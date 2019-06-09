عمرو فهمي: التحقيق مع رئيس الكاف لن يضر أمم إفريقيا
تحرير:سعد الدين محمود٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ ص
عمرو فهمي
أكد عمرو فهمي، السكرتير العام السابق في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أنه كان يتقاضى راتب كبير نظير عمله في الكاف، لكنه كان يعمل في هذا المنصب من أجل القيم والمبادئ، ولم يكن ينظر للمال.
وأضاف فهمي، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة mbc masr، أنه غير قلق مطلقًا من التحقيقات الجارية حاليًا بالاتحاد الدولي لكرة القدم، مع رئيس الكاف، مشيرًا إلى أن تلك التحقيقات قد طالب بفتحها أثناء تواجده في منصبه بالاتحاد الإفريقي، قبل إقالته في أبريل الماضي، وتعيين المغربي معاذ حجي بدلا منه.
وتابع: «أريد أن أطمئن الجماهير بأن التحقيقات الجارية مع أحمد أحمد، لن تؤثر على بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر بعد أيام، كما تردد في الأيام الماضية، لأن البطولة لن تتأثر بأي شكل من الأشكال».
وشدد، أنه لا يمكنه الحديث عن تفاصيل التحقيقات لأنها ما زالت جارية، موضحًا أنه وجد في بداية
وتابع: «أريد أن أطمئن الجماهير بأن التحقيقات الجارية مع أحمد أحمد، لن تؤثر على بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر بعد أيام، كما تردد في الأيام الماضية، لأن البطولة لن تتأثر بأي شكل من الأشكال».
وشدد، أنه لا يمكنه الحديث عن تفاصيل التحقيقات لأنها ما زالت جارية، موضحًا أنه وجد في بداية عمله بالكاف أمور غير منظمة، فمثلًا عندما قررنا إلغاء التعاقد مع بوما والعودة لاديداس، اكتشفنا أن مدير التسويق قام بذلك مقابل الحصول على عمولات خاصة، فقررنا رفع قضايا ضده».
وكان عمرو فهمي، قد تقدم بشكوى ضد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، على خلفية شبهات فساد إلى الفيفا، قبل أن يخضع الأخير للتحقيق في فرنسا يوم الخميس الماضي.