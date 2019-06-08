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وفاة الابنة الوحيدة لرشدي أباظة.. زوجة هذا الفنان

تحرير:التحرير ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م
رشدي أباظة
رشدي أباظة
توفيت مساء اليوم السبت، السيدة قسمت رشدي أباظة، الابنة الوحيدة للفنان الكبير الراحل رشدي أباظة، وزوجة الفنان أحمد دياب، ومن المقرر أن تشيع الجنازة غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد نصر الدين بشارع الهرم، على أن يتم دفنها في مقابر الأسرة بنزلة السمان. وكانت قسمت ابنة رشدي أباظة الوحيدة من زوجته الأمريكية "بربارا"، وربتها الفنانة الراحلة سامية جمال، وكانت قسمت رشدي أباظة، قد ظهرت عام 2017 بعد غياب طويل عن الإعلام مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "هنا العاصمة" على قناة "cbc"، خلال حلقة خاصة للحديث عن والدها.
والدة قسمت الأمريكية "بربارا"، تزوجها رشدي أباظة وتعد إحدى زيجاته الخمس، حيث إنه تزوج من الراقصة سامية جمال والفنانة صباح، والفنانة تحية كاريوكا، كما تزوج قبل وفاته من ابنة عمه. رشدي أباظة ولد في 3 أغسطس عام 1926 لأم إيطالية وأب مصري، حصل على البكالوريا من كلية سان مارك بالإسكندرية، لكنه لم يكمل دراسته
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محمد هنيدى

هنيدي يعلن عن فيلم ضخم: انتظروا عقلة الإصبع

أعلن النجم محمد هنيدي، عن تحضيره لفيلم سينمائي جديد، يجسد فيه شخصية "عقلة الإصبع"، تحت إشراف شركات عالمية، ومن تأليف عمر طاهر، مشيرا إلى أن الفيلم هو أضخم إنتاج في تاريخ مصر، وسيحدث نقلة في أفلام "الجرافيكس" والتقنيات الحديثة في الشرق الأوسط، وكتب هنيدي: "لكل اللي سألوا مش هنشوفك في فيلم جديد.. استنوني في فيلم كبير جدًا جدًا جدًا، طبعًا كان حلمي من زمان أجسد عقلة الأصبع.. عشان أنقل إحساس الناس القصيرة ليكوا.. وأحب أطمن المنتج من موقعي هذا إنك مش هتتكلف فلوس كتير في الجرافيك.. مش محتاج تنقص أكتر من 5 سم".
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الإعلان الأول لـ«ولاد رزق 2»: ظهور الصاوي وباسم سمرة

طرح صناع فيلم "ولاد رزق"، الإعلان التشويقي الأول للجزء الثاني من الفيلم الذي من المقرر طرحه في دور العرض في موسم عيد الأضحى. ويظهر في الإعلان "ولاد رزق" الأربعة: أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وكريم قاسم، وصديقهم أحمد داوود، وهم يواصلون جرائمهم، بالإضافة إلى الضابط محمد ممدوح، والنجمين خالد الصاوي وباسم سمرة اللذين انضما لأسرة الفيلم في الجزء الثاني. ويظهر "رضا" الذي يُجسده أحمد عز، مخاطبا أشقاءه الثلاثة: "عينينا على بعض، وضهرنا في ضهر بعض، وتغور الفلوس قدام أذية أي حد فينا، لأن إحنا مش ولاد باكينام، إحنا ولاد رزق".
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انطلاق فعاليات مهرجان «تري كور» بتكريم سوسن بدر

