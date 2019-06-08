مسجل خطر وتار قديم.. فك لغز معركة الرعب في المنصورة

ملثمون بأقنعة أجبروا شخصا على النزول من سيارة وضربوه بطلقة في قصبة قدمه ووجه أحدهم له طعنات متفرقة بالسيوف والسنج بينما الآخرون يطلقون النيران بعشوائية في الشارع
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، من ضبط المتهمين في واقعة التعدي على مسجل خطر في شارع قناة السويس بمدينة المنصورة، صباح أمس الجمعة، حيث تعدى 4 ملثمين عليه أثناء استقلاله سيارة، بالأسلحة الآلية والبيضاء.. وتبين أن المتهمين الأربعة بينهم أب ونجله، قد سبق وتعرض له المجني عليه وأصابه في وجهه بجرح عميق؛ ما دفعهم لرسم خطة للانتقام منه، وترصدوا له، عقب خروجه من الحبس بخمسة أيام، وتم كشفهم والقبض عليهم وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المضبوطين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ووجهت لهم النيابة، تهم الشروع في القتل وترويع الأمنين وحيازة أسلحة، والمتهمون هم: "أحمد ع. ح."، 22 سنة، عاطل ومقيم بمنطقة توريل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 3713/2017 جنح قسم ثاني حيازة مخدرات، ووالده "عبده م. ع. ح."، وعبدالرحمن إ. ع. ش."، 23 سنة، ومقيم بمنطقة عزبة الشال والسابق اتهامه في قضيتين، غش
ووجهت لهم النيابة، تهم الشروع في القتل وترويع الأمنين وحيازة أسلحة، والمتهمون هم: "أحمد ع. ح."، 22 سنة، عاطل ومقيم بمنطقة توريل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 3713/2017 جنح قسم ثاني حيازة مخدرات، ووالده "عبده م. ع. ح."، وعبدالرحمن إ. ع. ش."، 23 سنة، ومقيم بمنطقة عزبة الشال والسابق اتهامه في قضيتين، غش تجاري وسرقة بالإكراه آخرهما رقم 1026/ 2019 سرقة بالإكراه، وجار ضبط المتهم الرابع.
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر ثلاثة ملثمين بأقنعة، أجبروا شخصا على النزول من سيارة مرسيدس رقم "د ل ط 3576"، بعد إطلاق أعيرة نارية في الهواء، ثم أطلقوا عليه طلقة في قصبة قدمه، ووجه أحدهم له طعنات متفرقة في الوجه والقدم والجانب بالسيوف والسنج، بينما الآخرون يطلقون النيران بعشوائية في الشارع، لمنع الأهالي من الاقتراب أو التصوير، وسط رعب الأهالي، في واقعة أشبه بمعارك السينما في أفلام الأكشن الدموية.
وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى العقيد طارق الشحات، مأمور قسم شرطة ثانٍ المنصورة، من شرطة النجدة، عن بلاغ من الأهالي بارتكاب فعل بلطجة وتعدٍّ على أحد المواطنين وترويع الآمنين بأسلحة آلية وبيضاء، في شارع قناة السويس الحيوي، واستعدت سيارة الإسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى الطوارئ الجامعي.
وعلى الفور، انتقل ضباط قسم ثان المنصورة إلى مكان الواقعة، برئاسة الرائد محمد مطر، رئيس مباحث قسم ثان المنصورة، وتبين أن المصاب يدعى "إيهاب الدين. ا. ع"، 40 عاما، ومقيم في مساكن جديلة، مسجل شقي خطر في 15 قضية رقم972، شروع في القتل وخناقات، وخرج من السجن الإثنين الماضي، وأنه على خلافات سابقة مع الجناة وأصاب أحدهم بسلاح أبيض، وحرروا محاضر سابقة ضد بعضهم البعض.
وبتقنين الإجراءات والتحريات اللازمة، تبين أن المصاب كان محبوسًا على ذمة قضية شروع فى قتل طالب بكلية التجارة، وخرج من الحبس الإثنين الماضي، بعد التصالح مع أطراف الواقعة، لكنه لم يفلت من "ثأر" آخر تورط فيه، إذ تربص به الملثمون للانتقام منه، منتظرين الفرصة الملائمة.
وبتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان، اتضح أن 4 ملثمين يستقلون سيارة نيسان صيني، توقفت أمام السيارة المرسيدس في عرض الشارع، وأطلقوا أعيرة نارية لإبعاد المارة، وأجبروا المجني عليه على النزول وأصابوه في قدمه لشل حركته ومنعه من الهرب، انتقامًا لـ"أحمد ع. ح."، أحد الملثمين، إذ أصابه المجني عليه في وجهه بمطواة بسبب خلافات سابقة بينهما، وتسببت في إصابته بجرح عميق في خده.
ويخضع المجني عليه للرعاية الطبية اللازمة في مستشفى طوارئ المنصورة، وتبين من التقرير الطبي، إصابته بكسر مضاعف بعظام الساق اليمنى مصحوب بتهتك بالجلد وآثار طلق خرطوش وتهتك بأنسجة وأوتار الرسغ الأيمن وجرح قطعي بفروة الرأس وشرخ بعظام الجمجمة، سيخضع لعدة تدخلات جراحية، وحالته مستقرة.
واعترف المتهمون بما نُسب إليهم من اتهامات، وأدلوا بمكان السلاح، وهو فرد خرطوش "بندقية شوت جن" وعدد من الأسلحة البيضاء والسيوف، كما تم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة والتحفظ عليها.