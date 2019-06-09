بسبب الغيرة.. طالبة بالشرقية تتهم زميلتيها بحرقها قبل الامتحان

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٥ ص

امتحانات - أرشيفية

اتهمت أسرة طالبة بالصف الثالث الثانوي العام، بالتعليم الأزهري، طالبتين من زملاء ابنتهم بالتسبب في حرقها نجلتهم بسبب غيرتهن منها لتفوقها في استذكار دروسها، وذلك حال استقلالها إحدى السيارات الأجرة برفقتهن؛ حيث سكبنَّ عليها سائل قابل للاحتراق، وذلك بالقرب من منزلها بناحية جزيرة «النص» التابعة لدائرة مركز ومدينة فاقوس، بمحافظة الشرقية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

البداية كانت بورود بلاغًا من أسرة الطالبة «سارة.ق.م» طالبة بالصف الثالث الثانوي العام بالتعليم الأزهري، في السابعة عشر من عمرها، مُقيمة بجزيرة «النص» التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، يتهمون فيه اثنتين من زملائها بمحاولة حرقها لمنعها من دخول الامتحان، وذلك لغيرتهن من تفوقها.وأشار البلاغ، والذي حملَّ رقم