الأهلي: نُجهز لكل السيناريوهات.. ولن ننسحب من الدوري

تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ ص

الأهلي

قال شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادي الأهلي، إن النادي الأحمر لديه إجراءات عديدة سيتخذها في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لن ينسحب من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويتناول الصياغة الأنسب لقراراته قبل اتخاذ أي خطوة، ووضع سيناريوهات مناسبة لكل التطورات التي قد تحدث. وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية، بقناة mbc masr، أن النادي الأهلي بالتأكيد حريص على مصلحة الكرة المصرية، ويسعى لتقديم كل الدعم لها، نافيًا دخوله في خصومة مع أي طرف، لكنه في الوقت ذاته مستاء من تجاهل اتحاد الكرة لخطاباته الرسمية، والرد عليها.

وتابع: «أرسلنا خطابات لاتحاد الكرة مر عليها أكثر من 10 أيام لكنه لم يرد علينا حتى الآن، لذلك قرر النادي اتخاذ الخطوات الأخيرة، ونؤكد أننا حريصون على أن تسير الأمور بشفافية». وكشف فؤاد: «النادي تلقى خطابات من 9 أندية تطلب تضامنه معه في طلبه بإلغاء مسابقة الدوري والهبوط هذا الموسم،