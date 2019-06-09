رياضة

باسم مرسي: كنت ضحية لأزمة حسام غالي مع كوبر

تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ ص
باسم مرسي
باسم مرسي
قال باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك، إنه كان ضحية تصرفات بعض الشخصيات الذين تسببوا في تشويه صورته دون ارتكابه أي ذنب، مشيرًا إلى استبعاده من المنتخب الوطني في فترة الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق، كانت بسبب أزمة الجهاز السابقة مع حسام غالي، قائد الفراعنة السابق. وأوضح مرسي، خلال لقائه بحلقة السبت، من برنامج «سوبر تايم»، الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر على قناة تايم سبورت، أن البعض يعتقد بأن سبب أزمته مع كوبر هي مغادرته ملعب «برج العرب» عقب استبداله في مباراة مصر وغانا بتصفيات كأس العالم 2018، لكن الحقيقة غير ذلك.
وأضاف أن الجهاز الفني للمنتخب كان على خلاف كبير مع حسام غالي حينها، وكانت هناك رغبة في تهدئة الجماهير الغاضبة من استبعاد الأخير، وهو ما أدى إلى استبعاده هو الأخر ليصبح المستبعدين لاعبًا من الأهلي، وآخر من الزمالك لتهدأ جماهير الأهلي. وعن تجربته الأخيرة مع سموحة، أشار المهاجم الدولي السابق إلى أنه لم
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باسم مرسي: رفضت العودة للزمالك بسبب جروس

كشف باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك، أن رئيس النادي الأبيض طالبه بالعودة والبقاء في صفوف الفريق، بعد عودته من اليونان، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكنه رفض وأصر على الانتقال على سبيل الإعارة لصفوف سموحة. وأوضح باسم، خلال لقائه بحلقة السبت، من برنامج «سوبر تايم»، الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر على قناة تايم سبورت، أنه شعر بعدم رغبة الجهاز الفني السابق للزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، في وجوده ضمن صفوف الفريق، ليقرر الانتقال للفريق السكندري.
عمرو مراد فهمي‎

عمرو فهمي: التحقيق مع رئيس الكاف لن يضر أمم إفريقيا

أكد عمرو فهمي، السكرتير العام السابق في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أنه كان يتقاضى راتب كبير نظير عمله في الكاف، لكنه كان يعمل في هذا المنصب من أجل القيم والمبادئ، ولم يكن ينظر للمال. وأضاف فهمي، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة mbc masr، أنه غير قلق مطلقًا من التحقيقات الجارية حاليًا بالاتحاد الدولي لكرة القدم، مع رئيس الكاف، مشيرًا إلى أن تلك التحقيقات قد طالب بفتحها أثناء تواجده في منصبه بالاتحاد الإفريقي، قبل إقالته في أبريل الماضي، وتعيين المغربي معاذ حجي بدلا منه.
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الأهلي: نُجهز لكل السيناريوهات.. ولن ننسحب من الدوري

قال شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادي الأهلي، إن النادي الأحمر لديه إجراءات عديدة سيتخذها في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لن ينسحب من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويتناول الصياغة الأنسب لقراراته قبل اتخاذ أي خطوة، ووضع سيناريوهات مناسبة لكل التطورات التي قد تحدث. وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية، بقناة mbc masr، أن النادي الأهلي بالتأكيد حريص على مصلحة الكرة المصرية، ويسعى لتقديم كل الدعم لها، نافيًا دخوله في خصومة مع أي طرف، لكنه في الوقت ذاته مستاء من تجاهل اتحاد الكرة لخطاباته الرسمية، والرد عليها.
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باسم مرسي يتقدم بشكوى للفيفا ضد التوأم

قام باسم مرسي، مهاجم فريق الكرة بنادي الزمالك، المعار لصفوف فريق نادي سموحة، بتقديم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري وشقيقه إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي، حيث اتهم باسم الثنائي بتوبيخه وسبه بألفاظ بذيئة أمام زملائه خلال تدريبات الفريق. كما أشار مهاجم الزمالك المعار لصفوف فريق سموحة خلال شكواه إلى أن الثنائي حسام وإبراهيم حسن قد منعاه من خوض التدريبات مع الفريق، مؤكدًا تضرره من هذه الأزمة كونه لاعبا محترفا.
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ننشر التفاصيل الكاملة لاجتماع أزمة جدول الدوري

بعد إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، يوم الأربعاء، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018 - 2019، وبعض المباريات المؤجلة، تم الاعتراض من قبل بعض الأندية، فقرر أبو ريدة رئيس الجبلاية تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول، من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات والأندية، للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة الجميع.
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شلبي لاتحاد الكرة: «خد قرارك واللي مش عاجبه يتعاقب»

طالب الإعلامي مدحت شلبي، اتحاد الكرة المصري بتطبيق العدالة على جميع الأندية في الدوري، قائلا: «العدل أساس الملك، ويجب أن تشعر كل الأندية بذلك، عايز تبقى غضنفر يبقى على الكل، ما تبقاش كده على الغلابة بس". وأضاف شلبي، خلال حلقة الخميس، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه على قناة النيل للرياضة، قائلا: «إذا أردت أن تكون مسيطرًا عليك أن تكون عادلا، اتخذ قراراتك بمكيال واحد، واللي مش عاجبه يتعاقب، فلابد أن يكون هناك ضحايا للنظام، والقضاء على العنجهية».
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بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري، في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني في وقت سابق.
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