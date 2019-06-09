رياضة

الأهلي: نُجهز لكل السيناريوهات.. ولن ننسحب من الدوري

تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ ص
الأهلي
الأهلي
قال شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادي الأهلي، إن النادي الأحمر لديه إجراءات عديدة سيتخذها في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لن ينسحب من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويتناول الصياغة الأنسب لقراراته قبل اتخاذ أي خطوة، ووضع سيناريوهات مناسبة لكل التطورات التي قد تحدث. وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية، بقناة mbc masr، أن النادي الأهلي بالتأكيد حريص على مصلحة الكرة المصرية، ويسعى لتقديم كل الدعم لها، نافيًا دخوله في خصومة مع أي طرف، لكنه في الوقت ذاته مستاء من تجاهل اتحاد الكرة لخطاباته الرسمية، والرد عليها.
وتابع: «أرسلنا خطابات لاتحاد الكرة مر عليها أكثر من 10 أيام لكنه لم يرد علينا حتى الآن، لذلك قرر النادي اتخاذ الخطوات الأخيرة، ونؤكد أننا حريصون على أن تسير الأمور بشفافية». وكشف فؤاد: «النادي تلقى خطابات من 9 أندية تطلب تضامنه معه في طلبه بإلغاء مسابقة الدوري والهبوط هذا الموسم،
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عمرو مراد فهمي‎

عمرو فهمي: التحقيق مع رئيس الكاف لن يضر أمم إفريقيا

أكد عمرو فهمي، السكرتير العام السابق في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أنه كان يتقاضى راتب كبير نظير عمله في الكاف، لكنه كان يعمل في هذا المنصب من أجل القيم والمبادئ، ولم يكن ينظر للمال. وأضاف فهمي، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة mbc masr، أنه غير قلق مطلقًا من التحقيقات الجارية حاليًا بالاتحاد الدولي لكرة القدم، مع رئيس الكاف، مشيرًا إلى أن تلك التحقيقات قد طالب بفتحها أثناء تواجده في منصبه بالاتحاد الإفريقي، قبل إقالته في أبريل الماضي، وتعيين المغربي معاذ حجي بدلا منه.
إيطاليا‎

المنتخب الإيطالي يكستح اليونان في تصفيات يورو 2020

حقق المنتخب الإيطالي فوزا كبيرا على نظيره اليوناني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، على ملعب أثينا الأولمبي، بالجولة الثالثة للمجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020، وواصلت إيطاليا تربعها على صدارة المجموعة العاشرة برصيد 9 نقاط وظلت اليونان في المركز الثالث برصيد 4 نقاط. وتقدم منتخب إيطاليا مبكرًا عن طريق اللاعب نيكولو باريلا في الدقيقة 23، قبل أن يضيف زميله لورنزو إنسيني الهدف الثاني في الدقيقة 30، واستطاع ليورناردو بونوتشي في الدقيقة 33، أن يسجل الهدف الثالث لمنتخب إيطاليا بضربة رأسية من ضربة ركنية.
منتخب-تركيا‎

تصفيات يورو 2020.. فرنسا تسقط أمام تركيا

فجر المنتخب التركي لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزه على نظيره الفرنسي، بهدفين نظيفين، سجلهما أيهان وجنكيز أوندير، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "كورنيا بويوكشيهير" في مدينة قونيا، ضمن منافسات المجموعة الثامنة المؤهلة إلى يورو 2020، ويتصدر منتخب تركيا المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط عن وصيفتها فرنسا وأيسلندا، في حين حلّت ألبانيا ومولدوفا في المركزين الرابع والخامس تواليًا برصيد 3 نقاط لكل منهما، وبقيت أندورا مذيلة دون أي نقاط.
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اجتماع-مجلس-الأهلي‎ (1)

المستشار القانوني للأهلي: نحتفظ بأوراق ستحدث مفاجأة

قال محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن طلبات النادي الأحمر في بياناته الأخيرة، كانت واضحة ومحددة، وعلى رأسها إنهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل 30 يونيو، وخوض المباريات المتبقية قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية. وقرر الأهلي، اليوم السبت، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تصاعديًّا؛ بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولا إلى الفيفا، والمحمكة الرياضية الدولية؛ لحفظ حقوق النادي في بطولة الدوري العام موسم 2018/ 2019 بعد القرارات التي اتخذها اتحاد الكرة بشأن بعض المباريات الأخيرة من المسابقة.
عدالى-القيعى

القيعي: البعض كان يسب اتحاد الكرة ثم تنفذ طلباته

أبدى عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، تعجبه من موقف اتحاد الكرة، تجاه ناديه، قائلا: «إذا كان اتحاد الكرة غاضبًا من بحث الأهلي عن حقوقه، فعليه أن يتذكر أن البعض كان يسب مجلس الجبلاية ويهدده، وكانت طلباته تنفذ في النهاية؛ لذلك فإن الأهلي يدافع عن حقه الآن باللجوء للفيفا والقنوات الشرعية». وأضاف القيعي، في تصريحاته اليوم السبت ببرنامج «ملك وكتابة» عبر قناة الأهلي أن قيام رئيس الزمالك بحلف «يمين الطلاق» على الهواء بأن ناديه لن يلعب مباريات إضافية قبل مواجهة الأهلي للمقاولون العرب، كان متفقًا عليه مع اتحاد الكرة، قبل التلويح به.
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اتحاد الكرة يعيد تشكيل رابطة الأندية بعد أزمة الدوري

اقترب محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، من رئاسة رابطة الأندية المحترفة، وذلك بعد أن قرر مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة إعادة هيكلة الرابطة من جديد حتى تتحمل مسئولية الأزمات التي تحدث مع الأندية بدلًا من تدخل اتحاد الكرة، حيث يرغب مسئولو الجبلاية في أن تتولى الرابطة تنظيم مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم خلال الموسم المقبل، بعد أن شهد الموسم الحالي من المسابقة العديد من المشكلات والتي كان آخرها تأجيل مباريات الأهلي والزمالك لما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.
محمود-الخطيب (2)

رئيس الزمالك للخطيب: «بيبو بتاع اللحمة له كلمة عنك»

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه أصبح لا يتمتع بثقة وقبول من جانب جماهير القلعة الحمراء، على حد وصفه. وقال رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية بقناة «المحور»: «الخطيب أثبت أنه (....) وليس له كلمة، ماذا سنفعل له، فهو كان ينتظر نتيجة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي لتحديد موقفه وجروس أهدى له التعادل على طبق من فضة، بعدما كان يدعي الشجاعة قبل مباراته مع الإسماعيلي»، ساخرًا: «بيبو بتاع اللحمة له كلمة عنك يا خطيب».
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