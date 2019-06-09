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يصل أعلى نقطة بالسماء.. كوكب المشترى يتقابل مع الأرض

تحرير:محمد فتحي ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
كوكب المشترى
كوكب المشترى
قال الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية، إن هناك ظاهرة فلكية هامة تلوح في الأفق، إذ يتقابل غدًا الإثنين، كوكب المشترى مع الشمس في أقرب نقطة له من الأرض، ويكون كوكب المشترى في ألمع حالاته ويرى في كوكب «Ophiuchus» "الحواء" وسيكون الكوكب مرئيًا لجزء كبير من الليل، كما يصل إلى أعلى نقطة له في السماء في حوالي منتصف ليلة الإثنين بتوقيت القاهرة، مشيرًا إلى أن هذا الوضع هوالأمثل لرؤية المشترى عندما يصل إلى أعلى نقطة له في مداره حول الشمس ويتزامن هذا مع وجود المشترى بأقرب نقطة له من الأرض مما يجعله يظهر ألمع وأكبر نسبيًا من أي وقت أخر.
وأضاف القاضي، أن المشترى سيكون مرئيًا طوال ليل غدًا الإثنين بين الساعة 7:29 وحتى 4:18، إذ يتبين للراصدين عندما يرتفع 7 درجات فوق الأفق الجنوبي الشرقي، وسوف يصل إلى أعلى نقطة في السماء بإرتفاع 37 درجة عند الأفق الجنوبي، ويتحرك في السماء حتى يغرب الساعة 4:18 صباح الثلاثاء، فوق الأفق الجنوبي الغربي، وسوف
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كوكب-المشترى

كوكب المشترى يظهر الاثنين.. أفضل الأوقات لرؤيته

المشترى أكبر كواكب المجموعة الشمسية، كما أنه لديه مجال مغناطيسي قوي، والمزيد من أقمار أي كوكب في المجموعة الشمسية، على الرغم من أنه معروف لدى علماء الفلك منذ العصور القديمة، إلا أن اختراع التلسكوب وظهور علم الفلك الحديث أظهر الكثير من التفاصيل حول هذا الكوكب. وكشفت وكالة ناسا أن كوكب المشتري سيواجه الأرض يوم الاثنين المقبل، وسيكون في أقرب نقطة له من كوكبنا، في ظاهرة سنوية تحدث عندما يكون المشتري والشمس على خط واحد مع الأرض، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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البحوث الفلكية: السبت كويكب ضخم يقترب من الأرض

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