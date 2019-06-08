رياضة

المنتخب الإيطالي يكستح اليونان في تصفيات يورو 2020

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٦ م
منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا
حقق المنتخب الإيطالي فوزا كبيرا على نظيره اليوناني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، على ملعب أثينا الأولمبي، بالجولة الثالثة للمجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020، وواصلت إيطاليا تربعها على صدارة المجموعة العاشرة برصيد 9 نقاط وظلت اليونان في المركز الثالث برصيد 4 نقاط. وتقدم منتخب إيطاليا مبكرًا عن طريق اللاعب نيكولو باريلا في الدقيقة 23، قبل أن يضيف زميله لورنزو إنسيني الهدف الثاني في الدقيقة 30، واستطاع ليورناردو بونوتشي في الدقيقة 33، أن يسجل الهدف الثالث لمنتخب إيطاليا بضربة رأسية من ضربة ركنية.
وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب الفنلندي على ضيفه منتخب البونسة والهرسك بهدفين دون رد، وسجل هدفي المنتخب الفنلندي تيمو بوكي في الدقيقتين 56 و68. ورفع المنتخب الفنلندي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد منتخب البوسنة والهرسك عند أربع نقاط في المركز الرابع. وفي المباراة الثالثة، فاز
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تصفيات يورو 2020.. فرنسا تسقط أمام تركيا

فجر المنتخب التركي لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزه على نظيره الفرنسي، بهدفين نظيفين، سجلهما أيهان وجنكيز أوندير، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "كورنيا بويوكشيهير" في مدينة قونيا، ضمن منافسات المجموعة الثامنة المؤهلة إلى يورو 2020، ويتصدر منتخب تركيا المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط عن وصيفتها فرنسا وأيسلندا، في حين حلّت ألبانيا ومولدوفا في المركزين الرابع والخامس تواليًا برصيد 3 نقاط لكل منهما، وبقيت أندورا مذيلة دون أي نقاط.
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تعليق ناري من نجل رئيس الزمالك على بيان الأهلي

علق أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق ونجل رئيس القلعة البيضاء الحالي على بيان مجلس إدارة النادي الأهلي الأخير بشأن تصعيد أزمة مؤجلات الدوري المصري الأهلي إلى مركز التحكيم والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والمحكمة الرياضية. وغرد أحمد مرتضى منصور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "مع كامل الاحترام، هو الكلام دا بجد، عندنا كأس أمم خلينا نقف جنب مصر زي ما كلنا وقفنا جنبكم وسبناكم تجيبوا فرقة تانية تلعب الدور التاني".
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المستشار القانوني للأهلي: نحتفظ بأوراق ستحدث مفاجأة

قال محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن طلبات النادي الأحمر في بياناته الأخيرة، كانت واضحة ومحددة، وعلى رأسها إنهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل 30 يونيو، وخوض المباريات المتبقية قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية. وقرر الأهلي، اليوم السبت، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تصاعديًّا؛ بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولا إلى الفيفا، والمحمكة الرياضية الدولية؛ لحفظ حقوق النادي في بطولة الدوري العام موسم 2018/ 2019 بعد القرارات التي اتخذها اتحاد الكرة بشأن بعض المباريات الأخيرة من المسابقة.
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فرنسا في اختبار صعب وألمانيا بنزهة في تصفيات اليورو

تتواصل اليوم مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، من خلال ظهور أبطال العالم في المنتخب الفرنسي الذي سيواجه نظيره التركي في تمام الساعة 8:45 مساءً على ملعب توركو أرينا ضمن مباريات المجموعة الثامنة، ويحتل المنتخبان صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، إذ حققت فرنسا الفوز في الجولة الأولى على مولدوفا بنتيجة 4-1، وفي الجولة الثانية على أيسلندا برباعية نظيفة، بينما تغلبت تركيا على ألبانيا 2-0 وعلى أندورا 3-0، وفي المجموعة العاشرة ترحل إيطاليا لمواجهة اليونان في تمام الساعة 8:45 مساءً.
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إيطاليا وأوكرانيا يتأهلان لنصف نهائي مونديال الشباب

نجح المنتخب الإيطالي في التأهل إلى نصف نهائي مونديال الشباب تحت 20 سنة، بعدما حقق الفوز على نظيره منتخب مالي بأربعة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب "ستاديون مييسكي فتيشاش"، ضمن مواجهات دور ربع نهائي المسابقة، جاءت رباعية الأزوري عن طريق كل من، إبراهيما كوني لاعب مالي بالخطأ في مرماه، واندريا بينامونتي "هدفين"، ودافيد فراتسي، في المقابل سجل هدفي النسور سيكو كواتا ومحمد كامارا، ليضرب منتخب ايطاليا موعدًا مع نظيره الأوكراني في نصف النهائي.
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إسبانيا تبحث عن العلامة الكاملة في تصفيات اليورو

تنطلق اليوم مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وستكون أبرز مباريات اليوم بين المنتخب الإسباني ونظيره جزر فارو في المباراة التي ستقام في تمام الساعة 8:45 مساءً، على ملعب تورسفولور. وتحتل إسبانيا صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط من خلال الفوز على كل من النرويج بنتيجة 2-1، ومالطا بهدفين دون رد، بينما تتذيل جزر فارو الترتيب بدون رصيد من النقاط، بعد الخسارة أمام مالطا 2-1 وأمام رومانيا بنتيجة 4-1، ومن ثم تتطلع إسبانيا لمواصلة الانتصارات لضمان التأهل المبكر لليورو.
الدوري-الأوروبي

كيف استعدت أذربيجان لنهائي الدوري الأوروبي؟

يسدل الستار اليوم الأربعاء على منافسات الدوري الأوروبي، وذلك عندما يواجه تشيلسي نظيره أرسنال في المباراة النهائية بالملعب الأولمبي بباكو، الساعة 9 مساء، وهذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء توتنهام وولفرهامبتون في نهائي عام 1972، وتستعد أذربيجان، لاستضافة أول نهائي لبطولات الأندية الأوروبية على أرضها، وكان الاتحاد الأوروبي قد اختار هذا الملعب في سبتمبر 2017، لاستضافة نهائي مسابقة الدوري الأوروبي للموسم الحالي، كما وقع الاختيار على هذا الملعب للمشاركة في استضافة فعاليات كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2020).
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