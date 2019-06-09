فلسطين تستنكر تصريحات السفير الأمريكي في القدس

تحرير:التحرير ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ ص

ديفيد فريدمان

وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، تصريحات سفير الولايات المتحدة في إسرائيل ديفيد فريدمان بـ"الكذب"، مستنكرة تحريضه المباشر ضد الشعب الفلسطيني بهدف تبرير جرائم إسرائيل. وأضافت عشراوي: "تزوير فريدمان للحقائق وتبريره المسبق لضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية امتداد للنهج العدواني لهذه الادارة وما إلقاء اللوم على الفلسطينيين والادعاء بوجود أغلبية فلسطينية صامتة تؤيد سياسات الإدارة الأميركية الحالية الا محاولة بائسة لاستحضار الأوهام وتبرير الاجرام وهو مرفوض جملة وتفصيلا"، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إن تصريحات فريدمان الخارجة عن الشرعية الدولية، والمتماهية مع السياسات الإسرائيلية، تؤكد أنه سفيرٌ للاستيطان، ولمواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه التي أقرتها الشرعية الدولية.وأضاف ملحم، أن تصريحات فريدمان تعكس حجم الارتهان الأمريكي لنوازع الغطرسة،