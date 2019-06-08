القيعي: البعض كان يسب اتحاد الكرة ثم تنفذ طلباته

تحرير:سعد الدين محمود ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م

عدلي القيعي

أبدى عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، تعجبه من موقف اتحاد الكرة، تجاه ناديه، قائلا: «إذا كان اتحاد الكرة غاضبًا من بحث الأهلي عن حقوقه، فعليه أن يتذكر أن البعض كان يسب مجلس الجبلاية ويهدده، وكانت طلباته تنفذ في النهاية؛ لذلك فإن الأهلي يدافع عن حقه الآن باللجوء للفيفا والقنوات الشرعية». وأضاف القيعي، في تصريحاته اليوم السبت ببرنامج «ملك وكتابة» عبر قناة الأهلي أن قيام رئيس الزمالك بحلف «يمين الطلاق» على الهواء بأن ناديه لن يلعب مباريات إضافية قبل مواجهة الأهلي للمقاولون العرب، كان متفقًا عليه مع اتحاد الكرة، قبل التلويح به.

بيان الأهلي.. التهديد بالفيفا و4 مطالب مكررة وشدد، أن اتحاد الكرة يحاول أن يُظهر الأهلي بأنه غير مهتم بتنظيم مصر لبطولة الأمم الإفريقية المنتظر انطلاقها يوم 21 من الشهر الجاري، لكن هذا أمر بعيد تمامًا عن الحقيقة، موضحًا: «سنكون في صدارة من يعملون على إنجاح هذه البطولة». وأكد القيعي: «الأهلي