باسم مرسي: كنت ضحية لأزمة حسام غالي مع كوبر

تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ ص

باسم مرسي

قال باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك، إنه كان ضحية تصرفات بعض الشخصيات الذين تسببوا في تشويه صورته دون ارتكابه أي ذنب، مشيرًا إلى استبعاده من المنتخب الوطني في فترة الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق، كانت بسبب أزمة الجهاز السابقة مع حسام غالي، قائد الفراعنة السابق. وأوضح مرسي، خلال لقائه بحلقة السبت، من برنامج «سوبر تايم»، الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر على قناة تايم سبورت، أن البعض يعتقد بأن سبب أزمته مع كوبر هي مغادرته ملعب «برج العرب» عقب استبداله في مباراة مصر وغانا بتصفيات كأس العالم 2018، لكن الحقيقة غير ذلك.

وأضاف أن الجهاز الفني للمنتخب كان على خلاف كبير مع حسام غالي حينها، وكانت هناك رغبة في تهدئة الجماهير الغاضبة من استبعاد الأخير، وهو ما أدى إلى استبعاده هو الأخر ليصبح المستبعدين لاعبًا من الأهلي، وآخر من الزمالك لتهدأ جماهير الأهلي. وعن تجربته الأخيرة مع سموحة، أشار المهاجم الدولي السابق إلى أنه لم