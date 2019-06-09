عمرو فهمي: التحقيق مع رئيس الكاف لن يضر أمم إفريقيا

تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ ص

عمرو فهمي

أكد عمرو فهمي، السكرتير العام السابق في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أنه كان يتقاضى راتب كبير نظير عمله في الكاف، لكنه كان يعمل في هذا المنصب من أجل القيم والمبادئ، ولم يكن ينظر للمال. وأضاف فهمي، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة mbc masr، أنه غير قلق مطلقًا من التحقيقات الجارية حاليًا بالاتحاد الدولي لكرة القدم، مع رئيس الكاف، مشيرًا إلى أن تلك التحقيقات قد طالب بفتحها أثناء تواجده في منصبه بالاتحاد الإفريقي، قبل إقالته في أبريل الماضي، وتعيين المغربي معاذ حجي بدلا منه.

وتابع: «أريد أن أطمئن الجماهير بأن التحقيقات الجارية مع أحمد أحمد، لن تؤثر على بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر بعد أيام، كما تردد في الأيام الماضية، لأن البطولة لن تتأثر بأي شكل من الأشكال». وشدد، أنه لا يمكنه الحديث عن تفاصيل التحقيقات لأنها ما زالت جارية، موضحًا أنه وجد في بداية