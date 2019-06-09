يصل أعلى نقطة بالسماء.. كوكب المشترى يتقابل مع الأرض

تحرير:محمد فتحي ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

كوكب المشترى

قال الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية، إن هناك ظاهرة فلكية هامة تلوح في الأفق، إذ يتقابل غدًا الإثنين، كوكب المشترى مع الشمس في أقرب نقطة له من الأرض، ويكون كوكب المشترى في ألمع حالاته ويرى في كوكب «Ophiuchus» "الحواء" وسيكون الكوكب مرئيًا لجزء كبير من الليل، كما يصل إلى أعلى نقطة له في السماء في حوالي منتصف ليلة الإثنين بتوقيت القاهرة، مشيرًا إلى أن هذا الوضع هوالأمثل لرؤية المشترى عندما يصل إلى أعلى نقطة له في مداره حول الشمس ويتزامن هذا مع وجود المشترى بأقرب نقطة له من الأرض مما يجعله يظهر ألمع وأكبر نسبيًا من أي وقت أخر.

وأضاف القاضي، أن المشترى سيكون مرئيًا طوال ليل غدًا الإثنين بين الساعة 7:29 وحتى 4:18، إذ يتبين للراصدين عندما يرتفع 7 درجات فوق الأفق الجنوبي الشرقي، وسوف يصل إلى أعلى نقطة في السماء بإرتفاع 37 درجة عند الأفق الجنوبي، ويتحرك في السماء حتى يغرب الساعة 4:18 صباح الثلاثاء، فوق الأفق الجنوبي الغربي، وسوف