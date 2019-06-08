تعليق ناري من نجل رئيس الزمالك على بيان الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٤ م

الأهلي والزمالك

علق أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق ونجل رئيس القلعة البيضاء الحالي على بيان مجلس إدارة النادي الأهلي الأخير بشأن تصعيد أزمة مؤجلات الدوري المصري الأهلي إلى مركز التحكيم والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والمحكمة الرياضية. وغرد أحمد مرتضى منصور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "مع كامل الاحترام، هو الكلام دا بجد، عندنا كأس أمم خلينا نقف جنب مصر زي ما كلنا وقفنا جنبكم وسبناكم تجيبوا فرقة تانية تلعب الدور التاني".

مع كامل الاحترام هو الكلام دا بجد.... عندنا كأس أمم خلينا نقف جمب مصر زي ما كلنا وقفنا جمبكم وسبناكم تجيبوا فرقة تانية تلعب الدور التاني https://t.co/kBJH1wqsiu — Ahmed Mortada (@AhmedMortada) June 8, 2019 وكان الأهلي قرر الآتي: اللجوء لمركز التحكيم والفيفا والمحكمة الرياضية ويطالب اتحاد الكرة