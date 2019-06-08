أمم إفريقيا.. تعرف على قائمة منتخب مدغشقر

تحرير:علي الزيني ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م

منتخب مدغشقر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مدغشقر بقيادة نيكولاس دوبو قائمة الفريق استعدادُا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الثلاثاء المقبل، موعدا لإرسال المنتخبات المشاركة في المسابقة، القوائم النهائية المشاركة في البطولة وتضم 23 لاعبًا، ومنح الكاف الفرصة للمنتخبات لإمكانية الاستبدال في القائمة حتى قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة فقط، وهدد المنتخبات بأنه في حال عدم وصول القوائم في موعدها سيتم توقيع غرامة مالية وتقليص قائمته من 23 إلى 21 لاعبًا.

وجاءت قائمة منتخب مدغشقر، كالتالي: حراسة المرمى: جان راندرياناسولو، إبراهيما دابو، ملفين أدريان. خط الدفاع: توبيسوا نجاكانيرينا، باسكال رازاكانانتينيانا، توماس فونتين، جيروم منبريه، رومان ميتانير، توافينا رامبيلوسون، جيريمي موريل، فابيان بوير. خط الوسط: إبراهيم أمادا، أروهاسينا أندرياناريما، زوتسارا