دهب تتصدر قائمة «ناشيونال جيوجرافيك» لأفضل الشواطئ

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ م

شواطئ دهب

"أنت أمام تجربة غطس مميزة.. مياه نقية وأشكال مختلفة من الشعاب المرجانية" عبارات تصدرت تقريرا جديدا عرضته قناة "ناشيونال جيوجرافيك"، يستعرض قائمة أفضل الشواطئ في منطقة الشرق الأوسط.. الكلمات التي علقت بها القناة الأشهر في عالم الأفلام والبرامج الوثائقية المتخصصة في الطبيعة والعلم والحضارة والتاريخ، في تقريرها، كانت عبارة عن وصفا مختصرا عن شواطئ دهب في محافظة جنوب سيناء، والتي احتلت المركز الأول في قائمة الأفضل بالشرق الأوسط، حيث تحدثت القناة في تقريرها مميزات شواطئ دهب التي رجحت كفتها في صدراة القائمة.

وعبر صفحتها على "تويتر"، أشادت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، على تقرير قناة "ناشيونال جيوجرافيك"، معلقة: "قلما تجمع بلد بين متعة الشواطئ ودفئ شمسها وبين الحضارة والتاريخ.. مصر وحدها تنفرد بهذا المزيج". قلما تجمع بلدُ بين متعة الشواطئ ودفئ شمسها وبين الحضارة والتاريخ....#مصر وحدها تنفرد بهذا