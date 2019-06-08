تصفيات يورو 2020.. فرنسا تسقط أمام تركيا

تحرير:علي الزيني ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٥ م

منتخب تركيا

فجر المنتخب التركي لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزه على نظيره الفرنسي، بهدفين نظيفين، سجلهما أيهان وجنكيز أوندير، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "كورنيا بويوكشيهير" في مدينة قونيا، ضمن منافسات المجموعة الثامنة المؤهلة إلى يورو 2020، ويتصدر منتخب تركيا المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط عن وصيفتها فرنسا وأيسلندا، في حين حلّت ألبانيا ومولدوفا في المركزين الرابع والخامس تواليًا برصيد 3 نقاط لكل منهما، وبقيت أندورا مذيلة دون أي نقاط.

المنتخب التركي سيطر على مجريات اللقاء، وسجل هدفي المباراة خلال الشوط الأول عن طريق إيهان في الدقيقة 30، وأضاف جنكيز أوندير الهدف الثاني في الدقيقة 40. في الشوط الثاني، حاول المنتخب الفرنسي العودة إلى اللقاء، وأضاع أكثر من فرصة هدف محقق، في المقابل اعتمد صاحب الأرض والجمهور على الهجمات المرتدة التي

المنتخب التركي سيطر على مجريات اللقاء، وسجل هدفي المباراة خلال الشوط الأول عن طريق إيهان في الدقيقة 30، وأضاف جنكيز أوندير الهدف الثاني في الدقيقة 40.



في الشوط الثاني، حاول المنتخب الفرنسي العودة إلى اللقاء، وأضاع أكثر من فرصة هدف محقق، في المقابل اعتمد صاحب الأرض والجمهور على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة كبيرة على مرمى هوجو لوريس، الذي تصدى لأكثر من فرصة هدف محقق.



منتخب تركيا لم يتلقَّ أي هزيمة خلال آخر خمس مباريات وسجل 10 أهداف، فيما لم تستقبل شباكه أي هدف، في المقابل قدم منتخب فرنسا إحدى أسوأ مبارياته منذ تتويجه بطلا للمونديال الأخير، الذي أقيم في روسيا.