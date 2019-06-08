جريمة

مسجل خطر وتار قديم.. فك لغز معركة الرعب في المنصورة

ملثمون بأقنعة أجبروا شخصا على النزول من سيارة وضربوه بطلقة في قصبة قدمه ووجه أحدهم له طعنات متفرقة بالسيوف والسنج بينما الآخرون يطلقون النيران بعشوائية في الشارع
تحرير:رانيا الديداموني ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، من ضبط المتهمين في واقعة التعدي على مسجل خطر في شارع قناة السويس بمدينة المنصورة، صباح أمس الجمعة، حيث تعدى 4 ملثمين عليه أثناء استقلاله سيارة، بالأسلحة الآلية والبيضاء.. وتبين أن المتهمين الأربعة بينهم أب ونجله، قد سبق وتعرض له المجني عليه وأصابه في وجهه بجرح عميق؛ ما دفعهم لرسم خطة للانتقام منه، وترصدوا له، عقب خروجه من الحبس بخمسة أيام، وتم كشفهم والقبض عليهم وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المضبوطين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ووجهت لهم النيابة، تهم الشروع في القتل وترويع الأمنين وحيازة أسلحة، والمتهمون هم: "أحمد ع. ح."، 22 سنة، عاطل ومقيم بمنطقة توريل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 3713/2017 جنح قسم ثاني حيازة مخدرات، ووالده "عبده م. ع. ح."، وعبدالرحمن إ. ع. ش."، 23 سنة، ومقيم بمنطقة عزبة الشال والسابق اتهامه في قضيتين، غش
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محكمة-النقض

بالإعدام.. النقض تسدل الستار على قضية «خلية أوسيم»

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتأييد حكم الإعدام لمتهم، وخففت الحكم بالإعدام لمتهم آخر ليصبح السجن المشدد 15 سنة، كما استبدلت المحكمة عقوبة السجن 15 سنة بـ10 سنوات لاثنين آخرين من المتهمين، وأيدت السجن المشدد 15 سنة لـ12 متهما آخرين، وذلك في القضية المسماة إعلاميا بـ«خلية أوسيم»، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والهجوم على رجال الشرطة والقوات المسلحة وتنفيذ عمليات عدائية.
محمد-مرسي (4)

تأجيل محاكمة «مرسي» إلى جلسة الغد في «اقتحام السجون»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، إلى جلسة غدٍ الأحد، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، واختطاف بالإضافة إلى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.
تنظيم-جبهة-النصرة

«سيد قطب وحازم قلب الأسد».. أحراز «جبهة النصرة»

تفاصيل هامة شهدتها، جلسة محاكمة 16 متهما، بينهم ضابط بالمعاش، أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم السبت، في القضية المقيدة برقم 1500 لسنة 2018 والمسماة إعلاميا بـ«تنظيم جبهة النصرة»، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم بالانضمام تنظيميا وفكريا إلى الجبهة في سوريا، والتحريض على شن عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وارتكاب حوادث إرهابية نوعية من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف، وكذا بث الرعب والفوضى بين المواطنين.
سيارة-مركونة-مهجورة (2)

مرور القاهرة تطهر الشوارع من وباء السيارات المركونة

خلال اليوم السبت، شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بقيادة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، حملات مرورية بكل قطاعات القاهرة، وكذا الميادين والطرق الرئيسية، لتسهيل عملية السير، ورفع السيارات المركونة من جانبي الطريق، لعدم استخدامها في عمليات إرهابية، بالإضافة إلى رفع الإشغالات من نهر الطريق. وتمكنت الحملات التي استمرت 24 ساعة، من رفع 12 سيارة ودراجة متروكة، بينها 3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم تسليم 4 لمالكيها، وضبط 5 دراجات نارية بدون أوراق.
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مشاجرة - أرشيفية

مصدر يكشف دوافع تمزيق جسد مسجل خطر بالمنصورة

كشف مصدر أمني أن سبب واقعة «فيديو» التعدي على شخص، صباح اليوم الجمعة، بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة، هو الثأر، إذ إن المجني عليه مسجل خطر (مشاجرات)، سبق له التعدي على أحدهم الذي خطط له للانتقام منه، واستعان بثلاثة آخرين وأجبروه على النزول من سيارة مرسيدس كان بها، ووجهوا له طعنات متفرقة وأصابوه بطلق خرطوش، ثم استقلوا سيارة نيسان وفروا هاربين من الشارع. وأضاف المصدر لـ«التحرير» أن المجني عليه أصاب أحدهم بوجهه بسلاح أبيض، فعاد لينتقم منه، واصطحب معه آخرين، بالأسلحة البيضاء والآلية.
جنازة شهيد النزهة‎ (5)

ترقية شهيدي شرطة لرتبة استثنائية تكريما لتضحياتهما

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ترقية اسمي ضابطين سابقين بمديرية أمن شمال سيناء، إلى رتبتي الرائد والمقدم، بعد استشهادهما خلال مواجهة العناصر الإرهابية والإجرامية في مناطق شمال سيناء، تكريما وتقديرا لجهودهما الأمنية في الحرب على الإرهاب، إذ تمت ترقية الشهيد النقيب محمد صلاح الدين شلبي صلاح الدين ياسين أبو النور، إلى رتبة الرائد، كما تمت ترقية الشهيد الرائد ماجد أحمد محمد أحمد صبري، إلى رتبة المقدم. وتأتي هذه الترقية تكريما لجهود شهيدي الشرطة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

الشرطة تقتحم معاقل تجار السلاح والمخدرات في العياط

وجهت مديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية مكبرة بمركز العياط جنوب المحافظة في إطار توجهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وسياسة الوزارة الهادفة إلى إعادة فرض الشرعية وإنفاذ القانون، وتحقيقاً لمبدأ الردع العام وبنفس النهج بتعليمات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، بشن حملات استهدفت تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية خاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

شرطة النقل تكشف لغز سرقة إشارات السكة الحديد

نجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، برئاسة اللواء مصطفى الرزاز مساعد وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، في كشف لغز سرقة مهمات مصلحية "إشارات" خطوط السكك الحديد، وتبين أن مسجل خطر وراء الواقعة، تم القبض عليه وأرشد عن مكان المسروقات.. الواقعة بدأت ببلاغ تلقاه قسم شرطة محطة سكك حديد الجيزة من مهندس كهربائى إشارات بهيئة السكة الحديد، باكتشافه سرقة مهمات خاصة بهيئة السكة الحديد على فترات، عبارة عن 10 ترانسات خاصة بالإشارات على الخطين الطالع والنازل (القاهرة/الإسكندرية) بمنطقة المرازيق بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة.
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