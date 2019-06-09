شريف مدكور يكشف كواليس مرضه: عندنا أحسن أطباء في العالم

تحرير:التحرير ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ ص

شريف مدكور

كشف الإعلامي شريف مدكور، كواليس مرضه بالسرطان، حيث بدأت بالعثور على دم مما جعله يجرى فحوصا طبية، وبعد إجراء الفحوص اللازمة، أكد له الأطباء أنه أصيب بـ"الكانسر"، وقاموا بالاتصال بوالده وبدوره أخبره بحقيقة المرض. ووجه مدكور، الشكر لمتابعيه ومحبيه فى أول ظهور له خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلى، ببرنامج المواجهة، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، مؤكدًا أنه أجرى عملية جراحية منذ حوالى شهر، وحاليًا يخضع للعلاج بجلسات الكيماوي، وكل 3 أسبوع جلسة أخرى مع الأقراص.

وتابع مدكور، أن والده طلب منه التوقف عن العمل، إلا أنه قال له بأن هناك ضيوف فى الاستديو، ولا يستطيع أن يتركهم، ليؤكد أن والده كان قلقا عليه للغاية، واندهش من رد فعله عندما أخبره بأن الأطباء أكدوا أن إجراء التحليل أظهر ذلك المرض. وأشار إلى أنه فى إحدى الحلقات قام بحلق شعر رأسه دعماً لمرضى السرطان، وأثناء