رياضة

باسم مرسي: رفضت العودة للزمالك بسبب جروس

تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ ص
باسم مرسي
باسم مرسي
كشف باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك، أن رئيس النادي الأبيض طالبه بالعودة والبقاء في صفوف الفريق، بعد عودته من اليونان، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكنه رفض وأصر على الانتقال على سبيل الإعارة لصفوف سموحة. وأوضح باسم، خلال لقائه بحلقة السبت، من برنامج «سوبر تايم»، الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر على قناة تايم سبورت، أنه شعر بعدم رغبة الجهاز الفني السابق للزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، في وجوده ضمن صفوف الفريق، ليقرر الانتقال للفريق السكندري.
وأضاف، أنه كان يرغب في الاستمرار حينها مع الزمالك، لكنه فضل الابتعاد حتى لا يتهمه أحد بالتسبب في اهتزاز استقرار الفريق الذي يسير بشكل جيد هذا الموسم، خاصة أن جروس كان يرفض وجوده، وهو ما وافق عليه رئيس القلعة البيضاء في النهاية، وسمح له بالانتقال لسموحة بدون مقابل. وعن تصريحاته المثيرة، بشأن عدم متابعة
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نجوم الزمالك في حفل خطوبة باسم مرسي بطنطا-25

باسم مرسي: كنت ضحية لأزمة حسام غالي مع كوبر

قال باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك، إنه كان ضحية تصرفات بعض الشخصيات الذين تسببوا في تشويه صورته دون ارتكابه أي ذنب، مشيرًا إلى استبعاده من المنتخب الوطني في فترة الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق، كانت بسبب أزمة الجهاز السابقة مع حسام غالي، قائد الفراعنة السابق. وأوضح مرسي، خلال لقائه بحلقة السبت، من برنامج «سوبر تايم»، الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر على قناة تايم سبورت، أن البعض يعتقد بأن سبب أزمته مع كوبر هي مغادرته ملعب «برج العرب» عقب استبداله في مباراة مصر وغانا بتصفيات كأس العالم 2018، لكن الحقيقة غير ذلك.
عمرو مراد فهمي‎

عمرو فهمي: التحقيق مع رئيس الكاف لن يضر أمم إفريقيا

أكد عمرو فهمي، السكرتير العام السابق في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أنه كان يتقاضى راتب كبير نظير عمله في الكاف، لكنه كان يعمل في هذا المنصب من أجل القيم والمبادئ، ولم يكن ينظر للمال. وأضاف فهمي، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة mbc masr، أنه غير قلق مطلقًا من التحقيقات الجارية حاليًا بالاتحاد الدولي لكرة القدم، مع رئيس الكاف، مشيرًا إلى أن تلك التحقيقات قد طالب بفتحها أثناء تواجده في منصبه بالاتحاد الإفريقي، قبل إقالته في أبريل الماضي، وتعيين المغربي معاذ حجي بدلا منه.
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الأهلي: نُجهز لكل السيناريوهات.. ولن ننسحب من الدوري

قال شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادي الأهلي، إن النادي الأحمر لديه إجراءات عديدة سيتخذها في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لن ينسحب من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويتناول الصياغة الأنسب لقراراته قبل اتخاذ أي خطوة، ووضع سيناريوهات مناسبة لكل التطورات التي قد تحدث. وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية، بقناة mbc masr، أن النادي الأهلي بالتأكيد حريص على مصلحة الكرة المصرية، ويسعى لتقديم كل الدعم لها، نافيًا دخوله في خصومة مع أي طرف، لكنه في الوقت ذاته مستاء من تجاهل اتحاد الكرة لخطاباته الرسمية، والرد عليها.
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نجوم الزمالك في حفل خطوبة باسم مرسي بطنطا-25

باسم مرسي: كنت ضحية لأزمة حسام غالي مع كوبر

قال باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك، إنه كان ضحية تصرفات بعض الشخصيات الذين تسببوا في تشويه صورته دون ارتكابه أي ذنب، مشيرًا إلى استبعاده من المنتخب الوطني في فترة الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق، كانت بسبب أزمة الجهاز السابقة مع حسام غالي، قائد الفراعنة السابق. وأوضح مرسي، خلال لقائه بحلقة السبت، من برنامج «سوبر تايم»، الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر على قناة تايم سبورت، أن البعض يعتقد بأن سبب أزمته مع كوبر هي مغادرته ملعب «برج العرب» عقب استبداله في مباراة مصر وغانا بتصفيات كأس العالم 2018، لكن الحقيقة غير ذلك.
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باسم مرسي يتقدم بشكوى للفيفا ضد التوأم

قام باسم مرسي، مهاجم فريق الكرة بنادي الزمالك، المعار لصفوف فريق نادي سموحة، بتقديم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري وشقيقه إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي، حيث اتهم باسم الثنائي بتوبيخه وسبه بألفاظ بذيئة أمام زملائه خلال تدريبات الفريق. كما أشار مهاجم الزمالك المعار لصفوف فريق سموحة خلال شكواه إلى أن الثنائي حسام وإبراهيم حسن قد منعاه من خوض التدريبات مع الفريق، مؤكدًا تضرره من هذه الأزمة كونه لاعبا محترفا.
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رئيس الزمالك للخطيب: «أتحداك أن تطلب حكام أجانب»

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه يتحدى أن يطلب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، حكامًا أجانب، لإدارة مباريات الفريق الأحمر القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي. وتابع رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة السبت، من برنامج «الرياضة اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، موجهًا حديثه للخطيب: «أتحداك أن تطلب حكام أجانب، إذا كنت متأكد من أنك تحصل بطولات حلال، وسأقوم بتقديم التحية لك، إذا طلبت حكام أجانب وفزت في النهاية».
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رئيس الزمالك للاعبيه: تنتظركم أكبر مكافأة في التاريخ

رصد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مكافآة ضخمة للاعبي الفريق الأبيض في حالة تتويجهم بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، على حساب فريق نهضة بركان المغربي. وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة السبت، من برنامج «الرياضة اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «أقول للاعبين إنهم إذا حصدوا لقب البطولة سيتم صرف أكبر مكافأة في تاريخ النادي لهم، مؤكدًا أن ثقته كبيرة بهم جميعًا وفي الحارس عمر صلاح، الذي نجح في كل الاختبارات الصعبة التي مر بها سابقًا».
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