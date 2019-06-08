وفاة الابنة الوحيدة لرشدي أباظة.. زوجة هذا الفنان

تحرير:التحرير ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

رشدي أباظة

توفيت مساء اليوم السبت، السيدة قسمت رشدي أباظة، الابنة الوحيدة للفنان الكبير الراحل رشدي أباظة، وزوجة الفنان أحمد دياب، ومن المقرر أن تشيع الجنازة غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد نصر الدين بشارع الهرم، على أن يتم دفنها في مقابر الأسرة بنزلة السمان. وكانت قسمت ابنة رشدي أباظة الوحيدة من زوجته الأمريكية "بربارا"، وربتها الفنانة الراحلة سامية جمال، وكانت قسمت رشدي أباظة، قد ظهرت عام 2017 بعد غياب طويل عن الإعلام مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "هنا العاصمة" على قناة "cbc"، خلال حلقة خاصة للحديث عن والدها.

والدة قسمت الأمريكية "بربارا"، تزوجها رشدي أباظة وتعد إحدى زيجاته الخمس، حيث إنه تزوج من الراقصة سامية جمال والفنانة صباح، والفنانة تحية كاريوكا، كما تزوج قبل وفاته من ابنة عمه. رشدي أباظة ولد في 3 أغسطس عام 1926 لأم إيطالية وأب مصري، حصل على البكالوريا من كلية سان مارك بالإسكندرية، لكنه لم يكمل دراسته