تبدأ في السابعة من مساء غد الأحد، فعاليات الدورة الـ21 من مهرجان "تري كور الدولي للأفلام القصيرة جدا"، بالجامعة البريطانية في مصر، بمشاركة 30 دولة حول العالم. وأعلنت إدارة المهرجان أنها ستكرم خلال حفل الافتتاح، النجوم "سوسن بدر وفتحي عبد الوهاب والسوري فراس نعناع"، لحثهم الشباب على الإبداع والوقوف بجانبهم لخلق جيل سينمائي جديد. ومن جانبه قال عميد كلية الإعلام والاتصال بالجامعة البريطانية الدكتور محمد شومان، إن الجامعة اُختيرت لاستضافة المهرجان بناءً على بروتوكول التعاون الذي وقعته مع إدارة "تري كور" في مارس الماضي.
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وفاة والدة حجاج عبد العظيم.. والعزاء الثلاثاء

توفيت صباح اليوم، والدة الفنان الكوميدي حجاج عبد العظيم، داخل أحد مستشفيات الإسكندرية، وشيع عدد من أهالي منطقة الدخيلة مع "عبد العظيم" جثمان والدته، وخرجت الجنازة من مسجد ناجي، أحد أشهر مساجد المنطقة والقريب من منزل العائلة بالقرب من كورنيش الدخيلة، وتم دفنها بمقابر الأسرة هناك حيث مسقط رأس الفنان. ويتلقى "عبد العظيم" ونجله المخرج الشاب خالد حجاج، العزاء في فقيدتهما مساء اليوم بالإسكندرية، بينما يتلقيان العزاء في القاهرة يوم الثلاثاء المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.
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وفاة شقيقة الفنانة رجاء حسين.. وهذه وصيتها

يوم حزين على الوسط الفني، فبعد أن ودعنا الفنان الكبير محمد نجم، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض، وشيع جثمانه من مسجد عمر مكرم، أعلنت الفنانة رجاء حسين، في تصريحات صحفية، وفاة شقيقتها الفنانة ناهد، حيث اتضح أنها ماتت في ساعات الصباح الأولى اليوم، وقد شيع جثمانها من مسجد الرحمن الرحيم الموجود على طريق صلاح سالم، حيث دفنت في مقابر العائلة بالبساتين. أهل الفقيدة قرروا عدم عقد عزاء، كما أوضحت "رجاء"، منوهة بأن الراحلة هي من أوصت بعدم إقامة عزاء لها، وأن يكون التشييع قاصرا على الجنازة والمقابر.
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عزاء الفنان محمد نجم في مسجد عمر مكرم بعد غد

سيعقد عزاء الفنان الكبير محمد نجم يوم الجمعة المقبل، في مسجد عمر مكرم بوسط البلد، وذلك عقب صلاة المغرب مباشرة، حسب تصريحات صحفية للفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة الممثلين. وكان قد شيع جثمان الراحل منذ ساعات إلى مثواه الأخير من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين إلى مقابر العائلة فى منطقة الإباجية، عقب صلاة العصر على الفقيد، بحضور الفنانين منير مكرم، ووفاء عامر، وعبد الله مشرف، والإعلامى محمد الغيطى، وآخرين. توفي الفنان محمد نجم عن عمر 75 عاما، بعد صراع مع المرض، ورحلة شهدت أعمالا مسرحية محفورة باسمه في تاريخ الفن.
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غادة عبدالرازق: أحفادي غيروا حياتي وأحلم بـ«حتشبسوت»

حلت النجمة غادة عبدالرازق، مساء اليوم الأحد، ضيفة على برنامج "رسايل"، مع جيهان عبدالله على إذاعة "نجوم إف إم"، وتحدثت عن دورها في مسلسلها الرمضاني "حدوتة مُرة" قائلةً: "يعتبر المسلسل شكلا جديدا ونوعية جديدة، حيث أقدم فيه دور الشر الناتج عن ما مرت به الشخصية من أحداث خلال المسلسل، فضلا عن أني قد غيّرت من شكلي وقدمته مع طاقم عمل جديد"، معبرة عن تمنيها بأن يلقى إعجاب الجمهور، معتبرة أن مسلسل "السيدة الأولى" هو من أهم أعمالها الدرامية التي تفتخر به كثيرًا، كما تعتبر مسلسل "الكابوس" من أهم أدوراها حيث مثلت بأدائها فقط.
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