الأهلي: نُجهز لكل السيناريوهات.. ولن ننسحب من الدوري
تحرير:سعد الدين محمود
٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ ص
الأهلي
قال شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادي الأهلي، إن النادي الأحمر لديه إجراءات عديدة سيتخذها في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لن ينسحب من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويتناول الصياغة الأنسب لقراراته قبل اتخاذ أي خطوة، ووضع سيناريوهات مناسبة لكل التطورات التي قد تحدث.
وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية، بقناة mbc masr، أن النادي الأهلي بالتأكيد حريص على مصلحة الكرة المصرية، ويسعى لتقديم كل الدعم لها، نافيًا دخوله في خصومة مع أي طرف، لكنه في الوقت ذاته مستاء من تجاهل اتحاد الكرة لخطاباته الرسمية، والرد عليها.
وتابع: «أرسلنا خطابات لاتحاد الكرة مر عليها أكثر من 10 أيام لكنه لم يرد علينا حتى الآن، لذلك قرر النادي اتخاذ الخطوات الأخيرة، ونؤكد أننا حريصون على أن تسير الأمور بشفافية».
وكشف فؤاد: «النادي تلقى خطابات من 9 أندية تطلب تضامنه معه في طلبه بإلغاء مسابقة الدوري والهبوط هذا الموسم،
وتابع: «أرسلنا خطابات لاتحاد الكرة مر عليها أكثر من 10 أيام لكنه لم يرد علينا حتى الآن، لذلك قرر النادي اتخاذ الخطوات الأخيرة، ونؤكد أننا حريصون على أن تسير الأمور بشفافية».
وكشف فؤاد: «النادي تلقى خطابات من 9 أندية تطلب تضامنه معه في طلبه بإلغاء مسابقة الدوري والهبوط هذا الموسم، وهاني أبو ريدة، اقترح على رئيس الأهلي، فكرة استكمال الدوري بدون اللاعبين الدوليين ورحب الأخير بالفكرة، وطالب أبو ريدة باتخاذ القرار الأنسب لجميع الأندية، خاصة أن الجبلاية خاطب الفيفا رسميًا وأكد التزامه بإنهاء الموسم بنهاية يونيو، وفتح باب القيد بداية شهر يوليو».
وأوضح، أن اتحاد الكرة أصدر بيانًا رسميًا جاء مفاده بأنه سيناقش فكرة استكمال الدوري بدون الدوليين، لكنه لم يخاطب أي ناد في هذا الشأن وهو يعد مفاجئًا ومؤشر بأن الأمور تدار بشكل غريب.