أحمد السقا: هذا سبب ظهوري في «ولد الغلابة» بوزن زائد

تحرير:التحرير ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ ص

أحمد السقا

كشف الفنان أحمد السقا، أنه كان متخوفًا من دور الشر الذي ظهر به خلال مسلسله "ولد الغلابة"، قائلًا: "في الحقيقة شخصية (عيسى) الظروف هي التي وضعته في أن يكون شريرا بسبب الصراعات التي دارت معه والظلم الذي تعرض له". وقال السقا خلال حلوله ضيفا مع عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، إنه ما زال خائفا حتى هذه اللحظة من نجاح مسلسل "ولد الغلابة" وأنه دائما لديه أمل في النجاح قبل تقديم أي عمل، وذلك يرجع إلى أنه يتعامل مع جميع الأعمال بمبدأ التفاؤل.

وأضاف: "كنت انتظر تحقيق أكثر من هدف من خلال المسلسل، وتحقق أغلبها بالفعل، وكنت حريصا على تقديم شخصية جديدة بعيدا عن فكرة ناصر الضعفاء، وحتى بداية انطلاق التصوير كنت لا أعرف كيف سأقدم شخصية (عيسى). وعن ظهوره بوزن زائد خلال أحداث المسلسل، قال: " كان ذلك مقصودا نظرا لطبيعة الشخصية، فزيادة وزني جاءت بناء