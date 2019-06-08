المستشار القانوني للأهلي: نحتفظ بأوراق ستحدث مفاجأة

تحرير:سعد الدين محمود ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ م

مجلس إدارة الأهلي

قال محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن طلبات النادي الأحمر في بياناته الأخيرة، كانت واضحة ومحددة، وعلى رأسها إنهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل 30 يونيو، وخوض المباريات المتبقية قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية. وقرر الأهلي، اليوم السبت، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تصاعديًّا؛ بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولا إلى الفيفا، والمحمكة الرياضية الدولية؛ لحفظ حقوق النادي في بطولة الدوري العام موسم 2018/ 2019 بعد القرارات التي اتخذها اتحاد الكرة بشأن بعض المباريات الأخيرة من المسابقة.

بيان الأهلي.. التهديد بالفيفا و4 مطالب مكررة وأوضح عثمان، خلال حلقة اليوم السبت، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يعرض على قناة الأهلي، أن استكمال بطولة الدوري عقب انتهاء بطولة أمم إفريقيا، سيلحق ضررًا شديدًا بالنادي الأهلي، أدبيًّا، وفنيًّا، وإداريًّا. وتابع: «الأهلي طلبه محدد وهو تحقيق