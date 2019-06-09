باسم مرسي: رفضت العودة للزمالك بسبب جروس

تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ ص

باسم مرسي

كشف باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك، أن رئيس النادي الأبيض طالبه بالعودة والبقاء في صفوف الفريق، بعد عودته من اليونان، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكنه رفض وأصر على الانتقال على سبيل الإعارة لصفوف سموحة. وأوضح باسم، خلال لقائه بحلقة السبت، من برنامج «سوبر تايم»، الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر على قناة تايم سبورت، أنه شعر بعدم رغبة الجهاز الفني السابق للزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، في وجوده ضمن صفوف الفريق، ليقرر الانتقال للفريق السكندري.

وأضاف، أنه كان يرغب في الاستمرار حينها مع الزمالك، لكنه فضل الابتعاد حتى لا يتهمه أحد بالتسبب في اهتزاز استقرار الفريق الذي يسير بشكل جيد هذا الموسم، خاصة أن جروس كان يرفض وجوده، وهو ما وافق عليه رئيس القلعة البيضاء في النهاية، وسمح له بالانتقال لسموحة بدون مقابل. وعن تصريحاته المثيرة، بشأن عدم متابعة