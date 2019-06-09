جريمة

بسبب الغيرة.. طالبة بالشرقية تتهم زميلتيها بحرقها قبل الامتحان

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٥ ص
امتحانات - أرشيفية
امتحانات - أرشيفية
اتهمت أسرة طالبة بالصف الثالث الثانوي العام، بالتعليم الأزهري، طالبتين من زملاء ابنتهم بالتسبب في حرقها نجلتهم بسبب غيرتهن منها لتفوقها في استذكار دروسها، وذلك حال استقلالها إحدى السيارات الأجرة برفقتهن؛ حيث سكبنَّ عليها سائل قابل للاحتراق، وذلك بالقرب من منزلها بناحية جزيرة «النص» التابعة لدائرة مركز ومدينة فاقوس، بمحافظة الشرقية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
البداية كانت بورود بلاغًا من أسرة الطالبة «سارة.ق.م» طالبة بالصف الثالث الثانوي العام بالتعليم الأزهري، في السابعة عشر من عمرها، مُقيمة بجزيرة «النص» التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، يتهمون فيه اثنتين من زملائها بمحاولة حرقها لمنعها من دخول الامتحان، وذلك لغيرتهن من تفوقها.وأشار البلاغ، والذي حملَّ رقم
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ضرب-نار-مسدس-رصاص

مسجل خطر وتار قديم.. فك لغز معركة الرعب في المنصورة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، من ضبط المتهمين في واقعة التعدي على مسجل خطر في شارع قناة السويس بمدينة المنصورة، صباح أمس الجمعة، حيث تعدى 4 ملثمين عليه أثناء استقلاله سيارة، بالأسلحة الآلية والبيضاء.. وتبين أن المتهمين الأربعة بينهم أب ونجله، قد سبق وتعرض له المجني عليه وأصابه في وجهه بجرح عميق؛ ما دفعهم لرسم خطة للانتقام منه، وترصدوا له، عقب خروجه من الحبس بخمسة أيام، وتم كشفهم والقبض عليهم وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المضبوطين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
محكمة-النقض

بالإعدام.. النقض تسدل الستار على قضية «خلية أوسيم»

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتأييد حكم الإعدام لمتهم، وخففت الحكم بالإعدام لمتهم آخر ليصبح السجن المشدد 15 سنة، كما استبدلت المحكمة عقوبة السجن 15 سنة بـ10 سنوات لاثنين آخرين من المتهمين، وأيدت السجن المشدد 15 سنة لـ12 متهما آخرين، وذلك في القضية المسماة إعلاميا بـ«خلية أوسيم»، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والهجوم على رجال الشرطة والقوات المسلحة وتنفيذ عمليات عدائية.
محمد-مرسي (4)

تأجيل محاكمة «مرسي» إلى جلسة الغد في «اقتحام السجون»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، إلى جلسة غدٍ الأحد، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، واختطاف بالإضافة إلى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.
تنظيم-جبهة-النصرة

«سيد قطب وحازم قلب الأسد».. أحراز «جبهة النصرة»

تفاصيل هامة شهدتها، جلسة محاكمة 16 متهما، بينهم ضابط بالمعاش، أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم السبت، في القضية المقيدة برقم 1500 لسنة 2018 والمسماة إعلاميا بـ«تنظيم جبهة النصرة»، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم بالانضمام تنظيميا وفكريا إلى الجبهة في سوريا، والتحريض على شن عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وارتكاب حوادث إرهابية نوعية من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف، وكذا بث الرعب والفوضى بين المواطنين.
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جثة (5)

ضحية الثانوية.. جُرعة مسكنات تقتل طالبة في الشرقية

لفظت طالبة بالصف الثالث الثانوي العام أنفاسها الأخيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت؛ إثر تناولها جرعة زائدة من المُسكنات للتخلص من إصابتها بنوبة قلق، وذلك قبل ساعات من بدء امتحاناتها، حيث شعرت بألم في البطن، ولما حاولت التخلص منه بالمُسكنات أفرطت في الجرعة لتلقى حتفها على الفور، فيما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، والتي صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.
كلية اداب جامعة المنصورة

طالبة التبول اللاإرادي بالمنصورة: «مش هسيب حقي»

"مش قادرة استوعب اللي حصل لغاية دلوقتي".. كلمات قاسية تروي من خلالها الطالبة "ماجدة ع. ف."، بالفرقة الثالثة قسم يوناني ولاتيني بكلية الآداب بجامعة المنصورة، تفاصيل ما حدث معها ومنعها من الذهاب إلى دورة المياه، رغم توسلاتها للدكتور "شادي.ب"، رئيس اللجنة، أكثر من مرة، حتى تبولت وتغوطت لاإراديًا، داخل اللجنة، ما تسبب في انهيارها وإيذائها نفسيًا وعصبيًا، وأثارت الواقعة الجدل حول علاقة الأستاذ الجامعي بالطالب، على مواقع التواصل الاجتماعي، بين رافض لتصرف المدرس ومبرر له.
كلية الآداب بجامعة المنصورة

الأحد.. النيابة تستمع لأقوال طالبة التبول بالمنصورة

قالت الطالبة بالفرقة الثالثة بقسم اليوناني بكلية الآداب جامعة المنصورة، إنها ستدلي بأقوالها أمام النيابة العامة، يوم الأحد القادم، على خلفية اتهامها للدكتور "شادي.إ.ب"، المدرس بقسم الصحافة والإعلام ورئيس اللجنة الامتحان، بعد أن تسبب في تبولها وتغوطها لا إراديا إثر منعها من دخول دورة المياه، أثناء امتحان مادة "نصوص يونانية"، 3ساعات، دون مراعاة لظروفها الصحية وأنها خضعت لعملية ولادة قيصرية قبل الامتحانات بـ4 أشهر فقط، ما تسبب في انهيارها نفسيًا وعصبيًا.
طفلة-تشعل-النار-في جسدها‎ (2)

مأساة «مريم»| أشعلت النار بجسدها هربا من تحرش والدها

14 سنة سئمت معها "مريم" الحياة وما فيها، أفعال والدها غير المفهومة بالمرة دفعتها لمحاولة التخلص من حياتها، ارتدت أفضل الثياب وسكبت على جسدها الصغير "تنر" يستخدمه الأب في عمله، ثم أمسكت بأعواد الثقاب لتتخذ قرارا هو الأصعب للفتاة القاصر، إذ أشعلت النار في جسدها، إلا أن العناية الإلهية أنقذتها من الموت، لتبدأ رحلة علاجها من الحروق التي ألمّت بها داخل مستشفى أحمد ماهر التعليمي، بينما تجلس بجوارها والدتها "شيماء. أ" 35 سنة، تندب حظها شاكية همها إلى الله مطالبة بمحاسبة طليقها بوصفه المسؤول عما آلت إليه الأمور.
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