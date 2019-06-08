مسجل خطر وتار قديم.. فك لغز معركة الرعب في المنصورة

ملثمون بأقنعة أجبروا شخصا على النزول من سيارة وضربوه بطلقة في قصبة قدمه ووجه أحدهم له طعنات متفرقة بالسيوف والسنج بينما الآخرون يطلقون النيران بعشوائية في الشارع

تحرير:رانيا الديداموني ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ م

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، من ضبط المتهمين في واقعة التعدي على مسجل خطر في شارع قناة السويس بمدينة المنصورة، صباح أمس الجمعة، حيث تعدى 4 ملثمين عليه أثناء استقلاله سيارة، بالأسلحة الآلية والبيضاء.. وتبين أن المتهمين الأربعة بينهم أب ونجله، قد سبق وتعرض له المجني عليه وأصابه في وجهه بجرح عميق؛ ما دفعهم لرسم خطة للانتقام منه، وترصدوا له، عقب خروجه من الحبس بخمسة أيام، وتم كشفهم والقبض عليهم وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المضبوطين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت لهم النيابة، تهم الشروع في القتل وترويع الأمنين وحيازة أسلحة، والمتهمون هم: "أحمد ع. ح."، 22 سنة، عاطل ومقيم بمنطقة توريل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 3713/2017 جنح قسم ثاني حيازة مخدرات، ووالده "عبده م. ع. ح."، وعبدالرحمن إ. ع. ش."، 23 سنة، ومقيم بمنطقة عزبة الشال والسابق اتهامه في قضيتين، غش