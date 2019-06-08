المنتخب الإيطالي يكستح اليونان في تصفيات يورو 2020

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٦ م

منتخب إيطاليا

حقق المنتخب الإيطالي فوزا كبيرا على نظيره اليوناني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، على ملعب أثينا الأولمبي، بالجولة الثالثة للمجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020، وواصلت إيطاليا تربعها على صدارة المجموعة العاشرة برصيد 9 نقاط وظلت اليونان في المركز الثالث برصيد 4 نقاط. وتقدم منتخب إيطاليا مبكرًا عن طريق اللاعب نيكولو باريلا في الدقيقة 23، قبل أن يضيف زميله لورنزو إنسيني الهدف الثاني في الدقيقة 30، واستطاع ليورناردو بونوتشي في الدقيقة 33، أن يسجل الهدف الثالث لمنتخب إيطاليا بضربة رأسية من ضربة ركنية.

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب الفنلندي على ضيفه منتخب البونسة والهرسك بهدفين دون رد، وسجل هدفي المنتخب الفنلندي تيمو بوكي في الدقيقتين 56 و68. ورفع المنتخب الفنلندي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد منتخب البوسنة والهرسك عند أربع نقاط في المركز الرابع. وفي المباراة الثالثة، فاز