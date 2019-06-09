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شريف مدكور يكشف كواليس مرضه: عندنا أحسن أطباء في العالم

تحرير:التحرير ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ ص
شريف مدكور
شريف مدكور
كشف الإعلامي شريف مدكور، كواليس مرضه بالسرطان، حيث بدأت بالعثور على دم مما جعله يجرى فحوصا طبية، وبعد إجراء الفحوص اللازمة، أكد له الأطباء أنه أصيب بـ"الكانسر"، وقاموا بالاتصال بوالده وبدوره أخبره بحقيقة المرض. ووجه مدكور، الشكر لمتابعيه ومحبيه فى أول ظهور له خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلى، ببرنامج المواجهة، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، مؤكدًا أنه أجرى عملية جراحية منذ حوالى شهر، وحاليًا يخضع للعلاج بجلسات الكيماوي، وكل 3 أسبوع جلسة أخرى مع الأقراص.
وتابع مدكور، أن والده طلب منه التوقف عن العمل، إلا أنه قال له بأن هناك ضيوف فى الاستديو، ولا يستطيع أن يتركهم، ليؤكد أن والده كان قلقا عليه للغاية، واندهش من رد فعله عندما أخبره بأن الأطباء أكدوا أن إجراء التحليل أظهر ذلك المرض. وأشار إلى أنه فى إحدى الحلقات قام بحلق شعر رأسه دعماً لمرضى السرطان، وأثناء
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كريم-عفيفى-مع-احمد-السقا-مسلسل-ولد-الغلابة

أحمد السقا: هذا سبب ظهوري في «ولد الغلابة» بوزن زائد

كشف الفنان أحمد السقا، أنه كان متخوفًا من دور الشر الذي ظهر به خلال مسلسله "ولد الغلابة"، قائلًا: "في الحقيقة شخصية (عيسى) الظروف هي التي وضعته في أن يكون شريرا بسبب الصراعات التي دارت معه والظلم الذي تعرض له". وقال السقا خلال حلوله ضيفا مع عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، إنه ما زال خائفا حتى هذه اللحظة من نجاح مسلسل "ولد الغلابة" وأنه دائما لديه أمل في النجاح قبل تقديم أي عمل، وذلك يرجع إلى أنه يتعامل مع جميع الأعمال بمبدأ التفاؤل.
محمد-نجم

القصة الكاملة لاتهام أحمد آدم بالتسبب في وفاة محمد نجم

حل الفنان أحمد آدم، الثلاثاء 7 من مايو الماضي، ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة، عبر قناة "القاهرة والناس" من خلال برنامجها المثير للجدل "شيخ الحارة" الذي تم وقفه من قبَل المجلس الأعلى للإعلام. وأدلى أحمد آدم خلال الحلقة بالعديد من التصريحات التي تناقلتها المواقع الإخبارية آنذاك، ومن بينها هجومه على الفنان الكبير محمد نجم، وذلك في سياق رده على اتهام نجم له في لقاء سابق له مع الإعلامي وائل الإبراشي، بتقليده وعدم خلق شخصية مختلفة عنه، متسائلا عن سبب عدم إدلاء الأخير بهذا التصريح عند عملهما معًا في مسرحية "البلدوزر".
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وفاة والدة حجاج عبد العظيم.. والعزاء الثلاثاء

توفيت صباح اليوم، والدة الفنان الكوميدي حجاج عبد العظيم، داخل أحد مستشفيات الإسكندرية، وشيع عدد من أهالي منطقة الدخيلة مع "عبد العظيم" جثمان والدته، وخرجت الجنازة من مسجد ناجي، أحد أشهر مساجد المنطقة والقريب من منزل العائلة بالقرب من كورنيش الدخيلة، وتم دفنها بمقابر الأسرة هناك حيث مسقط رأس الفنان. ويتلقى "عبد العظيم" ونجله المخرج الشاب خالد حجاج، العزاء في فقيدتهما مساء اليوم بالإسكندرية، بينما يتلقيان العزاء في القاهرة يوم الثلاثاء المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.
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رسالة شيرين لهيفاء وهبي بعد كشفها عن مرضها

رسالة للفنانة هيفاء وهبي، كتبتها بالأمس عبر حسابه بـ"تويتر"، أقلقت جمهورها عليها بعدما كشفت عن مرورها بوعكة صحية كانت سببًا في غيابها، حيث كتبت: "عيد مبارك، ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبًا، الحمد لله على كل شيء". ومن جانبها حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على توجيه رسالة دعم للفنانة هيفاء وهبي، تحدثت خلالها عن صداقتهما، وتمنت فيها ألا تغيب هيفاء كثيرًا عن جمهورها.
مسلسل-ولد-الغلابة

لماذا حذف مؤلف ولد الغلابة رده على اتهامه بالسرقة؟

لأول مرة خرج مؤلف مسلسل «ولد الغلابة» أيمن سلامة ليرد على الاتهامات التى أثيرت خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتى تفيد بأن العمل تم سرقته من المسلسل الشهير Breaking Bad، ونشر بيان عبر صفحته بـ«فيسبوك»، يدافع فيه عن العمل، وأكد أنه ليس مسروق وقال "لو أردنا تمصير هذا المسلسل فإننا قطعا كنا سنشتري الفورمات وكنا سنكتب ذلك في التترات»، ولكن بعد دقائق تفاجأ الجميع بحذف المنشور، وتواصلت "التحرير" مع المؤلف ليوضح لنا حقيقة ما حدث وقال إنه ليس لديه أى جديد عما ذكره فى البيان، وأنه أراد توصيل رسالة تنقلها المواقع والصحافة عنه».
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شريف مدكور لجمهوره: متضايق إني مبصومش رمضان (فيديو)

ظهر الإعلامى شريف مدكور فى فيديو بث مباشر، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك». واستهل مدكور بثه بالترحيب بمتابعيه وطمأنتهم على صحته، وقال: «أنا الحمد لله بقيت أحسن، وفكيت الغرز من إمبارح، وقاعد أتفرج على الناس على فيسبوك، رمضان كريم، وكل سنة وأنتم طيبين». وأضاف مدكور: «أنا مبصومش رمضان، أنا فاطر لظروفى الصحية، لأنى باخد أدوية ولازم آكل، وقاعد فى البيت مبخرجش لأن صعب أخرج، فقاعد أتسلى وأتفرج عليكم، ومنبهر وزعلان من اللى الناس بتعمله فى شهر رمضان».
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هيثم محمد في حالة صحية صعبة بسبب الكبد

يمر الفنان الشاب هيثم محمد، بحالة صحية صعبة، وكشف عن ذلك صديقه الفنان شريف إدريس، متمنيًا له الشفاء العاجل، وكتب عبر حسابه بـ"فيسبوك": "دعواتكم لأخويا وصديقي وعشرة العمر هيثم محمد بالشفاء، يا رب بحق الأيام المفترجة يشفيك ويعفو عنك يا هيثم يا رب، ويخليك لمراتك وبنتك"، وحينما سُئل إدريس عن طبيعة حالته، كشف أنه خضع لجراحة الزائدة اليوم الأربعاء، ولكن اضطر الأطباء لوقف العملية بعدما اكتشفوا أنه يعاني من مشاكل في الكبد، وتفاعل عدد من الفنانين مع المنشور، ومنهم الفنان عمرو عبدالعزيز الذي علّق: "ربنا يشفيه ويعفو عنه يا رب العالمين".
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