة الصحة السكان، غرفة مركزية بمقر هيئة التأمين الصحي، لمتابعة التأمين الطبي للامتحانات، والتي بدأت أعمالها مبكرا مع اليوم الأول للامتحانات باستقبال 32 بلاغا لحالات مرضية، على مستوى المحافظات، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.

وتمكن أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة بفرق الانتشار السريع، من إسعاف 6 حالات بمقر اللجان، فيما نقلت 24 حالة إلى المستشفيات وتلقوا العلاج وخرجوا بعد تحسن حالتهم، ولا تزال حالتان بالمستشفيات تخضعان للعلاج وحالتهما مستقرة، ومن المنتظر أن يخرجا خلال ساعات.ووضعت وزارة الصحة خطة طوارئ شاملة لتأمين الامتحانات،