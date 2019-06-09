رياضة

عمرو فهمي: التحقيق مع رئيس الكاف لن يضر أمم إفريقيا

تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ ص
عمرو فهمي
عمرو فهمي
أكد عمرو فهمي، السكرتير العام السابق في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أنه كان يتقاضى راتب كبير نظير عمله في الكاف، لكنه كان يعمل في هذا المنصب من أجل القيم والمبادئ، ولم يكن ينظر للمال. وأضاف فهمي، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة mbc masr، أنه غير قلق مطلقًا من التحقيقات الجارية حاليًا بالاتحاد الدولي لكرة القدم، مع رئيس الكاف، مشيرًا إلى أن تلك التحقيقات قد طالب بفتحها أثناء تواجده في منصبه بالاتحاد الإفريقي، قبل إقالته في أبريل الماضي، وتعيين المغربي معاذ حجي بدلا منه.
وتابع: «أريد أن أطمئن الجماهير بأن التحقيقات الجارية مع أحمد أحمد، لن تؤثر على بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر بعد أيام، كما تردد في الأيام الماضية، لأن البطولة لن تتأثر بأي شكل من الأشكال». وشدد، أنه لا يمكنه الحديث عن تفاصيل التحقيقات لأنها ما زالت جارية، موضحًا أنه وجد في بداية
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الأهلي: نُجهز لكل السيناريوهات.. ولن ننسحب من الدوري

قال شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادي الأهلي، إن النادي الأحمر لديه إجراءات عديدة سيتخذها في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لن ينسحب من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويتناول الصياغة الأنسب لقراراته قبل اتخاذ أي خطوة، ووضع سيناريوهات مناسبة لكل التطورات التي قد تحدث. وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية، بقناة mbc masr، أن النادي الأهلي بالتأكيد حريص على مصلحة الكرة المصرية، ويسعى لتقديم كل الدعم لها، نافيًا دخوله في خصومة مع أي طرف، لكنه في الوقت ذاته مستاء من تجاهل اتحاد الكرة لخطاباته الرسمية، والرد عليها.
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المنتخب الإيطالي يكستح اليونان في تصفيات يورو 2020

حقق المنتخب الإيطالي فوزا كبيرا على نظيره اليوناني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، على ملعب أثينا الأولمبي، بالجولة الثالثة للمجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020، وواصلت إيطاليا تربعها على صدارة المجموعة العاشرة برصيد 9 نقاط وظلت اليونان في المركز الثالث برصيد 4 نقاط. وتقدم منتخب إيطاليا مبكرًا عن طريق اللاعب نيكولو باريلا في الدقيقة 23، قبل أن يضيف زميله لورنزو إنسيني الهدف الثاني في الدقيقة 30، واستطاع ليورناردو بونوتشي في الدقيقة 33، أن يسجل الهدف الثالث لمنتخب إيطاليا بضربة رأسية من ضربة ركنية.
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تصفيات يورو 2020.. فرنسا تسقط أمام تركيا

فجر المنتخب التركي لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزه على نظيره الفرنسي، بهدفين نظيفين، سجلهما أيهان وجنكيز أوندير، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "كورنيا بويوكشيهير" في مدينة قونيا، ضمن منافسات المجموعة الثامنة المؤهلة إلى يورو 2020، ويتصدر منتخب تركيا المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط عن وصيفتها فرنسا وأيسلندا، في حين حلّت ألبانيا ومولدوفا في المركزين الرابع والخامس تواليًا برصيد 3 نقاط لكل منهما، وبقيت أندورا مذيلة دون أي نقاط.
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بسبب الاغتصاب.. إيقاف رئيس الاتحاد الأفغاني السابق

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مساء اليوم السبت إيقاف كيرامودان كريم رئيس اتحاد أفغانستان السابق، مدى الحياة من ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم من عمل إداري أو أي شيء آخر سواء محليًّا أو دوليًّا، بسبب إساءة استخدام منصبه كرئيس اتحاد والإساءة الجنسية للاعبات المنتخب الأفغاني لكرة القدم، كذلك فرضت غرامة قيمتها مليون فرنك سويسري (مليون دولار)، بقرار الغرفة القضائية بلجنة القيم في الفيفا، وتم إخطار جميع الجهات المختصة باللعبة بهذا القرار من قبل الاتحاد.
رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد

كواليس لقاء أبو ريدة مع رئيس الكاف بعد التحقيق معه

حرص أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، على عقد اجتماع مع المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية مساء الخميس، في فرنسا، وذلك لمناقشة آخر الاستعدادات الخاصة بنهائيات البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل. وأصدر اتحاد الكرة المصري، بيانًا مساء الخميس، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جاء مفاده على النحو التالي:
احمد-احمد-وانفانتينو

هل كان رئيس الفيفا على علم بالقبض على رئيس الكاف؟

سلطت وكالة الأنباء الأمريكية «أسوشيتد برس»، الضوء على مجريات الأحداث داخل أروقة الاتحاد الإفريقي، والذي تم إلقاء القبض على رئيسه، أحمد أحمد، خلال الساعات القليلة الماضية، على خلفية تهم تتعلق بالفساد وإساءة استخدام سلطاته. واحتجزت السلطات الفرنسية أحمد أحمد، والذي يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، واستجوبته، اليوم الخميس، في أحدث تحقيق جنائي ضرب الجهة المنظمة المديرة الأولى لكرة القدم على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية.
أحمد أحمد رئيس الكاف

ماركا: الكاف أضاع على مصر 20 مليون دولار!

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، بأن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يواجه اتهامات جديدة، بالتزامن مع الأزمة التي يعيشها الاتحاد حاليًا بسبب أحداث مباراة الترجي التونسي، والوداد البيضاوي المغربي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا. وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن هناك صراعًا جديدًا قد يلقي بظلاله فوق سماء «الكاف» بسبب عدم رفع المقابل المادي لحقوق البث لنسخة 2019 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، على الرغم من زيادة 20 مباراة على عدد المباريات بالنسخ الماضية للبطولة.
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