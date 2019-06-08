رياضة

تصفيات يورو 2020.. فرنسا تسقط أمام تركيا

تحرير:علي الزيني ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٥ م
منتخب تركيا
منتخب تركيا
فجر المنتخب التركي لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزه على نظيره الفرنسي، بهدفين نظيفين، سجلهما أيهان وجنكيز أوندير، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "كورنيا بويوكشيهير" في مدينة قونيا، ضمن منافسات المجموعة الثامنة المؤهلة إلى يورو 2020، ويتصدر منتخب تركيا المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط عن وصيفتها فرنسا وأيسلندا، في حين حلّت ألبانيا ومولدوفا في المركزين الرابع والخامس تواليًا برصيد 3 نقاط لكل منهما، وبقيت أندورا مذيلة دون أي نقاط.
المنتخب التركي سيطر على مجريات اللقاء، وسجل هدفي المباراة خلال الشوط الأول عن طريق إيهان في الدقيقة 30، وأضاف جنكيز أوندير الهدف الثاني في الدقيقة 40. في الشوط الثاني، حاول المنتخب الفرنسي العودة إلى اللقاء، وأضاع أكثر من فرصة هدف محقق، في المقابل اعتمد صاحب الأرض والجمهور على الهجمات المرتدة التي
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إيطاليا‎

المنتخب الإيطالي يكستح اليونان في تصفيات يورو 2020

حقق المنتخب الإيطالي فوزا كبيرا على نظيره اليوناني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، على ملعب أثينا الأولمبي، بالجولة الثالثة للمجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020، وواصلت إيطاليا تربعها على صدارة المجموعة العاشرة برصيد 9 نقاط وظلت اليونان في المركز الثالث برصيد 4 نقاط. وتقدم منتخب إيطاليا مبكرًا عن طريق اللاعب نيكولو باريلا في الدقيقة 23، قبل أن يضيف زميله لورنزو إنسيني الهدف الثاني في الدقيقة 30، واستطاع ليورناردو بونوتشي في الدقيقة 33، أن يسجل الهدف الثالث لمنتخب إيطاليا بضربة رأسية من ضربة ركنية.
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تعليق ناري من نجل رئيس الزمالك على بيان الأهلي

علق أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق ونجل رئيس القلعة البيضاء الحالي على بيان مجلس إدارة النادي الأهلي الأخير بشأن تصعيد أزمة مؤجلات الدوري المصري الأهلي إلى مركز التحكيم والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والمحكمة الرياضية. وغرد أحمد مرتضى منصور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "مع كامل الاحترام، هو الكلام دا بجد، عندنا كأس أمم خلينا نقف جنب مصر زي ما كلنا وقفنا جنبكم وسبناكم تجيبوا فرقة تانية تلعب الدور التاني".
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المستشار القانوني للأهلي: نحتفظ بأوراق ستحدث مفاجأة

قال محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن طلبات النادي الأحمر في بياناته الأخيرة، كانت واضحة ومحددة، وعلى رأسها إنهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل 30 يونيو، وخوض المباريات المتبقية قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية. وقرر الأهلي، اليوم السبت، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تصاعديًّا؛ بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولا إلى الفيفا، والمحمكة الرياضية الدولية؛ لحفظ حقوق النادي في بطولة الدوري العام موسم 2018/ 2019 بعد القرارات التي اتخذها اتحاد الكرة بشأن بعض المباريات الأخيرة من المسابقة.
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منتخب-فرنسا-للسيدات‎

افتتاح مونديال السيدات.. فرنسا تكتسح كوريا الجنوبية

اكتسح منتخب فرنسا نظيره منتخب الكوري الجنوبي، بأربعة أهداف نظيفة في افتتاح مباريات كأس العالم للسيدات لكرة القدم 2019 في فرنسا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد بارك دي برنس، وشهدت المباراة تفوقا واضحا طوال التسعين دقيقة، وكان بمقدور فرنسا الخروج بنتيجة أكبر لتحقق الفوز الأول في مباريات المجموعة الأولى، ولم تتمكن لاعبات المنتخب الكوري من تحقيق أي خطورة تذكر على مرمى سيدات فرنسا، اللاتي نجحن في اقتناص أول ثلاث نقاط وتصدرن المجموعة الأولى.
جريزمان

رقم 7 والعائلة يقربان جريزمان من العملاق الإنجليزي

كشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، اليوم السبت، عن أن نادي مانشستر يونايتد قدم إغراءً جديدا للفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي، ووفقا لإكسبريس، فإن العملاق الإنجليزي يغري جريزمان بالحصول على القميص رقم 7 الذي يفضّله المهاجم الفرنسي منذ أن كان في ريال سوسيداد، خصوصًا أن جريزمان صرح من قبل بأن سبب تفضيله رقم 7 يعود إلى حبه للإنجليزي ديفيد بيكهام، أسطورة مانشستر يونايتد، الذي كان يرتدي نفس الرقم مع الشياطين الحمر.
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تصريح غامض من «فالفيردي» عن انضمام جريزمان لبرشلونة

أكد الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، أنه يعتبر الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتليتكو مدريد، لاعبًا عظيمًا، وأنه صرح بذلك في أكثر من مناسبة سابقة، رافضًا الكشف عن تفاصيل جديدة في تعاقد ناديه مع اللاعب. وتؤكد العديد من التقارير الصحفية الإسبانية اقتراب جريزمان، من ارتداء قميص برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأوضح فالفيردي، في تصريحاته لصحيفة: «ماركا» الإسبانية، اليوم السبت، أنه لا يعرف المركز الذي سيلعب فيه إذا انضم للفريق الكتالوني، ولا يحب الحديث عن مجرد افتراضات.
جريزمان

جريزمان الماكر يهيمن على عناوين الصحف العالمية

سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على رغبة الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد في المشاركة ضد ريال بيتيس لتوديع جماهير البرنابيو، وأبرزت قلق برشلونة من الفرنسي أنطوان جريزمان، في ظل صراع العديد من الأندية على ضمه، خوفا من تكرار سيناريو الصيف الماضي. وعنونت ماركا: "بيل يريد أن يقول وداعا للبرنابيو"، وأضافت: "زيدان بيده أن يجعل بيل يقول وداعا للجماهير، واللاعب يرغب في المشاركة ضد ريال بيتيس"، وتابعت: "لم يتم استدعاء الويلزي في آخر مباراتين، ولكنه يأمل ألا تنتهي مسيرته وهو في المدرجات (في إشارة لاحتمال استبعاده من القائمة)".
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